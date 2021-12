Agenda desportiva: Benfica e Sporting disputam dérbi eterno

Todos os caminhos vão dar ao Estádio da Luz. É certo que, no mesmo dia, esta sexta-feira, o Porto visita o Portimonense numa deslocação perigosa. Mas, os olhos estão postos no dérbi entre Benfica e Sporting, um dos jogos que despertam mais paixões em Portugal. Quem irá vencer?



A mesma pergunta para o reencontro de José Mourinho com o "seu" Inter, num teste duro da Roma, em casa, com o campeão em título. Na Alemanha, há um clássico também imperdível, entre os dois da frente na Bundesliga, Bayern e Dortmund. Quem vencer fica sozinho na liderança.



Nos motores vai realizar-se, no domingo, o penúltimo Grande Prémio da época, na Arábia Saudita, no qual Max Verstappen se pode sagrar campeão… ou até ser ultrapassado na tabela. Emoções ao rubro.

Liga portuguesa: dérbi eterno "de tripla" na Luz

Sábado, 3 de dezembro, 21h15

É o primeiro dérbi da época. Estão todos tão ansiosos pelo jogo como nós? Calculámos que sim. Benfica e Sporting defrontam-se na Luz separados por um ponto, numa fase da época de grande concentração de jogos. Duas equipas que atuam num sistema semelhante, o 3-4-3, mas com ideias de jogo bem distintas. As águias assumindo mais o ataque planeado, o leão a apostar sem pudores nas transições rápidas e até num futebol mais direto, o que poderá dar alguma vantagem à formação de Rúben Amorim – talvez sem o contributo de João Palhinha, lesionado. Porém já foi assim que as duas equipas jogaram na época passada, com o Benfica a vencer, por 4-3, pelo que tudo pode acontecer.

As odds Solverde.pt dão ligeiro favoritismo aos encarnados, mas nestes jogos evitamos fazê-lo, porque são tipicamente "de tripla". Ambas marcam está com boa odd.

Liga portuguesa 3 de dezembro Benfica vs Sporting 1.75 3.50 4.50 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: no Algarve, mas nunca para descansar

Sexta-feira, 3 de dezembro, 19h00

O Portimonense é uma das equipas em melhor forma na Liga, ocupando um surpreendente quinto lugar. Muita dessa força reside nos jogos fora de casa, nos quais tem quatro vitórias e um empate em seis jogos, incluindo um triunfo na casa do Benfica – uma equipa forte a jogar em contra-ataque.

Os algarvios jogam em casa, mas o adversário é o Porto, pelo que é de esperar que os anfitriões apliquem a mesma fórmula dos jogos fora. E isso pode ser um problema para os dragões, visto que o Portimonense permite poucos remates na sua área por jogo (7,3 em média).

Contudo, o Porto é favorito. Está em grande forma, contando com Luis Díaz como verdadeiro "abre-latas". Tendo em conta que os portistas só por uma vez não sofreram golos fora esta época, a nossa dica vai para triunfo do Porto e ambas marcam. Vão ver a odd na Solverde.pt e digam lá se não é apetecível…

Liga Portuguesa 3 de dezembro Portimonense vs Porto 7.50 4.50 1.37 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: teste duro para Mourinho frente ao "seu" Inter

Sábado, 4 de dezembro, 17h00

Mais um teste duro para a Roma de José Mourinho, agora que vinha de duas vitórias consecutivas, ambas sem sofrer golos. No sábado, vai defrontar o "seu" Inter, onde ganhou tudo há cerca de uma década.

As odds dão favoritismo aos nerazzurri e não é por acaso. Os campeões recuperaram recentemente de desvantagem na tabela e são terceiros a apenas quatro pontos do líder Nápoles, sendo o melhor ataque da prova, com 34 golos marcados e 15 sofridos, os mesmos que a Roma (que marcou 24).

Os romanos têm mostrado maior capacidade fora de casa, onde fizeram 14 dos seus golos, mas há um ponto de união entre os dois emblemas que pode ter grande peso no desfecho do jogo. Ambos possuem as segundas melhores defesas, pelo que este deverá ser um jogo com menos de 3,5 golos.

Serie A 4 de dezembro Roma vs Inter 3.50 3.60 1.95 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Bundesliga: Der Klassiker vai parar a Alemanha

Sábado, 4 de dezembro, 17h30

Nos últimos seis jogos entre as duas equipas em todas as competições, o Bayern ganhou sempre. Em relação à Liga alemã propriamente dita, o Dortmund perdeu três dos últimos seis embates em casa (incluindo os dois últimos) e ganhou dois, pelo que os bávaros entram neste jogo como claros favoritos.

Só há dois dados que podem baralhar esta constatação mais ou menos óbvia: o Bayern só marcou dois golos (e sofreu outros tantos) nos últimos dois jogos, perdeu na última deslocação e aparenta estar em quebra física; e Erling Haaland regressou de lesão no Dortmund.

A nossa sugestão vai para vitória do Bayern e mais de 1,5 golos (excelente odd Solverde.pt), mas, seja qual for o desfecho, quem ganhar fica isolado na frente da Bundesliga.

Bundesliga 4 de dezembro Dortmund vs Bayern 3.75 4.00 1.75 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Fórmula 1: Max campeão ou reviravolta de Hamilton?

Domingo, 5 de dezembro, 17h30

Duas vitórias consecutivas, no Brasil e no Qatar, relançaram Lewis Hamilton na luta pelo título mundial de pilotos. O inglês está a escassos oito pontos do líder Max Verstappen, quando faltam somente duas corridas para o final da época de Fórmula 1.

A próxima é já este domingo, na Arábia Saudita – onde o "Grande Circo" se estreia. Max pode já conquistar o título, caso consiga mais 18 pontos que o piloto da Mercedes. Contudo, como já o referimos algumas vezes, Hamilton aparenta mais força mental e controlo emocional, o que pode ser fundamental para evitar erros em pista. E, segundo o próprio responsável pelo design do circuito, este poderá favorecer o potente (e praticamente novo) motor da Mercedes, pois esta é uma pista rápida. Nas últimas corridas, notou-se claramente que o carro de Lewis está mais forte. Inglês favorito, num final de época eletrizante.