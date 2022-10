Agenda desportiva: Benfica e FC Porto com cenários favoráveis

Pela primeira vez, o Benfica não ganhou um jogo esta temporada! Na visita ao V. Guimarães, o nulo no Castelo colocou um travão no arranque perfeito das águias, que a seguir recebem a formação que menos perigo cria na Liga portuguesa, o Rio Ave. O Porto, por seu turno, visita o Portimonense, adversário que lhe tem sido doce nos últimos (largos) anos.

Lá fora, o United vai tentar reagir, frente ao Everton, à goleada humilhante que averbou ante o City, enquanto o Milan recebe a Juventus no jogo de maior cartaz em Itália. Já o líder da Premier League, o Arsenal, recebe um Liverpool em crise, mas que gosta de defrontar equipas de ataque. Há jogos para todos os gostos.

Liga portuguesa: favoritismo absoluto para as águias

Sábado, 8 de outubro, 18h00

O empate do Benfica em Guimarães não deverá ter impacto neste jogo e os encarnados têm tudo para regressar às vitórias na Liga portuguesa. Historicamente, não há registo de triunfos dos vila-condenses na Luz. Em 27 jogos só houve quatro empates – o último dos quais aconteceu já na longínqua temporada de 2005/06.

Esta época, as águias têm estado muito fortes, ofensiva e defensivamente, sendo neste momento a equipa mais rematadora da Liga, com 18,9 disparos por jogo, enquanto o Rio Ave é a quinta que menos o faz (9,7). Os visitantes são mesmo a formação que menos Golos Esperados (xG) registam na Liga – parcos 0,6 xG/jogo – e a segunda que mais permite (1,8 xGA/jogo) aos adversários. Por este e outros motivos, os lisboetas deverão arrecadar a vitória com maior ou menor dificuldade.

Liga portuguesa 8 de outubro Benfica vs Rio Ave 1 X 2 Apostar Agora

Liga portuguesa: Porto quer aproveitar momento anímico favorável

Sábado, 8 de outubro, 18h00

Jogo muito interessante em perspetiva, uma vez que o Portimonense tem sido uma das formações em melhor forma neste arranque de temporada, enquanto o Porto tem apresentado algumas oscilações. Contudo, os algarvios mostraram-se muito perdulários na visita ao Vizela e perderam, enquanto os da Invicta golearam o candidato Braga e, perante a aproximação ao Benfica, não vão querer desaproveitar o momento anímico positivo.

O ano de 1987 – curiosamente na época em que os dragões foram campeões europeus pela primeira vez – marca a última vez em que o Portimonense ganhou aos atuais campeões nacionais no campeonato, por 1-0. Desde então praticamente só deu Porto, que venceu as 14 últimas deslocações a Portimão e 16 das últimas 18. Porto deverá trazer para casa os três pontos.

Liga portuguesa 8 de outubro Portimonense vs Porto 1 X 2 Apostar Agora

Premier League: reação forte do United a goleada?

Domingo, 9 de outubro, 19h00

A goleada que o United sofreu em casa do rival City deixou, certamente, as suas marcas na equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot. O próximo jogo é também fora, em casa do Everton, uma equipa que arrancou a Liga inglesa com duas derrotas, mas que empatou os quatro jogos seguintes e ganhou os últimos dois, estando em crescendo.

Nas últimas três épocas aconteceram os três resultados possíveis e, perante o momento dos red devils, é uma tentação olhar para um possível triunfo do Everton. Porém, a hecatombe no Etihad poderá ter o condão de despertar uma equipa que, a espaços, mostra qualidade, e também Cristiano Ronaldo, "picado" por não ter saído do banco ante o City. É caso para acreditar numa reação forte do United e num triunfo que mude o destino imediato da formação de Old Trafford. Qualidade individual não lhe falta.

Premier League 9 de outubro Everton vs Manchester United 1 X 2 Apostar Agora

Serie A: Milan às costas do talento de Leão

Sábado, 8 de outubro, 17h00

Jogo grande da nona jornada da Liga italiana, a receção do Milan à Juventus. Os rossoneri são os atuais campeões transalpinos e, apesar de ocuparem o quinto lugar, a três pontos do líder Nápoles, são uma formação que mantém uma qualidade de jogo que transitou da época passada, e com o português Rafael Leão em bom momento. Do outro lado, a Vecchia Signora, que está longe do seu melhor, tem estado a contas com algumas ausências de peso e tem sentido dificuldades ofensivas.

As últimas três temporadas deram-nos os três desfechos possíveis, pelo que importa olhar um pouco para os desempenhos recentes. O Milan é o terceiro melhor ataque (17 golos marcados), a segunda equipa da Serie A que mais remata (17,5), a quarta que menos disparos permite (10,9) e a segunda que menos concede na sua área (5,9). A Juve é apenas a oitava equipa que mais remata (13,5). Das duas, apenas os da casa têm posse de bola média superior à dos adversários (53%, contra 49% da Juve). É de esperar um Milan ao ataque e, muito provavelmente, que seja o vencedor deste encontro, mas nestes jogos a Juve costuma surgir e poderá garantir um empate.

Serie A 8 de outubro Milan vs Juventus 1 X 2 Apostar Agora

Super 14! Premier League: viragem para o Liverpool?

Domingo, 9 de outubro, 16h30

A Liga inglesa está sempre a ferver. Após o dérbi de Manchester, a décima jornada traz-nos a receção do líder Arsenal ao pálido Liverpool. Os reds estão a realizar um arranque de temporada dececionante – ocupam o nono lugar só com duas vitórias, quatro empates e uma derrota. Já os gunners vêm de bater o grande rival Tottenham por 3-1 no dérbi londrino e chegam a este jogo por cima, na tabela e animicamente.

Acontece que grande parte dos problemas do Liverpool – além da permeabilidade defensiva recente – tem que ver com a sua incapacidade para lidar com equipas que se fecham muito defensivamente. Ora, essa não é a matriz do Arsenal, que joga um futebol de ataque, sempre na procura do golo. Estão abertas, assim, autoestradas para a velocidade de Salah, Luis Díaz e até do próprio Darwin. Este é um jogo que promete golos e tem os condimentos para se tornar no jogo de viragem para a equipa de Jürgen Klopp.