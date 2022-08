Agenda desportiva: clássico na Pedreira na jornada de abertura da Liga portuguesa

É um clássico daqueles que ferve. O arranque da Liga portuguesa oferece-nos um emocionante Braga-Sporting, na Pedreira, naquele que é o jogo de maior cartaz do fim de semana em Portugal, digno de uma dupla pela imprevisibilidade que acarreta. Já o campeão Porto não vai querer surpresas na receção ao Marítimo, numa primeira ronda que conta ainda com a estreia de um histórico. O regresso do Casa Pia fica desde logo marcado pela mais longa deslocação, aos Açores.

Lá por fora, o Manchester City, acabado de perder a Supertaça inglesa para o Liverpool, tem uma deslocação muito complicada a Londres, ante um adversário que tem colocado dificuldades a Pep Guardiola. Na Alemanha, o Dortmund vai jogar o primeiro encontro da Bundesliga após a saída de Erling Haaland e logo com o Bayer Leverkusen. Conseguirá sobreviver sem a veia goleadora do norueguês, agora a jogar pelo City? A aposta é sua.

Liga portuguesa: Leão favorito, mas Braga está "on fire"

Domingo, 7 de agosto, 18h00

A Liga portuguesa arranca logo com um escaldante Braga-Sporting, na Pedreira, para nos dizer que o tempo das experiências acabou e que a coisa agora é a sério.

Os últimos dois embates entre as duas formações no Minho e para a Liga terminaram com triunfos leoninos. O Sporting, que mantém o mesmo treinador, ideias e estrutura, com algumas caras novas, entra em campo como favorito à vitória, mas há dados a ter em conta antes de fazer a aposta certeira.

O Braga também se reforçou bem, com nomes como Simon Banza ou Diego Lainez para o ataque, e realizou uma pré-temporada fortíssima – sete jogos amigáveis, seis vitórias e apenas uma derrota. O Sporting, por seu turno, pautou a preparação com diversos empates, mesmo que alguns ante formações fortes, e até ganhou à Roma de Mourinho.

Para jogo de início de época, cheira a desafio muito disputado e equilibrado, com tendência para triunfo dos lisboetas, mas com bracarenses a terem fortes hipóteses de arrancarem pontos.

Liga portuguesa: Dragão com arranque doce

Sábado, 7 de agosto, 20h30

Bastava olhar para o histórico de embates entre Porto e Marítimo em casa do Dragão para perceber que este é um jogo com tudo para ser de sentido único e de resultado mais ou menos previsível. Em 42 partidas, só por uma vez os insulares venceram na Invicta e apenas em duas ocasiões houve empates.

O Marítimo, é verdade, não perdeu nenhum jogo de pré-temporada e dá sinais muito positivos para 2022/23. Porém, o campeão, apesar de ter perdido algumas pedras importantes, continua a ser uma força fora do alcance da maioria das equipas lusas. Reforçou-se e, ante o Tondela, na Supertaça, venceu de forma categórica por 3-0, mantendo a bitola da época passada.

Tudo se conjuga para um triunfo tranquilo dos azuis e brancos no arranque do campeonato.

Liga portuguesa: histórico com regresso no meio do Atlântico

Domingo, 7 de agosto, 14h30

Após 83 anos afastado das lides da principal divisão do futebol português, o histórico Casa Pia estreia-se na Liga no domingo logo após o almoço, e quis o sorteio que tal acontecesse no meio do Atlântico, nos Açores, em casa do Santa Clara. Este é um dos jogos que maior interesse vai despertando, precisamente pelo regresso da equipa lisboeta ao convívio dos grandes, num encontro que poderá ser muito interessante.

Pelos jogos de preparação não dá para retirar grandes conclusões. As duas equipas apresentam um equilibrado conjunto de resultados, entre positivos e negativos. Resta olhar para o potencial das duas equipas.

Os açorianos são uma formação mais experiente, mantiveram a equipa técnica que tão boa conta de si deu na temporada finda, mas perderam dois jogadores nucleares – Lincoln para o Fenerbahçe e Morita para o Sporting. O Casa Pia, por seu turno, vai querer abrilhantar o regresso com uma gracinha, os níveis de motivação estarão nos píncaros, pelo que é bem possível que consiga um bom resultado nos Açores. O empate é um desfecho bem provável.

Premier League: City quer reagir a derrota com Liverpool

Domingo, 7 de agosto, 16h30

O campeão inglês arranca a Premiership com uma complicada visita a uma equipa que deu muito boa conta de si em 2021/22 e que se reforçou de forma interessante para a nova temporada – com nomes como Scamacca e Aguerd ou o guardião Alphonse Areola.

O City é a potência que se conhece e tem em Haaland a grande aquisição da temporada que, apesar de não ter marcado ante o Liverpool, já mostrou que pode tirar um "coelho da cartola" a qualquer momento. O histórico não é bom para os londrinos do West Ham, que ganharam apenas uma das dez últimas receções aos citizens – que, por seu turno, venceram cinco dessas visitas. As duas últimas temporadas deram empate, pelo que não será fácil para os comandados de Guardiola, mas o City vai querer reagir da melhor maneira à derrota por 3-1 às mãos do Liverpool na Community Shield (Supertaça inglesa).

Geralmente, a resposta dos homens de Manchester costuma ser implacável e acreditamos que vai ser esse o caso.

Bundesliga: primeiro verdadeiro teste na era pós-Haaland

Sábado, 6 de agosto, 17h30

A Bundesliga começa com um apetecível Dortmund-Leverkusen, naquele que será o primeiro teste a doer para o Borussia na era pós-Erling Haaland, saído para o Manchester City. O substituto, Sébastien Haller, está a contas com um problema grave de saúde e não pode dar o seu contributo à equipa, pelo que os problemas ofensivos se mostraram evidentes com a falta de golos nos jogos de pré-época.

Porém, no primeiro jogo oficial da temporada, o Dortmund despachou o 1860 München na Taça da Alemanha por claros 3-0, ao mesmo tempo que o Leverkusen foi escandalosamente afastado por uma equipa da terceira divisão, o Elversberg, por 4-3. Motivos mais do que suficientes para desconfiar da forma dos visitantes e acreditar num triunfo do Dortmund.