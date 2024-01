Tenha os pés confortáveis e em grande estilo com estes ténis. Estão todos em desconto

Modelo clássico da Puma com detalhes em preto e dourado ver preço

São alguns dos modelos mais famosos de ténis e que ficam bem em qualquer pé que os queira calçar, com a vantagem de estarem com descontos assinaláveis. Adequados a um estilo mais casual vão ficar bem com uns calças de ganga, ou mesmo naqueles dias em que só toleramos roupa desportiva e confortável.Ténis de perfil baixo, em branco, com detalhes em preto e símbolos da marca em dourado. O pormenor da camurça na parte posterior acrescenta estilo a esta escolha.

Vans Filmore

Do universo do skate para os pés de milhões de pessoas em todo o Mundo. Os Vans Filmore são dos modelos mais populares da marca e um autêntico objeto de culto.

Vans passaram do universo do skate para os pés de milhares de pessoas em todo o mundo

Puma Icra

Este modelo é um dos mais procurados da Puma. Desenhados em camurça e com detalhes em branco, têm quase 25 mil avaliações positivas (4,5 em 5 estrelas) no site da Amazon. Excelente cartão de visita, não?

A Puma ganhou notoriedade com modelos como este Icra

Nike Court Vision

Este modelo em couro sintético, com atacadores e sola de borracha é o complemento ideal para um 'look' mais casual, onde o calçado da marca americana marca sempre muitos pontos.

Os Court Vision são em pele sintética com um perfil 'low top'

Skechers Track Sclic

Leves e confortáveis, quem ja experimentou calçado das Skechers sabe que é como colocar os pés numa nuvem. Caminhadas, idas ao ginásio ou passeios descontraídos pedem calçado assim.

Os Skechers têm no conforto e na leveza as suas principais características