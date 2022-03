Agenda desportiva: competição ao rubro em campo e em pista!

A presença de Portugal no Mundial de 2022 depende do que a seleção nacional conseguir fazer neste play-off de apuramento, agora em formato diferente. Esta quinta-feira, no Estádio do Dragão, a turma das quinas recebe a Turquia nas meias-finais e uma vitória é obrigatória para a passagem à final, que será jogada com a favorita Itália ou com a Macedónia do Norte – equipas que se defrontam também esta quinta-feira.

No apuramento CONCACAF, México e Estados Unidos jogam para conquistarem o segundo lugar, num embate que promete emoção e equilíbrio, mas poucos golos. Deixando o futebol de parte, teremos no domingo outros dois pontos de interesse: a segunda corrida da época de Fórmula 1 e um jogo escaldante na NBA, entre duas das equipas mais fortes desta fase regular.

Play-off de apuramento Mundial 2022: Portugal com tudo para bater a Turquia

Quinta-feira, 24 de março, 19h45

O objetivo é estar no Mundial de 2022, no Qatar. Para tal acontecer, Portugal tem de vencer esta quinta-feira a Turquia, na meia-final a disputar no Estádio do Dragão, antes de pensar na final, que pode ser com Itália ou a Macedónia do Norte. Não coloquemos, porém, o “carro à frente dos bois”, uma coisa de cada vez.

Portugal é amplamente favorito, apesar da má reta final na fase de grupos de apuramento. A Turquia começou bem a qualificação, chegou a vencer os Países Baixos por 4-2, mas depois foi goleada pela “laranja mecânica” por 6-1 e terminou de forma periclitante. No Euro 2020 somou por derrotas os três jogos que disputou, com oito golos sofridos e apenas um marcado, pelo que é uma formação totalmente ao alcance de Portugal. O jogo não será fácil para a formação lusa, mas acreditamos num triunfo em jogo com mais de 1,5 golos – a odd no site de apostas online em Portugal, Solverde.pt é ótima.

Q. Mundial 2022 – Europa 24 de março Portugal vs Turquia 1.32 4.75 8.00

Play-off de apuramento Mundial 2022: favoritismo total de Itália

Quinta-feira, 24 de março, 19h45

Ainda mais favorita é Itália. Os campeões da Europa recebem a Macedónia do Norte em Palermo e não é preciso muito para entendermos a diferença de potencial entre as duas formações. Aliás, o percurso dos macedónios na fase de grupos – na qual também defrontaram os Países Baixos – é em tudo semelhante ao dos turcos, uma vez que perderam os três jogos, com oito golos sofridos e dois marcados.

Os transalpinos não podem contar com uma das suas grandes figuras, o atacante Federico Chiesa, a recuperar de uma grave lesão num joelho, mas a qualidade da seleção Azzurra é mais do que suficiente para garantir uma vaga na final, esperamos que com Portugal. A opção de vitória de Itália e mais de 2,5 golos não é de descartar, de todo. Faça a sua aposta online em Solverde.pt.

Q. Mundial 2022 – Europa 24 de março Itália vs Macedónia 1.17 6.25 15.00

Apuramento Mundial 2022 – CONCACAF: poucos golos entre México e EUA

Sexta-feira, 25 de março, 02h00

A luta pelo segundo lugar da qualificação CONCACAF terá um novo capítulo esta sexta-feira. México e Estados Unidos somam os mesmos 21 pontos decorridas 11 jornadas da terceira fase de apuramento, e os mexicanos recebem agora os norte-americanos, na tentativa de se desforrarem da derrota por 2-0 averbada na primeira volta.

Por jogar em casa, perante o seu público, o México assume aqui um maior favoritismo, mas se esse exercício é arriscado, talvez menos será perceber que as duas equipas são sólidas defensivamente, com oito e sete golos apenas sofridos, respetivamente, e não são propriamente seleções goleadoras (14 e 16 tentos cada). Desta forma, a dica que aqui deixamos é para a vitória do México, ou empate, em jogo com menos de 3,5 golos, e as odds de futebol Solverde.pt não vai nada mal numa múltipla..

Q. Mundial 2022 – CONCACAF 25 de março México vs EUA 1.82 2.95 3.80

Fórmula 1: Ferrari com hipótese de afirmar candidatura

Domingo, 27 de março, 18h00

A primeira corrida da temporada 2022 da Fórmula 1 parece ter baralhado um pouco as contas mais recentes da competição de pilotos, e também de construtores. Escrevemos na semana passada que Lewis Hamilton surgia em melhor condição para vencer no Bahrain, mas que não espantaria um triunfo da Ferrari, e este segundo cenário foi mesmo o que aconteceu, com “dobradinha” da Scuderia italiana e triunfo de Charles Leclerc. Hamilton terminou em terceiro, mas Max Verstappen lutou pela vitória até ao último suspiro, sendo traído por problemas técnicos.

Parece que, nesta fase da temporada, teremos três equipas potencialmente vencedoras, e é por isso que deixamos aqui três alternativas de triunfo, Leclerc da Ferrari, Verstappen da Red Bull e Hamilton da Mercedes. Este domingo disputa-se o Grande Prémio da Arábia Saudita e, pela superioridade demonstrada pela Ferrari na corrida passada, acreditamos que Leclerc sairá vencedor.

Fórmula 1 27 de março Leclerc vs Verstappen vs Hamilton 2.35 2.50 12.00