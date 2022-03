Agenda desportiva: Benfica a pensar no Ajax, Sporting reencontra Sá Pinto

Já esta sexta-feira, o Benfica, a dias de viajar até Amesterdão para discutir com o Ajax o futuro na Liga dos Campeões, recebe um Vizela que está numa fase menos positiva, o mesmo acontecendo com o Moreirense, de Sá Pinto, que defronta o campeão Sporting num momento em que os bons resultados tardam em aparecer.



Por essa Europa fora, o destaque vai para a receção do Manchester United ao Tottenham, duas equipas longe dos objetivos da temporada e que prometem um jogo de resultado imprevisível. Mais previsível será o jogo do Bayern, mas essa verdade já foi mais real no passado, pois os bávaros vão defrontar o quarto classificado da Bundesliga. Na NBA, os campeões Milwaukee Bucks visitam os Golden State Warriors, que estão “órfãos” do lesionado Draymond Green.

Liga portuguesa: a tarefa do Benfica antes de defrontar o Ajax

Sexta-feira, 11 de março, 20h15

O facto de o Benfica jogar na terça-feira em Amesterdão, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, pode ter peso neste jogo, pois Nélson Veríssimo deverá proceder a algumas alterações. Ainda assim, o favoritismo dos lisboetas é inquestionável. A formação encarnada está numa sequência de quatro vitórias e um empate, o Vizela não ganha há cinco partidas (três derrotas) e os visitantes são a quarta pior defesa da competição - é mesmo a pior a jogar fora de casa (26).



Por outro lado, o Benfica é o melhor ataque, no global (65) e em casa (30), pelo que a nossa dica aponta para um triunfo das águias num jogo com mais de 2,5 golos, desfecho que tem uma odd muito interessante no site de apostas online Solverde.pt.

Liga portuguesa: leão reencontra Sá Pinto

Segunda-feira, 14 de março, 20h15

O reencontro entre Sá Pinto e o “seu” Sporting. O treinador está agora ao leme do Moreirense, próximo adversário do Sporting, e receber o campeão poderá não ser a melhor notícia nesta altura. Os cónegos não ganham há quatro jogos (perderam três deles) e marcaram apenas um golo nesse período. Tendo em conta a habitual solidez leonina em termos defensivos, que torna a equipa na segunda melhor defesa fora de casa (11), não é difícil prever 90 minutos de grandes dificuldades para os homens da casa.



Para este jogo apontamos para um favoritismo claro dos homens de Alvalade, e tendo em conta a fraca produção ofensiva recente do Moreirense, bem como a pouca propensão leonina para goleadas, a nossa dica vai para vitória do Sporting em jogo com menos de 3,5 golos. A odd Solverde.pt está imperdível.

Premier League: Spurs apostados em chocar Old Trafford

Sábado, 12 de março, 17h30

Esta é difícil. No sábado, teremos o embate entre duas equipas a realizarem temporadas aquém das expectativas. O Manchester United recebe o Tottenham e é uma incógnita o desfecho deste encontro. Os Red Devils vêm de ser goleados na casa do rival Manchester City, os Spurs alternam jogos de grande fulgor ofensivo com derrotas inexplicáveis, pelo que é importante olhar para a forma como as duas equipas jogam. E aqui, a nossa dica poderá até surpreender.



A equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot já leva três empates e quatro derrotas em 14 partidas em Old Trafford, o Tottenham ganhou seis de 13 jogos fora, pelo que arriscamos aqui um empate ou vitória dos londrinos. Isto porque a dupla composta pelo inglês Harry Kane e o coreano Son Heung-min surge quase sempre em grande nos jogos mais importantes e tornou-se na que mais golos criou entre si na história da Premier League.

Bundesliga: deslocação perigosa para o Bayern

Sábado, 12 de março, 14h30

Não nos passará pela cabeça apontar para uma derrota do Bayern, embora a goleada sofrida recentemente no terreno do Bochum, por 4-2, seja um alerta que nos impede de fechar os olhos a vários cenários. Este será um jogo muito complicado para os bávaros, líderes destacados da Bundesliga, em casa do quarto posicionado Hoffenheim. Por isso mesmo, vamos olhar para os golos.



Ofensivamente, o Bayern é uma força quase imparável, somando 76 tentos esta temporada na Liga alemã, mas defensivamente o campeão tem fragilidades. Fora de casa, os visitantes registam uma média de 3,2 golos marcados e 1,3 sofridos, os anfitriões marcaram 2,3 tentos em casa e sofreram 1,1, pelo que apontamos para um empate ou vitória dos homens de Munique num jogo com mais de 2,5 golos.

