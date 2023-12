Treine em casa sem complicações com este kit de exercícios multifacetado

Os acessórios incluídos permitem realizar exercícios que trabalham todas as zonas do corpo ver preço

É equipamento desenhado para o ginásio, mas vai ficar muito bem em sua casa.. O kit da Amonax inclui rolo de exercícios abdominais, pegas push up e uma corda de saltar para queimar calorias. O estilo também não foi descurado no seu fabrico em preto, discreto e sóbrio, com detalhes em vermelho e pegas ergonómicas e almofadadas em todos os acessórios para maior conforto das mãos.Se está apenas a tentar perder algum peso, ou em busca de um corpo mais tonificado, há uma série de exercíos que pode fazer com recurso a este kit. rolo para trabalhar os abdominais é ajustável ao seu nível de treino e as barras push up vão aumentar a eficácia das flexões, exercícios para tonificar a parte superior do tronco. A corda é ajustável ao tamanho do destinatário. Indicado para homens e mulheres, de exigência elevada ou para principiantes, este kit pode ser a motivação extra para continuar a trabalhar a forma física desejada.