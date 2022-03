Agenda desportiva: Benfica e FC Porto em deslocações de alto risco

A 25ª jornada da Liga portuguesa promove duas deslocações potencialmente perigosas para Benfica e Porto, as águias com um embate ante o Portimonense e os dragões a tentarem contrariar o histórico recente na casa do Paços de Ferreira. Sairão ambos incólumes?



Em Espanha, há confronto de "Reais", em Inglaterra as atenções recaem todas no dérbi de Manchester entre City e United, e em Itália há um jogo potencialmente decisivo entre Nápoles e Milan, com o Inter, sossegado, à espreita. Na NBA, o duelo entre Giannis Antetokounmpo e Devin Brooker domina o palco principal.

Liga portuguesa: deslocações potencialmente perigosas

Portimonense-Benfica, 5 de março, 17h00

Paços de Ferreira-Porto, 6 de março, 17h00

A regularidade, ou falta dela, por parte do Benfica não nos deixa ter muitas certezas, mas é verdade que os encarnados são favoritos para vencerem em Portimão, e por diversos motivos. Os históricos, porque o Benfica só por uma vez perdeu na visita ao Portimonense (em janeiro de 2019) e apenas quatro vezes empatou, em 21 jogos. Os de forma recente, porque o Benfica dá-se bem nos jogos fora e os algarvios não ganham há dez jornadas (6E 4D). Não nos parece que o Portimonense repita a graça do Estádio da Luz (ganhou 1-0) e este é um jogo que tem tudo para ter triunfo benfiquista e mais de 2,5 golos. A odd Solverde.pt está altíssima.



Jogo potencialmente perigoso para o dragão. Apesar de não ser uma equipa que crie muito perigo, a verdade é que o Paços vai cumprindo e vai em dois triunfos consecutivos, recebendo agora um Porto que somou dois empates nos três últimos desafios. Historicamente, os portistas costumam sofrer bastante na Mata Real e perderam mesmo em três das últimas cinco visitas aos castores. Porto favorito, mas não é de descurar um "Ambas marcam".

Liga portuguesa 5 de março Portimonense vs Benfica 6.25 4.25 1.47 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

La liga: Reais com armas completamente distintas

Sábado, 5 de março, 20h00

O Real Madrid recebe a Real Sociedad num confronto quente entre duas das mais fortes formações da Liga espanhola, mas a verdade é que os bascos chegam a esta partida algo fragilizados. Os merengues já empataram quatro dos 13 jogos que realizaram em casa, mas ainda não perderam no seu reduto. A Real Sociedad não ganha há cinco partidas fora de portas e na última, o dérbi basco com o Athletic, foi goleada por 4-0.



Não só os madridistas têm outros argumentos, como são a segunda melhor defesa em casa (8) e defrontam um dos piores ataques da La Liga (25); e juntando ao facto de os homens da capital registarem uma média de 2,15 golos marcados no Bernabéu, a nossa dica vai mesmo para um triunfo do Real Madrid num jogo com mais de 1,5 golos. Excelente a odd Solverde.pt para este desfecho.

La Liga 5 de março Real Mardrid vs Real Sociedad 1.57 4.00 5.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: Manchester em suspenso para o dérbi da cidade

Domingo, 6 de março, 16h30

O grande dérbi de Manchester anima, e de que maneira, a 28ª jornada da Liga inglesa. Este tipo de jogos dificilmente tem um favorito declarado, mas este é um pouco diferente. Apesar da recente derrota caseira por 3-2 com o Tottenham, os citizens são uma força difícil de bater, mais ainda quando do outro lado está um United muito longe do seu melhor e que vai alternando bons jogos com outros medíocres, com vários empates nos últimos encontros e uma defesa permeável.



O City é, por isso, favorito a vencer este jogo, com uma média de 2,77 golos marcados em casa, mas o United regista 1,77 apontados fora e tem jogadores como Bruno Fernandes ou Cristiano Ronaldo prontos a marcar. A nossa sugestão é triunfo do City e mais de 2,5 golos.

Premier League 6 de março Manchester City vs Manchester United 1.37 4.75 7.25 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: jogo do título em Itália?

Domingo, 6 de março, 19h45

A Liga transalpina está ao rubro. O Nápoles aproveitou o empate do Milan na última jornada para saltar para o primeiro lugar (o Inter é terceiro, a dois pontos, mas com menos um jogo disputado) e agora as duas equipas defrontam-se no Sul de Itália. É complicado antever qual das duas formações irá fugir às oscilações que têm demonstrado, por isso é de esperar um jogo mais ou menos equilibrado.



Nas dez últimas temporadas, só por uma vez o Milan ganhou em Nápoles, precisamente na última, com os da casa a somarem seis triunfos. Os napolitanos têm uma média de 1,77 golos marcados em casa, os milaneses 2,38, o que torna a opção "Ambas marcam" bastante viável – e a odd Solverde.pt não está nada má.

Serie A 6 de março Nápoles vs Milan 2.15 3.20 3.40 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt