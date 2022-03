Agenda desportiva: Braga e Benfica a “partir pedra” na Pedreira

Os jogos das seleções chegaram ao fim, regressam as Ligas nacionais e a nossa, cá em Portugal, tem já um empolgante embate entre Braga e Benfica, esta sexta-feira na Pedreira. Serão, contudo, precisos três dias para vermos o líder Porto em ação, no Dragão, num embate em que recebe a única equipa que lhe conseguiu ganhar esta temporada a nível interno, o Santa Clara.

Por essa Europa fora não faltam jogos de grande interesse. Na Alemanha, o Dortmund recebe o Leipzig de André Silva. Em Espanha, o Barcelona, equipa em melhor forma na La Liga, defronta um Sevilha em queda, em Camp Nou. E, em Itália, pode dar-se o extraordinário feito de a Juventus ultrapassar o campeão Inter. Finalmente, nos motores, Miguel Oliveira vai tentar, na Argentina, a segunda vitória seguida no MotoGP.

Liga portuguesa: Pedreira recebe jogo grande da ronda

Braga-Benfica, 1 de abril, 20h15

Porto-Santa Clara, 4 de abril, 20h15

O regresso da Liga portuguesa é assinalado com um jogo que promete, já esta sexta-feira. O quarto classificado, Braga, recebe o terceiro, o Benfica, duas equipas que, embora num momento de forma positivo, têm marcado as respectivas companhas por comprometedora irregularidade. O jogo da primeira volta terminou com goleada das antigas das águias aos minhotos por 6-1. Esse facto dá aos lisboetas um natural favoritismo, bem como o histórico de seis vitórias nas últimas seis visitas à Pedreira, com um registo de 16 golos marcados e apenas dois sofridos.

Na segunda-feira, o Porto recebe o Santa Clara, equipa a realizar uma excelente segunda metade de temporada e a única que, em Portugal, conseguiu bater esta época os dragões, por 3-1 na Taça da Liga. Esse facto não retira favoritismo absoluto aos azuis e brancos, que são o melhor ataque da Liga, a par do Benfica, com 68 golos marcados. Os jogos dos portistas no seu estádio tiveram mais de 2,5 golos em 77% das ocasiões e a odd para vitória do Porto e… mais de 2,5 tentos marcados está bem alta no site de apostas Solverde.pt.

Liga portuguesa 1 de abril Braga vs Benfica 3.00 3.40 2.20 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Bundesliga: chuva de golos esperada no Signal Iduna Park

Sábado, 2 de abril, 17h30

Jogo entre o segundo classificado da Liga alemã e o quarto posicionado. O Dortmund tem sido a sombra do Bayern, mas dois empates nos quatro últimos jogos impediram a formação de Erling Haaland de se aproximar dos bávaros. Agora tem pela frente o Leipzig, de André Silva, equipa que começou mal a época, mas que tem escalado lugares na tabela, apesar de dois empates nos últimos três encontros.

O favoritismo é do Dortmund que, nas cinco receções ao emblema da Red Bull, ganhou três e só perdeu uma, mas este parece um jogo de tripla. Assim, preferimos olhar para os golos, algo que há em abundância na Bundesliga. Aliás, os últimos quatro jogos entre as duas equipas no Signal Iduna Park tiveram sempre cinco ou mais golos, pelo que este é o embate certo para perder a cabeça. A odd Solverde.pt para mais de 3,5 golos está imperdível.

Bundesliga 2 de abril Dortmund vs Leipzig 2.35 3.60 2.70 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

La Liga: Barça apostado em "demolir" o Sevilha

Domingo, 3 de abril, 20h00

A luta pelo título da Liga espanhola parece estar mais ou menos entregue – bom, veremos –, face aos nove pontos de vantagem do Real Madrid no comando. Mas, a goleada que os merengues sofreram em casa por 4-0 na receção ao Barcelona mudou um pouco o foco da competição. O Barça, que começou a época de modo horrível, é claramente a equipa em melhor forma, saudável em termos físicos e anímicos, e este domingo recebe o segundo classificado, o Sevilha.

As odds refletem isso mesmo, o favoritismo do Barça, que nos últimos cinco jogos marcou 18 tentos e sofreu somente dois. Os andaluzes, por seu turno, estão em queda, registando três empates seguidos e uma grande dificuldade para marcarem golos. Tendo ainda em conta que a última vitória do Sevilha em Camp Nou na Liga aconteceu em dezembro de 2002, a dica que aqui deixamos é mesmo a vitória dos Blaugrana e num jogo com mais de 2,5 golos. Já viram as melhores odds Solverde.pt?

La Liga 3 de abril Barcelona vs Sevilha 1.45 4.25 6.50 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: Juventus pode ultrapassar campeão

Domingo, 3 de abril, 19h45

Após as primeiras jornadas da Liga italiana, poucos imaginariam que, à 30ª jornada, a Juventus estaria em boa posição para ultrapassar o Inter na tabela e atingir o terceiro lugar, atirando o campeão – que tem um jogo a menos – para o quarto posto. A verdade é que a formação de Turim está num bom momento, com quatro triunfos seguidos, enquanto os homens de Milão ganharam somente um dos últimos cinco encontros.

Se juntarmos a isto o facto de o Inter não vencer em casa da "vecchia signora" desde novembro de 2012, a Juve é, portanto, favorita, contrariando até um pouco a odd. Ainda assim, estes jogos podem dar-nos qualquer um dos desfechos, pelo que se formos pelos golos, notamos um padrão. Somente 13% dos jogos da Juventus em casa tiveram mais de 2,5 golos, e tendo em atenção a má forma ofensiva do Inter nesta fase, a dica que deixamos é mesmo para que haja menos de 2,5 golos neste embate quente da Serie A. Confira do site de apostas Solver.pt.

Serie A 3 de abril Juventus vs Inter 2.75 3.15 2.50 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

MotoGP: Vamos lá, Miguel!

Domingo, 3 de abril, 19h00

Este domingo há mais uma corrida de MotoGP, a primeira desde que Miguel Oliveira venceu, com categoria, na Indonésia, no segundo Grande Prémio da temporada. O português está confiante, parece ter encontrado o equilíbrio certo na sua moto e a confiança para arriscar mais, não só nas corridas, como nas sessões de qualificação. Se o conseguir fazer, certamente estará entre os favoritos para vencer na Argentina.

Quem ainda não ganhou em 2022 foi o campeão Fabio Quartararo. Porém, o francês finalizou a última corrida no segundo posto, a mais de dois segundos do português, depois de ter terminado em nono lugar no Qatar. Uma demonstração de que a defesa do título não vai ser apenas uma miragem, mas sim uma tarefa a que se entregará com competência. Será difícil apontar um favorito à vitória, mas não é de descartar um segundo triunfo consecutivo para Miguel Oliveira.