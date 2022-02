Agenda desportiva: Cancelem tudo! Há FC Porto-Sporting e Super Bowl a caminho

Este é daqueles fins de semana para cancelar todos os compromissos, abastecermo-nos de petiscos e prepararmo-nos para emoções sem fim. A Liga portuguesa pode (ou não) começar a definir-se quanto ao campeão quando, esta sexta-feira, Porto e Sporting se defrontarem no Dragão, no grande clássico da 22ª jornada. No sábado, é a vez de o Benfica tentar tirar algum proveito desse jogo, na receção ao Santa Clara.

O mundo está em pulgas para ver, no domingo à noite, o espetáculo do Super Bowl, a disputar entre os Cincinnati Bengals e os Los Angeles Rams, num encontro imperdível. Em Itália, há um escaldante Nápoles-Inter, que pode baralhar as contas do Scudetto. Na Premier League, os Lobos de Bruno Lage viajam até ao terreno do Tottenham. É difícil encontrar mais razões para ficar totalmente ligado à agenda desportiva.

Liga portuguesa: potencial jogo do título no Dragão

Sexta-feira, 11 de fevereiro, 20h15

Este é o encontro que pode ser decisivo para a atribuição do título da Liga portuguesa. Na sexta-feira, o líder Porto recebe o segundo classificado Sporting no Estádio do Dragão. Se os portistas vencerem, aumentam para nove a distância em relação ao campeão, deixando tudo mais ou menos encaminhado. Caso o leão ganhe, o campeonato é relançado. Favorito? Evitamos sempre ir por aí quando se trata de dérbis ou clássicos, mas olhemos para alguns factos.

Como anfitrião, o Porto ganhou 11 das últimas 15 receções ao emblema de Alvalade, perdendo duas vezes, a última em março de 2016. Na época passada, deu-se um empate sem golos e a verdade é que o Sporting é o atual campeão e Rúben Amorim até se dá bem com o dragão, com um registo global de três vitórias, três empates e uma só derrota. Em termos estatísticos, o Porto regista uma média de 2,7 golos por jogo em casa, o Sporting 2,2 como visitante, pelo que a nossa dica vai para um "seguro" Ambas marcam.

Liga portuguesa: embate de águias em momentos contrastantes

Sábado, 12 de fevereiro, 18h00

O Benfica está numa crise profunda e, este sábado, recebe uma equipa que começou mal a temporada, mas que está agora a mostrar um excelente futebol, o Santa Clara. A derrota da águia lisboeta em casa diante do Gil Vicente foi a terceira na Luz esta temporada, e foi frente a uma formação que é perita a jogar em transições. Acontece que os açorianos também o são, pelo que o Benfica certamente não terá vida fácil.

A equipa encarnada não deixa de ser favorita, pois tem os melhores executantes. Mas atenção, houve "Ambas marcam" em 70% dos jogos do Benfica em casa e em 70% das deslocações do Santa Clara. Houve também mais de 2,5 golos em 60% dos encontros na Luz, pelo que Ambas marcam e mais de 2,5 golos são alternativas muito válidas.

Serie A: jogo que pode virar a tabela do avesso

Sábado, 12 de fevereiro, 17h00

A derrota do Inter no dérbi com o Milan relançou a Serie A, com o campeão a registar apenas mais um ponto (e menos um jogo) que os "rossoneri" e o Nápoles, próximo adversário. A visita aos napolitanos reveste-se de inúmeros perigos: se perderem, os "nerazzurri" podem ser ultrapassados pelos dois rivais, e a verdade é que, fora de casa, empataram três e perderam outro jogo em 11 deslocações.

Nas dez últimas deslocações a Nápoles, o Inter só ganhou uma vez (em janeiro de 2020) e empatou três, incluindo na época passada, pelo que o cenário não é animador. Ainda assim, é difícil indicar um claro favorito, pelo que apontamos para um jogo com mais de 2,5 golos – a odd está ótima em Solverde.pt –, algo que aconteceu em apenas 42% dos jogos dos napolitanos em casa, mas em 64% dos do Inter fora.

Premier League: lobos fecham a porta aos Spurs

Domingo, 13 de fevereiro, 14h00

O Wolves, de Bruno Lage, está a realizar uma temporada muito positiva, a ponto de o português ter sido eleito o treinador do mês de janeiro na Premier League. Agora, segue-se uma visita ao Tottenham, algo que não deverá assustar os lobos. Fora de casa, a "armada lusitana" é a quarta melhor equipa da Liga inglesa, com seis vitórias em 11 jogos, incluindo em casa do Manchester United – e só perdeu 1-0 no reduto do City.

Tendo em conta que o Wolves sofre muito poucos golos fora de portas, e que José Sá é um dos guarda-redes em melhor forma na Premier League, este será um encontro para arriscar em menos de 2,5 golos.

Super Bowl: Los Angeles assiste a choque entre Bengals e Rams

Domingo, 13 de fevereiro, 23h30

A hora do grande espetáculo do Super Bowl está ao virar da esquina. Este domingo, bem à noitinha, vamos conhecer o novo campeão da NFL, o futebol americano, num embate entre os Cincinnati Bengals e os Los Angeles Rams – estes últimos propriedade de Stanley Kroenke, que é também o dono do Arsenal.

Esta será a terceira final dos Bengals, a primeira desde 1988, e a quinta (segunda em três anos) dos Rams. Os homens de Cincinnati nunca venceram o jogo decisivo, enquanto os de Los Angeles têm um no currículo. Lamentamos desiludir os adeptos dos Bengals, mas parece que também não será desta.

Os Rams são favoritos, pelo historial, pela maior qualidade e, também, pelo facto de jogarem em casa, pois o encontro decorrerá em Los Angeles. Por outro lado, os Bengals dependem muito do passe rápido e certeiro do quarterback Joe Burrow para a velocidade da "gazela" Ja’Marr Chase, mas são permeáveis a sacks (ou desarmes) do homem do passe.

Por isso mesmo, a maior qualidade global dos Rams deverá prevalecer, com Matthew Stafford, Aaron Donald e companhia a levarem o "caneco" para casa.