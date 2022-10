Agenda desportiva: Mais um a tentar travar o Benfica

Regresso da Liga com dois jogos muito interessantes a pôr dois grandes lisboetas à prova. O Benfica é a única equipa sem derrotas no campeonato e recebe este sábado o Chaves, formação que já foi ganhar ao Sporting em Alvalade e ao Braga na Pedreira. Será desta que a águia cai? Os leões, por seu turno, visitam um Arouca que perdeu sempre nas receções à formação sportinguista e não dá ares que seja desta que o cenário irá mudar.

Em Barcelos, o Gil Vicente e o Braga protagonizam um emocionante dérbi minhoto, enquanto lá fora o Barcelona visita um adversário que já lhe deu “água pela barba” no passado, mas que agora ainda procura a sua identidade, e no País Basco a Real Sociedad recebe o Bétis, com o quarto lugar em disputa.

Liga portuguesa: Benfica quer evitar nova surpresa do Chaves

Sábado, 29 de outubro, 18h00

O alvo a bater. O Benfica prossegue a sua caminhada invicta na Liga portuguesa e uma das curiosidades é saber qual vai ser o adversário capaz de decretar o primeiro desaire aos comandados de Roger Schmidt. Na 11ª jornada, é a vez de os transmontanos do Desportivo de Chaves tentarem esse feito e legitimidade não lhes falta, pois nesta época de regresso ao escalão principal já foram ganhar a casa do Sporting e do Sporting de Braga.

As aspirações de vitória dos flavienses são, contudo, escassas. O Benfica é o segundo melhor ataque e a melhor defesa do campeonato, soma por vitórias todos os jogos realizados no Estádio da Luz, é a equipa mais rematadora da prova, com 19,3 remates por jogo, enquanto o Chaves é a que mais ações com bola na sua área permite, a terceira que mais disparos consente (16,9) e a que mais golos esperados (xG) contra regista (14,7), dependendo muito das boas exibições inspiradas do guardião Paulo Vítor. O triunfo do Benfica é o cenário mais provável.

Liga portuguesa 29 de outubro Benfica vs Chaves 1 X 2 Apostar Agora

Liga portuguesa: Sporting com boas hipóteses em Arouca

Sábado, 29 de outubro, 20h30

O Sporting tem jogado sobre brasas e, na receção ao Casa Pia, só a boa resposta na segunda parte permitiu à equipa de Rúben Amorim resolver um problema bicudo, pois os gansos ganhavam 1-0 ao intervalo. O desempenho da equipa nessa etapa complementar é, contudo, um indicador de que os leões poderão estar a ganhar a confiança necessária para sacudir a pressão, pois viu-se bom futebol por parte dos de Alvalade.

O próximo teste é em Arouca. As cinco visitas da formação leonina a este adversário deram sempre em vitória e não é de esperar outro desfecho. O Arouca é a terceira pior defesa da Liga (18), apenas atrás dos últimos, Paços de Ferreira e Marítimo, sendo também a quarta menos rematadora da prova (9,9), e em casa é mesmo a que concede mais golos (11), a par dos maritimistas. O Sporting tem aqui uma boa oportunidade de dar seguimento ao triunfo da jornada passada.

Liga portuguesa 29 de outubro Arouca vs Sporting 1 X 2 Apostar Agora

Liga portuguesa: dérbi minhoto promete golos

Domingo, 30 de outubro, 20h30

O Gil Vicente recebe o Sporting de Braga num escaldante dérbi do Minho que faz antever emoção, golos e duas equipas competitivas, à procura do triunfo. O histórico dá margem de favoritismo aos guerreiros, que nas últimas quatro visitas venceram duas vezes e empataram outras tantas, e esta temporada tudo indica que o mesmo poderá acontecer.

Os gilistas são – aliás, como as equipas de Ivo Vieira – uma equipa virada para o ataque, que não se limita a defender perante formações mais fortes, o que pode beneficiar o talento de Ricardo Horta, Vitinha e companhia. Por outro lado, o Braga está a dar mostras de recuperar de um mau momento, enquanto os galos perderam os últimos três jogos, não ganham há quatro e, em casa, não vencem há outras tantas partidas, com duas derrotas em permeio. Braga deverá somar os três pontos.

Liga portuguesa 30 de outubro Gil Vicente vs Braga 1 X 2 Apostar Agora

La Liga: Barça com visita “facilitada” a Valência

Sábado, 29 de outubro, 20h00

O desaire do Barça em casa do Real Madrid fez soar os alarmes de Camp Nou, pois o investimento foi grande e a naturalidade da derrota no Bernabéu não deveria ser norma. A resposta foi dada com categoria na receção ao Villarreal, com um 3-0 final, todos os golos marcados no primeiro tempo. Segue-se um embate com um adversário que costumava ser um osso duro de roer. Costumava...

O Valência está no nono lugar da La Liga e tarda e dar mostras de consistência. Não vence há três partidas e nas duas últimas em casa somou um empate e uma derrota. O Barça, por seu turno, é o melhor ataque da prova, com os mesmos 28 golos do Real, e a melhor defesa, somente quatro golos sofridos, três deles na tal derrota no Bernabéu. Cheira a vitória dos comandados de Xavi Hernández, que ganharam em Valência nas duas últimas temporadas, com um total de sete golos marcados e três sofridos.

La Liga 29 de outubro Valência vs Barcelona 1 X 2 Apostar Agora

Super 14! La Liga: bascos querem manter a tradição

Domingo, 30 de outubro, 20h00

Este é um dos jogos de maior cartaz da 12ª jornada da La Liga. A Real Sociedad, quarta classificada, recebe o Real Bétis, que ocupa o quinto posto, a apenas dois pontos de distância. O desfecho é imprevisível, pois trata-se de duas equipas que jogam para vencer, seja qual for o oponente, mas a história de confrontos pode dar-nos uma dica.

A Real Sociedad não perde em casa com o Bétis desde 2003, há precisamente 13 temporadas, tendo-se registado seis triunfos dos bascos e sete empates. O favoritismo é dos homens do Anoeta, contudo, a permeabilidade da equipa esta época, em contraponto com o que sucedeu nas anteriores, e a melhor solidez defensiva dos andaluzes – além dos registos históricos – fazem prever um jogo equilibrado. Vitória da Real Sociedad ou empate é uma sugestão segura.