Agenda desportiva: Benfica em risco em Moreira de Cónegos

A Taça da Liga está a chegar às grandes decisões, com o fim da fase de grupos. Este sábado há dois jogos do Grupo C – um deles "a feijões", entre Estrela da Amadora e Penafiel, mas há outro verdadeiramente decisivo. O Benfica joga em casa do Moreirense, líder da Liga Portugal 2, e se não vencer fica desde já fora da competição. Será que a paragem no futebol de clubes vai ter impacto na dinâmica benfiquista?

Lá por fora, dois históricos do futebol italiano defrontam-se em jogo da Serie B entre equipas de meio da tabela, enquanto nas segundas divisões de Espanha e Inglaterra há encontros entre emblemas com aspirações fortes de subida de divisão, separadas por apenas um ponto. Terá o fator casa um peso forte nesses desafios?

Taça da Liga: tudo ou nada para o Benfica

Sábado, 17 de dezembro, 19h00

O facto de ter ganho os dois primeiros jogos do Grupo C da Taça da Liga não confere ao Benfica uma situação descansada no que toca ao apuramento para a próxima fase. É que o sensacional Moreirense, líder da Liga Portugal 2, também venceu os seus dois encontros e tem mesmo vantagem sobre os encarnados, apesar de terem os mesmos pontos e a mesma diferença de golos. É que os minhotos marcaram por seis vezes, contra apenas cinco dos benfiquistas, que agora têm obrigatoriamente de vencer se quiserem continuar em prova.

Assim, não é de esperar um Benfica de recurso, mas sim na máxima força – condicionado às ausências devido ao Mundial 2022. As águias terão de atacar desde cedo e não terão margem para erro, pelo que são favoritos à vitória num terreno onde nunca perderam em 16 visitas (só dois empates e 14 vitórias).

Taça da Liga: a feijões entre equipas eliminadas

Sábado, 17 de dezembro, 19h00

Este é a feijões, como se diz na gíria. Estrela da Amadora e Penafiel não têm qualquer hipótese de apuramento, uma vez que perderam os dois jogos na Taça da Liga. Assim, é mais do que expectável que os dois treinadores aproveitem para rodar, dar minutos a jogadores menos utilizados e tentar que as suas equipas recuperem algum ritmo.

O resultado é, por isso, imprevisível, ainda que seja avisado seguir a tendência resultante dos momentos de forma de cada equipa. O Estrela é quarto classificado na Liga Portugal 2, o Penafiel é 11º, embora separados por apenas quatro pontos. O favoritismo recai sobre os homens da casa, mas nunca fiando. Este jogo tem tudo para terminar empatado, pelo que apontamos para uma dupla.

Serie B: históricos a penar na segunda divisão

Domingo, 18 de dezembro, 17h00

A segunda Liga italiana segue a bom ritmo e, no domingo, temos um embate interessante entre duas equipas que habituaram os adeptos a estarem na Serie A, mas que vão penando a meio da tabela da Serie B. O Palermo é 14º classificado, o Cagliari 11º e ambas são formações longe de serem regulares, tendo ganho apenas um dos últimos cinco jogos.

O Palermo vem de dois empates consecutivos, o Cagliari tem mais igualdades (7) do que triunfos (5) ou derrotas, pelo que este é um jogo que tem tudo para acabar, precisamente, com um empate.

La Liga 2: liderança em disputa

Domingo, 18 de dezembro, 18h00

É o jogo grande da segunda divisão espanhola. O Levante, terceiro classificado, recebe o líder, quando as duas equipas se encontram separadas por apenas um ponto. O registo dos dois emblemas é muito semelhante, pelo que importa perceber o comportamento de cada equipa em casa e fora. E aí os anfitriões ganham alguma vantagem.

No seu reduto, o Levante soma cinco vitórias em dez jogos, com dois desaires como pontos negativos, mas o Eibar tem sentido muitas dificuldades nas deslocações. As quatro derrotas que regista na prova aconteceram todas longe do seu estádio, sendo que fora de portas regista somente três triunfos em dez partidas. Acreditamos na vitória dos donos da casa.

Super 14! Championship: candidatos em duelo intenso

Sábado, 17 de dezembro, 17h30

Também na segunda Liga inglesa vamos ter um embate quente entre duas equipas da parte superior da tabela e separadas por somente um ponto. O Norwich é quarto classificado e recebe o terceiro, o Blackburn Rovers, com ambas as formações a sonharem com o regresso ao convívio com os grandes.

Olhando para a carreira das duas equipas, começa a surgir como muito provável o triunfo do Norwich. A equipa da casa não é muito consistente em casa, tendo mesmo perdido três e ganho apenas um dos últimos cinco encontros, mas o Blackburn, única equipa ainda sem empates no Championship, é frágil fora de portas, com registo para sete derrotas em 11 deslocações.