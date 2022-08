Agenda desportiva: Benfica abrilhanta estreia dos Gansos em “casa”

Porto, Sporting e Benfica poderão ter vida facilitada na segunda jornada da Liga portuguesa, uma vez que todos defrontam adversários teoricamente com poucas armas para fazerem frente ao poderio dos três grandes. O Dragão visita Vizela, o Leão recebe o Rio Ave e as Águias defrontam o Casa Pia em Leiria. Três jogos de nível de dificuldade aceitável para os candidatos ao título.

Lá fora, dois destaques: o Celta de Vigo, que se reforçou bem, recebe um Espanyol alérgico a deslocações e com problemas com a sua principal estrela, enquanto em Londres, o Chelsea recebe um Tottenham que promete dar que falar esta temporada, num escaldante dérbi da capital inglesa. Temos os principais dados a ter em conta no momento de colocar o seu palpite no Totobola. Na semana passada, fizemos o pleno dos cinco jogos em análise.

Liga portuguesa: novo banquete portista em Vizela?

Domingo, 14 de agosto, 18h00

A estreia do Porto na Liga portuguesa não deu espaço a interpretações. O campeão está forte, muito forte, e despachou o Marítimo por 5-1 no Dragão, numa demonstração de grande poderio. A segunda jornada deverá trazer mais do mesmo, embora, como se saiba, não haja jogos iguais. A deslocação dos azuis e brancos é curta, o desgaste é mínimo e os homens da casa – que até ganharam na estreia, 1-0, na visita ao recém-promovido Rio Ave – são uma formação que não se encolhe e gosta de atacar.

Todos esses dados, em conjunto com o facto de o Porto ter ganho 4-0 em Vizela na época passada, dão-nos a indicação de que este será um jogo para os portistas vencerem, com maior ou menor dificuldade, aproveitando o futebol positivo e aberto dos vizelenses e os espaços que daí advêm. E com Taremi na forma em que está, este parece ser um desfecho mais ou menos seguro.

Liga portuguesa: jogo ideal para o Leão reagir

Sábado, 13 de agosto, 20h30

Ainda não deverá ser desta que o Rio Ave somará pontos neste regresso à primeira divisão. Os vila-condenses perderam em casa na primeira jornada com o Vizela, por 1-0, e, azar dos azares, o jogo da potencial redenção é em… Alvalade. O Sporting mostrou na Pedreira, ante o Braga, que ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir a melhor forma, tanto em termos físicos, como na mecanização das ideias de Rúben Amorim, em especial nos processos defensivos. Não se via há muito um Leão tão permeável defensivamente.

Mas a verdade é que o Rio Ave, no jogo de estreia, teve muita bola, mas quase não soube o que fazer com ela, terminando com 65% de posse, mas somente sete remates, nenhum à baliza.

Parece-nos, assim, que o Sporting terá uma noite relativamente descansada em termos defensivos, permitindo ao seu ataque mostrar toda a sua qualidade, tal como o fez em Braga. Triunfo do Sporting em perspetiva.

Liga portuguesa: Gansos estreiam em "casa" com o Benfica

Sábado, 13 de agosto, 18h00

Uma semana após arrancar um empate (que previmos) na primeira jornada nos Açores, ante o Santa Clara, o histórico Casa Pia realiza o seu primeiro jogo como visitado – embora, devido às condições não ideais de Pina Manique e do Estádio Nacional, esta partida esteja agendada para o Municipal de Leiria. O adversário é nada menos que o Benfica, um dos grandes que, assim, irá abrilhantar a estreia dos Gansos no seu reduto. Se os níveis de motivação terão tido peso no ponto conquistado na ronda inaugural, desta feita o cenário não parece muito favorável.

Os encarnados estão numa forma ofensiva imparável. Após seis vitórias em seis jogos de pré-época seguiram-se dois triunfos em duas partidas oficiais, com oito golos marcados e um sofrido. O inexperiente Casa Pia, ainda por cima, vai jogar num estádio amplo que dará espaço aos benfiquistas para explanarem o seu futebol de pressão alta e ataque contínuo, pelo que a vitória do Benfica é o desfecho mais lógico para este encontro.

La Liga: galegos ante catalães que não gostam de sair de casa

Sábado, 13 de agosto, 16h00

Este poderia até ser um jogo de dupla, mas há alguns dados a ter em conta antes da estreia das duas equipas na La Liga 2022/23. É verdade que o Celta não foi a formação mais regular em casa na época passada, tendo perdido mais vezes (8) do que ganho (7) perante o seu público, mas pela frente terá um Espanyol que, se continuar no registo da temporada transata, na qual só ganhou uma vez como visitante na Liga, sofrerá a bom sofrer.

O Celta, por outro lado, reforçou-se bem este verão com nomes como os ex-Porto Marchesín e Gonçalo Paciência, ou Óscar Mingueza, proveniente do Barcelona. Já o Espanyol foi mais modesto no mercado e ainda está a contas com problemas disciplinares com a sua estrela, Raúl de Tomás, alegadamente por este querer sair – tem estado a treinar à parte do grupo. Assim, acreditamos que o Celta vai arrancar uma vitória neste encontro.

Premier League: Londres em suspenso para dérbi quente

Domingo, 14 de agosto, 16h30

O jogo mais importante da segunda jornada da Premier League vai pôr em confronto duas equipas de Londres. O Chelsea recebe o Tottenham numa partida que poderá confirmar os da casa como uma formação "cínica" e competente, apesar de não deslumbrar, ou o Tottenham como o grande "outsider" da época em Inglaterra.

Os Blues perderam pedras importantes, e até se reforçaram, mas estiveram longe de entusiasmar no mercado de transferências, mostrando-se mais ativos na contratação de jogadores defensivos do que ofensivos. Talvez por isso tenham precisado de um penálti para ganhar 1-0 em casa do Everton na jornada inaugural, apesar do domínio.

Já os Spurs parecem refletir, finalmente, a mentalidade do seu treinador, Antonio Conte. Reforçaram-se bem em todos os setores, já espalham um futebol ofensivo e empolgante e continuam com a dupla Son/Kane em grande forma, a ponto de terem goleado o Southampton por 4-1 na estreia.

Não nos espanta nada que o Tottenham vá a Stamford Bridge vencer, mas como o Chelsea é defensivamente sólido, apostamos numa dupla para este jogo, com empate ou triunfo forasteiro.