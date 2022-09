Agenda desportiva: Benfica à conquista do castelo de Guimarães

Fim da fase de grupos da Liga das Nações, regresso do futebol de clubes. A Liga portuguesa tem diversos jogos importantes, um deles, no sábado: a visita do Benfica a Guimarães. Os momentos atuais das duas equipas, bem como o histórico de confrontos da última década, apontam claramente para o favoritismo das águias. Destaque também para um jogo que promete emoção: a receção do Vizela ao Portimonense.

Em Espanha, duas equipas longe do seu melhor defrontam-se em Sevilha. Em Itália, José Mourinho vai ver, da bancada, a visita da "sua" Roma ao "seu" Inter, no jogo mais importante da Serie A. Porém, o embate que concentrará mais atenções é o dérbi de Manchester, entre City e United. Emoção não falta.

Liga portuguesa: Benfica conta com história a seu favor

Sábado, 1 de outubro, 20h30

A jornada 8 da Liga portuguesa tem alguns jogos bem interessantes, sendo um deles a visita do Benfica ao "castelo" do Vitória de Guimarães. Este é um jogo que surge após a paragem para os compromissos das seleções, facto que acrescenta alguma incógnita acerca da forma das equipas, em especial daquela que deu mais jogadores às formações nacionais, nomeadamente a equipa lisboeta. Ainda assim, olhando para a forma dos dois conjuntos e para o histórico recente, o favoritismo é todo do Benfica.

Os encarnados venceram nove das últimas dez deslocações a Guimarães, com um empate a estragar o registo perfeito. Os homens da casa não ganham aos lisboetas no seu reduto desde fevereiro de 2012 e os últimos encontros não ajudam.

O Vitória é nono classificado, tem dificuldade para marcar golos (só seis em sete jogos) e só venceu um dos últimos cinco embates. O Benfica é líder só com vitórias, tem a melhor defesa –a par do Casa Pia – e o segundo melhor ataque. Os encarnados ainda não sofreram golos fora de portas e são a formação com melhor média de remates por jogo (20,6), de remates na área de bola corrida (13,0) e a que regista mais Golos Esperados (xG) na prova, 18,3. Triunfo da águia em perspetiva.

Liga portuguesa: vizelenses perdulários, algarvios com arranque de sonho

Sábado, 1 de outubro, 15h30

Este é um jogo que promete muita competitividade, entre duas equipas que gostam de procurar o golo. O Vizela costuma jogar bem em casa e criar muito perigo, embora nem sempre com o melhor aproveitamento. Contra o Estoril Praia, por exemplo, registou o pior aproveitamento do xG desta Liga, 3,2 a favor que resultou em… zero golos, apesar dos 16 remates na área dos estorilistas. Não espanta que ainda não registe triunfos caseiros.

O Portimonense, por seu turno, é quinto classificado, soma cinco vitórias em sete jornadas, duas delas fora de casa, e ainda não soma qualquer empate neste campeonato. A equipa de Paulo Sérgio tem aqui a possibilidade de prosseguir o arranque de temporada de sonho.

La Liga: Atlético com favoritismo ante Sevilha deprimido

Sábado, 1 de outubro, 17h30

Ninguém esperava ver o Sevilha em 15º lugar nas primeiras seis jornadas da La Liga, mas a realidade é essa para a formação da Andaluzia. Ganhou somente um jogo, perdeu três e já sofreu 11 golos, quatro deles em casa, onde ainda não venceu e marcou por apenas uma vez. A sétima ronda poderá trazer mais problemas aos homens de Lopetegui, pois recebem o Atlético de Madrid.

É verdade que os colchoneros estão longe da exuberância de outras temporadas. A equipa de João Félix também não passa do sétimo posto, mas, curiosamente, dá-se melhor fora de casa, onde se fecha bem e explora ainda melhor os contra-ataques. O Atlético sofreu só um golo em três deslocações e ganhou duas delas. Perante este contexto, é muito provável que consiga, pelo menos, um empate em Sevilha. Ou até algo mais.

Serie A: Inter favorito a travar o seu antigo líder

Sábado, 1 de outubro, 17h00

Jogo que tem tudo para ser muito interessante, naquele que é o de maior cartaz da oitava jornada da Liga italiana. O Inter recebe a Roma de José Mourinho – que falha a presença no banco ante a sua ex-equipa, por cumprir castigo. Olhando para o momento das equipas, dá para perceber que estamos perante duas formações irregulares. Os romanos ocupam o sexto lugar e até estão à frente dos homens de Milão, com um ponto de diferença.

A vantagem dos anfitriões poderá estar no fator casa, pois os nerazzurri venceram os três jogos, com sete golos marcados e somente um sofrido. A Roma, por seu turno, dá-se melhor fora, com dois triunfos, mas já sofreu seis golos nesta condição (quatro deles em Udine). Dificilmente conseguirá travar o poder ofensivo dos milaneses perante o seu público. Que nos desculpe Mourinho, mas o favorito é mesmo o Inter.

Super 14! Premier League: dérbi potencialmente desequilibrado

Domingo, 2 de outubro, 14h00

Dérbi de Manchester para sobremesa do almoço de domingo. E neste particular, apesar da aparente melhoria de forma do United, não é difícil perceber que o grande favorito é só um, o City.

Os comandados de Pep Guardiola são os atuais campeões da Premier League, os vice-líderes da prova e a única equipa, a par do Tottenham, que ainda não perdeu na edição de 2022/23. Além disso, têm Erling Haaland, norueguês que chegou esta época ao clube e que leva 11 golos e uma assistência em sete partidas.

Do outro lado está um United que é quinto classificado, vai numa sequência de quatro vitórias consecutivas, mas não mostra a mesma consistência e qualidade do seu grande rival.

O City é a segunda equipa que mais remata em média (16,9) e a que mais ocasiões flagrantes cria (3,4), além de ser a que menos disparos permite (5,7), em especial na sua área (3,7), números de que o United nem sonha aproximar-se. Citizens deverão vencer tranquilamente.