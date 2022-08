Agenda desportiva: Benfica no Bessa para corrigir histórico recente

A Liga portuguesa prossegue, agora com a jornada pós-clássico. A receção do Boavista ao Benfica reveste-se de um interesse acrescido, pelo histórico das equipas, mas também pelas dificuldades que as águias têm sentido no Bessa. Será desta que Roger Schmidt fica sem ganhar desde que chegou à Luz? Entretanto, o Porto vai a Vila do Conde tentar consolidar a boa forma, enquanto o Sporting terá no Desportivo de Chaves um adversário, em Alvalade, potencialmente ideal para responder ao 0-3 averbado no Dragão.

Lá por fora, o Real Madrid tem uma visita perigosa, a casa do Espanhol de Barcelona, mas o histórico recente e os momentos de forma apontam para uma possível vitória tranquila dos merengues, enquanto José Mourinho vai comandar a sua Roma na visita à poderosa Juventus, com vários jogadores em risco de falharem a partida por lesão.

Liga portuguesa: primeiro percalço de Schmidt?

Sábado, 27 de agosto, 18h00

O adiamento do jogo em casa com o Paços de Ferreira, antes do compromisso europeu com o Dínamo de Kiev, pode ajudar o Benfica a encarar este jogo com outra frescura física, além de que o Boavista vem de averbar a primeira derrota da época na Liga, na visita ao Casa Pia. Porém, os lisboetas não deverão esperar um jogo fácil, pois não o é tradicionalmente, frente a uma equipa que faz da pressão intensa uma das suas armas.

Nas cinco últimas temporadas, aliás, houve duas vitórias para o Boavista e outras tantas para o Benfica, registando-se um empate 2-2 em 2021/22, após as águias terem estado a vencer por 2-0. As características dos axadrezados podem não ser as ideais para os encarnados, que se arriscam a perder muitas batalhas no meio-campo. Este é um jogo, por isso, que aconselha cautelas e uma dupla, com empate ou vitória do Benfica.

Liga portuguesa: locomotiva portista sem paragem em Vila do Conde

Domingo, 28 de agosto, 20h30

Arranque difícil de época para o Rio Ave que, nas primeiras quatro jornadas do seu regresso à Primeira Liga, tem logo de enfrentar Sporting e Porto. Desta feita, em casa, o adversário é o dragão, que vem de ganhar categoricamente o clássico com os leões, por 3-0. Por isso mesmo, as notícias não são boas para os vila-condenses, que têm uma montanha para escalar, perante um adversário em grande forma.

Os azuis e brancos marcaram nove golos e apenas sofreram um nas primeiras três rondas do campeonato, enquanto o Rio Ave fez dois tentos e já encaixou seis, mostrando em Alvalade, com o Sporting, que a solidez defensiva ainda não é o seu forte. Historicamente, o cenário também não é animador, pois a formação dos Arcos não ganha ao Porto em casa para o campeonato desde 2004. Tudo se conjuga para um triunfo tranquilo dos campeões nacionais.

Liga portuguesa: Chaves que não fecham as portas ao Sporting

Sábado, 27 de agosto, 20h30

O que esperar do leão? O Sporting perdeu no Dragão por 0-3, já leva seis golos sofridos em três partidas e voltou a mostrar no clássico as lacunas defensivas que já havia patenteado em Braga, com erros atrás de erros. Não é de esperar, contudo, que tal se volte a repetir em Alvalade, na receção ao recém-promovido Desportivo de Chaves.

Tal como aconteceu com o Rio Ave na jornada 2, o Sporting vai ter agora pela frente uma equipa que ainda não mostrou os níveis de eficácia ofensiva ideais – algo que o seu treinador, Vítor Campelos, referiu no final do empate 1-1 com o Vizela –, pelo que os transmontanos poderão ser o adversário ideal para os comandados de Rúben Amorim reagirem ao desaire do clássico. Não há dúvidas quanto ao total favoritismo do emblema verde e branco.

La Liga: Real sem contemplações em Barcelona

Domingo, 28 de agosto, 21h00

O Espanhol de Barcelona pode olhar para o histórico de confrontos em casa com o Real Madrid como foco de esperança para este embate da terceira jornada da La Liga. Os catalães já receberam os merengues em 87 ocasiões e só têm menos quatro vitórias que o gigante da capital (32-36). Contudo, o cenário está a mudar rapidamente (só dois triunfos e um empate nas últimas dez temporadas) e a forma atual não augura nada de bom.

O Real Madrid é um dos líderes, com duas vitórias em dois jogos, incluindo um 4-1 em casa do Celta de Vigo. Os madridistas registam seis golos marcados e só dois sofridos, enquanto o Espanhol marcou dois e sofreu quatro, somando uma derrota e um empate (conseguido ao cair do pano em Vigo). O favoritismo recai por completo em Benzema e Cia., que deverão sair de Barcelona com os três pontos, e nem a saída de Casemiro para o Manchester United deverá alterar esta realidade.

Super 14! Serie A: vida difícil para José Mourinho

Sábado, 27 de agosto, 17h30

A terceira jornada da Serie A italiana tem como prato forte a visita da Roma, de José Mourinho, a Turim, para enfrentar a poderosa Juventus. A “velha senhora” reforçou-se bem, mas tem estado a contas com algumas lesões, o que poderá explicar, em parte, o nulo na visita à Sampdoria, num jogo em que teve ausências de peso, como Paul Pogba, Ángel Di María e Federico Chiesa (este de longa duração). Perante este cenário, a Roma poderá esperar um bom resultado, mas os visitantes têm problemas próprios.

Wijnaldum fraturou a tíbia e vai parar bastante tempo, o jovem Zaniolo teve de sair devido a uma lesão num ombro frente à Cremonese (1-0) e Paulo Dybala está a levar algum tempo para mostrar credenciais, e o reencontro com a sua antiga equipa poderá não ser o momento ideal para “abrir o livro”. Assim, é de seguir o favoritismo da Juventus, que deverá vencer, mesmo que com dificuldade.