Agenda desportiva: Benfica e FC Porto em ação na Taça de Portugal

Acabaram-se (para já) os jogos das seleções nacionais e regressa o futebol de clubes. Em Portugal, para fugir à norma, vamos ter jornada da Taça de Portugal e o nosso destaque vai para dois jogos: o Benfica recebe o Paços de Ferreira no Estádio da Luz, o Porto o Feirense no Dragão. A prova está ainda numa fase inicial, pelo que é natural os grandes fazerem mudanças. Terão essas possíveis alterações peso nos jogos?

Entretanto, em Inglaterra joga-se um quente Liverpool-Arsenal, com os Gunners em crescendo, em Espanha, Xavi Hernández estreia-se no banco do Barcelona e logo no dérbi com o Espanhol, e em Itália o campeão Inter recebe um dos líderes invictos, o Nápoles. Fechamos a nossa agenda com um muito aguardado embate entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks, numa NBA que corre a todo o vapor. Vamos encestar umas dicas?

Taça de Portugal: grandes amplamente favoritos

Benfica-Paços de Ferreira: sexta-feira, 19 de novembro, 19h45

FC Porto-Feirense: sábado, 20 de novembro, 19h15

O futebol de clubes está de regresso, mas em Portugal há primeiro uma passagem pela Taça de Portugal, antes de recomeço da Liga. Um dos jogos de maior interesse (ou mesmo o mais relevante) é a receção do Benfica ao Paços de Ferreira, já esta sexta-feira. As águias vêm de uma goleada das antigas sobre o Braga (6-1) e surgem nesta partida como claras favoritas, sendo, na Liga, o segundo melhor ataque (27) e segunda melhor defesa (7). O Paços é a segunda que mais remates permite na sua grande área no campeonato, uma média de 9,2. O Benfica, a segunda que mais o faz nesta zona (11,0), pelo que o triunfo benfiquista é o esperado, e certamente teremos um jogo com mais de 2,5 golos.

No sábado, é a vez de o Porto entrar em campo e receber o Feirense, da segunda Liga. O dragão não costuma facilitar nas Taças, muito menos em casa, e apesar de se esperarem algumas mexidas por parte de Sérgio Conceição, os azuis e brancos deverão ganhar tranquilamente. A opção para jogo com mais de 3,5 golos está com excelente odd na Solverde.pt.

Taça de Portugal 19 de Novembro SL Benfica vs Paços de Ferreira 1.27 4.25 7.50 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: Trust the Red process

Sábado, 20 de novembro, 17h30

O Liverpool perdeu em casa do West Ham na última jornada, o Arsenal venceu o Watford e saltou para quinto na Premier League. Mas não nos vamos deixar enganar por esses resultados. Os Reds continuam a ser muito mais equipa do que os Gunners, estes continuam a ser um conjunto frágil defensivamente frente a formações que pressionam no meio-campo e último terço e jogam em transições rápidas, como é o caso do Liverpool – que é também o melhor ataque da prova (31). Boa odd para vitória dos homens de Anfield.

Premier League 20 de Novembro Liverpool vs Arsenal 1.45 4.50 5.75 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

La Liga: dérbi catalão na estreia de Xavi

Sábado, 20 de Novembro, 20h00

Este jogo será uma verdadeira incógnita, por diversos motivos. Apesar da habitual superioridade do Barcelona no dérbi da cidade ante o Espanhol, estes costumam ser jogos empolgantes e muito competitivos, dada a rivalidade entre os dois emblemas. Por outro lado, os visitantes estão em boa forma, com o ex-benfiquista Raúl de Tomás de pé quente, e o Barça vai estrear Xavi Hernández no banco, pelo que ainda não se sabe que tipo de impacto terá no seu conjunto. Ainda assim, dado que o Espanhol é a terceira pior equipa fora e o Barcelona a terceira melhor em casa, é de apostar no triunfo dos homens de Camp Nou. A opção para Barcelona ganha e ambas marcam está com odd bombástica na Solverde.pt.

La Liga 20 de Novembro FC Barcelona vs Espanyol 1.35 5.00 7.50 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: choque de candidatos em San Siro

Domingo, 21 de novembro, 17h00

O campeão em título recebe um dos líderes, o invicto Nápoles. Tal como na ronda anterior, em que o Inter visitou o rival Milan (que também lidera sem derrotas), este é um jogo que se reveste de especial importância para os Nerazzurri, que em caso de derrota ficam a dez pontos dos napolitanos. Porém, vencer não será tarefa fácil para os anfitriões. Se o Inter é o melhor ataque da prova, com 29 golos, o Nápoles é a melhor defesa, com apenas quatro sofridos, e fora os visitantes só sofreram dois e marcaram 13 dos 24 que contabilizam. Os da casa somam já dois empates em San Siro, pelo que este é um jogo de tripla. Não quer arriscar? Pode sempre optar por “Ambas as equipas marcam”. Não está nada mau na Solverde.pt.

Serie A 21 de novembro Inter vs SSC Napoli 2.20 3.40 3.10 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt