Agenda desportiva: Benfica e Sporting com testes duros à frescura física

A Liga dos Campeões e a Liga Europa arrancam esta semana e Benfica, Sporting e Braga regressam, no fim de semana, à Liga portuguesa, com compromissos teoricamente ao seu alcance, mas tendo de lidar com o potencial desgaste que os embates a meio da semana provocam nos seus jogadores. Haverá surpresas?

Em Inglaterra, o Manchester United desloca-se ao terreno de uma equipa que costuma dar muitos problemas às formações mais fortes e tem a sua recuperação em xeque, porém, o jogo grande é entre Manchester City e Tottenham, que promete um choque de titãs entre Haaland e Harry Kane.

Liga portuguesa: Benfica quer repetir goleadas recentes

Sábado, 10 de setembro, 15h30

O desgaste é evidente em alguns jogadores do Benfica, que ainda por cima vêm de um compromisso na Liga dos Campeões. Roger Schmidt deverá proceder a alguma rotatividade, em especial no meio-campo, pelo que se esperam dificuldades para os encarnados na visita ao Famalicão, sem compromissos a meio da semana e fresco.

O histórico de confrontos diz-nos que a única vitória do “Fama” em casa com o Benfica remonta a 1992 e o último empate a 2020. Nas duas últimas deslocações, as águias golearam por 5-1 e 4-1 e, tendo em conta que o Famalicão é 16º, só com um golo marcado, a probabilidade maior é que o Benfica ultrapasse as condicionantes físicas e vença a partida.

Liga portuguesa: história favorece leão contra algarvios

Sábado, 10 de setembro, 18h00

O Sporting reagiu à derrota caseira com o Chaves aplicando 2-0 ao Estoril Praia na última ronda. A jogar em casa, os leões são claros favoritos a vencer, mas não nos podemos esquecer de que o Portimonense está a realizar um arranque de época a todos os níveis notável, com quatro vitórias consecutivas e o quarto lugar na tabela.

Ainda assim, a equipa de Amorim não vai querer repetir os erros cometidos contra os flavienses e deverá somar os três pontos, mesmo que seja, previsivelmente, um jogo muito complicado. Contudo, basta olhar para o histórico de confrontos entre as duas equipas em Alvalade para vermos uma tendência clara. Houve 19 partidas com o Sporting na qualidade de anfitrião dos algarvios e os leões venceram sempre. Não esperamos que seja diferente desta feita.

Liga portuguesa: Braga quer voar sobre os Arcos

Domingo, 11 de setembro, 20h30

A última jornada deu triunfo do Braga no dérbi com o Vitória, mas foi bem mais difícil do que prevíramos, face ao poderio ofensivo que os arsenalistas vinham patenteando neste arranque de temporada. O golo marcado no último suspiro mostra que os bracarenses são também uma equipa capaz de sofrer e procurar o resultado em condições adversas e isso deverá ser importante em Vila do Conde.

O Rio Ave vem de um empate suado e com alguma fortuna na visita a Chaves e, na ronda anterior, bateu o FC Porto nos Arcos por espetaculares 3-1, mostrando coesão defensiva e destreza tática. Os homens da casa vão querer fazer o mesmo ao Braga, mas o 4-4-2 dos minhotos está bem afinado, Ricardo Horta já tem a cabeça totalmente focada na equipa e não no mercado, pelo que os visitantes, que são o melhor ataque da prova, com 18 golos, deverão vencer.

Premier League: teste de fogo para o United em Londres

Domingo, 11 de setembro, 16h30

O Manchester United parece ter, finalmente, encontrado a fórmula para o sucesso, registando quatro vitórias consecutivas, a última de forma convincente sobre o líder Arsenal, por 3-1, em Old Trafford. As mexidas no setor defensivo parecem ter dado uma outra confiança à equipa e a chegada de Antony para o ataque garantiu outra qualidade, com o brasileiro ex-Ajax a marcar logo na estreia.

Os “red devils” terão agora uma tarefa muito complicada, talvez bem mais do que se poderia esperar. O Crystal Palace só tem uma vitória esta temporada, mas já empatou 1-1 em casa do Liverpool, deu água pela barba ao campeão Manchester City, em Manchester (derrota por 4-2, após ter estado a ganhar por 2-0), forçou um nulo na casa do milionário Newcastle e tem em Wilfried Zaha um atacante em grande forma. Jogo muito perigoso para o United, mas que deverá dar vitória para os forasteiros.

Super 14! Premier League: duelo de mortíferos pontas de lança

Sábado, 10 de setembro, 17h30

Jogo grande da 7ª jornada em Inglaterra. O campeão Manchester City recebe uma das equipas em melhor forma na Premier League, o Tottenham. Será um confronto entre o segundo e o terceiro classificado, mas que somam os mesmos 14 pontos, sendo que o City é o melhor ataque da competição (20 golos) e os Spurs a segunda melhor defesa (5).

O City é favorito, claro está, ainda mais agora com o arrasador Erling Haaland na frente a marcar golos como quem bebe água e a arrasar todos os recordes. Mas do outro lado vai estar um Tottenham com alguns jogadores em grande momento, como Richarlison e, acima de tudo, Harry Kane. Será um duelo de pontas de lança verdadeiramente fascinante que deverá assegurar golos. Vencedor? Na última época, os Spurs ganharam por 3-2 no Etihad, na anterior venceu o City por 3-0 e em 19/20 houve empate 2-2. Arriscamos uma dupla, com vantagem para a equipa que tem Haaland.