Agenda desportiva: Abel Ferreira de olhos na segunda Libertadores

A Liga portuguesa está de volta, após mais uma eliminatória da Taça de Portugal, e destacamos os jogos de Benfica e FC Porto. As águias visitam uma aflita Belenenses SAD, que até mostra solidez defensiva, mas que não sabe marcar golos. Já os dragões recebem um Vitória que dificilmente será capaz de travar o ataque dos azuis e brancos. Isto num fim de semana em que Abel Ferreira pode tornar-se bicampeão da Taça Libertadores, na final com o Flamengo.

Em Itália e Inglaterra, há jogos quentes, com a Juventus obrigada a mostrar perante a Atalanta que está mesmo em fase ascendente e o Manchester United a correr o risco de mais uma debacle na visita ao líder Chelsea. Nos Estados Unidos há um dos mais aguardados jogos do ano na NFL.

Liga portuguesa: Porto recebe vimaranenses irregulares

Belenenses SAD-Benfica: sábado, 27 de novembro, 20h30

Porto-Vitória SC: domingo, 28 de novembro, 20h30

Dois jogos muito interessantes e potencialmente complicados para Benfica e Porto. As águias visitam a Belenenses SAD, uma equipa que ocupa o penúltimo lugar com uma só vitória – mas mais por culpa da pouca competência ofensiva (7 golos apenas), pois até é uma das melhores defesas da segunda metade da tabela (15).

É por aqui que o Benfica pode ter problemas: em marcar golos. Mas, os "azuis" são a terceira equipa que mais remates permite (15,4), enquanto os encarnados são a segunda formação mais rematadora (15,1). Um triunfo do Benfica é o mais lógico e com mais de 2,5 golos está com boa odd na Solverde.pt.

O jogo mais aguardado da jornada 12 é mesmo a receção do Porto ao Vitória. Historicamente, o cenário não é muito favorável aos minhotos, que venceram apenas duas vezes entre abril de 1996 e os dias de hoje – curiosamente, pelo mesmo resultado (2-3), a última das quais em agosto de 2018.

Contudo, estas são duas equipas com forças diferentes. O Porto está imparável ofensivamente, com o melhor ataque da prova (28) e os dois melhores marcadores (Taremi e Luis Díaz). Já o Vitória vem de um desaire na Taça com o Moreirense (2-3) e os golos estão "caros" (só 13 marcados na Liga). Total favoritismo para os dragões, e muito provavelmente num jogo com mais de 3,5 golos.

Liga portuguesa 28 de novembro Porto vs Vitória SC 1.35 4.75 7.50 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Final da Taça Libertadores: Abel de regresso à glória?

Sábado, 27 de novembro, 20h30

Segunda final consecutiva para Abel Ferreira e o Palmeiras, que defronta os também brasileiros do Flamengo, equipa que venceu a Taça Libertadores de 2019, com Jorge Jesus ao comando. Abel vai tentar defender o título, num jogo em que as odds dão favoritismo ao Fla, pois é segundo no Brasileirão (Palmeiras terceiro), é de longe o melhor ataque (64) e a segunda melhor defesa (29).

Mas, os comandados de Renato Gaúcho não são uma equipa regular e a filosofia atacante pode beneficiar o Palmeiras, conjunto mortífero no contra-ataque e intratável em provas a eliminar. Podemos bater de frente com uma parede com esta dica, mas olhando para os dois emblemas, a nossa "tip" vai para revalidação do título por parte do Palmeiras.

Taça Libertadores 27 de novembro Palmeiras vs Flamengo 4.00 3.30 1.87 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: Atalanta testa recuperação da Juve

Sábado, 27 de novembro, 17h00

Provavelmente ainda teremos de morder a língua por esta afirmação, mas parece que, finalmente, a Juventus está em fase de recuperação. Dizemos isso porque os dois últimos jogos foram contra duas equipas em forma na Serie A (Fiorentina e Lazio) e a Juve ganhou ambos, e sem sofrer golos. Pela frente vai ter outro berbicacho, a poderosa Atalanta, que tem mais quatro pontos e está numa sequência de seis jogos sem perder (4V 2E).

Tendo em conta que a Juventus só marcou sete golos em seis jogos em casa e sofreu seis e que a Atalanta é muito forte fora, com 14 marcados e seis consentidos, não arriscamos aqui um vencedor. Apontamos para Ambas marcam - que está com excelente odd na Solverde.pt.

Serie A 27 de novembro Juventus vs Atalanta 2.15 3.40 3.15 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: mais uma "sova" para o United?

Domingo, 28 de novembro, 16h30

Após os últimos jogos do Manchester United, manda a lógica apontarmos para um favoritismo claro do Chelsea. E é mesmo isso que fazemos. Os londrinos são líderes isolados da Premier League, com o segundo melhor ataque (30) e a melhor defesa (4). Do outro lado, está a equipa de CR7, Bruno Fernandes e Diogo Dalot com treinador interino, que ocupa o oitavo lugar, que tem mais golos sofridos (21) do que marcados (20) e perdeu quatro dos últimos cinco jogos. A odd para triunfo simples do Chelsea é, por si só, excelente para incluir numa múltipla.

Premier League 28 de novembro Chelsea vs Manchester United 1.55 4.00 5.50 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

NFL: um dos jogos mais aguardados do ano

Domingo, 28 de novembro, 21h25

Pequena margem de favoritismo nos Packers, para as odds e para os analistas, num jogo que é um dos mais aguardados do ano e que promete ser muito competitivo. Os homens da casa vêm de uma derrota. Mas, os Rams vêm de duas – uma por 12 pontos de diferença, outra por 21 – e parecem menos sólidos. Não podemos deixar de fora as muitas lesões que assolam os Packers, com o quarterback Aaron Rodgers limitado, Aaron Jones de fora e David Bakhtiari e Elgton Jenkins em dúvida. Ainda assim, a nossa dica é para triunfo dos Green Bay Packers, mas por uma margem curta. Vai ser renhido.