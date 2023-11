Tão práticos como um telemóvel, tão ágeis como um computador. Quatro tablets com teclado por menos de 150€

Não é bem um telemóvel, nem é um computador. Os tablets chegaram em força ao dia-a-dia de quase toda a gente, mas para serem tão ágeis como um regular computador a muitos deles falta-lhes um teclado. Ficam quatro sugestões de aparelhos com que pode resolver grande parte das tarefas do dia-a-dia, mantendo a conectividade ao trabalho ou à família, por muito menos que imagina… e naquele tempo livre pode ir vendo a série que está em atraso sem ter que estar a esforçar a vista no ecrã do telemóvel.Vem com a versão 13 do sistema operativo Android e uma série de acessórios como teclado, rato e capa para tablet que o vão transformar num prático mini-computador. É alimentado por um processador octa-core, que melhora bastante a velocidade no arranque das aplicações, e até 10 GB (6 GB + 4 GB) de memória operacional garante uma multitarefa fluida. Tem 64 GB de RAM, enquanto também suporta até 1 TB de expansão de cartões micro SD, permitindo armazenar aplicações, vídeos, imagens ou arquivos de trabalho ao seu gosto. Isto significa que pode desfrutar de horas de entretenimento em áudio e vídeo, ler no tablet e fazer videochamadas.

O tablet Android 13 da Oangcc possui um modo de trabalho profissional 2 em 1 com teclado Bluetooth, rato e uma capa dobrável muito fácil de configurar e conectar, e pode ser facilmente alternado entre os modos de tablet e computador; este tablet versátil resolve o problema daqueles que precisam de ser mais produtivos em movimento.



O tablet utiliza o sistema operativo Android 13 mais avançado e um processador octa-core de 2,0 GHZ para garantir que baixe as aplicações necessárias mais rapidamente e forneça uma velocidade de reprodução de vídeo e uma experiência a jogar muito fluida. Está equipado com teclado, rato, capa, película protetora, carregador, auricular cabo de dados tipo C e um adaptador OTG. A bateria é de 6000 mAh, suficiente para várias horas de diversão ou produtividade.

Este modelo possui uma bateria de 6000 mAh. Também vem equipado com todos os acessórios que fazem dele um mini computador. Graças à câmara dupla HD de 5 MP + 8 MP, poderá ver de si e dos seus amigos durante as videochamadas. Equipado com 4 GB de RAM + 64 GB de ROM e até 1 TB de armazenamento expansível, pode baixar qualquer aplicativo sem se preocupar com as limitações de armazenamento.