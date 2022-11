Agenda desportiva: dérbi da Invicta faz sorrir dragões

Após os compromissos da Taça de Portugal, regressa a Liga portuguesa, para a derradeira jornada antes da paragem para o Campeonato do Mundo. E nada melhor do que um dérbi da Cidade Invicta para animar. Este é um jogo sempre tenso que tem, contudo, duas equipas em estados de forma díspares e um histórico recente desequilibrado. No domingo, o Sporting visita um Famalicão irregular, mas que ainda não perdeu com o leão desde que, em 2019/20, regressou ao convívio dos grandes.

Lá por fora há um jogo que promete emoção, entre Newcastle e Chelsea, com previsão de dores de cabeça para o emblema de Londres. Em Itália, há dois jogos a acompanhar de perto: a receção da Juventus à Lazio e a visita do Inter ao reduto de uma Atalanta em melhor forma que os milaneses.

Liga portuguesa: Porto com tudo para vencer dérbi

Sábado, 12 de novembro, 20h30

A receção ao Porto surge no pior momento da época para o Boavista. O dérbi portuense joga-se este sábado, no Bessa, e se é verdade que os axadrezados começaram o campeonato em alta, têm vindo a cair bastante nos últimos tempos e já não vencem há cinco jogos, com três derrotas acumuladas – é mesmo a terceira pior defesa da Liga, com 19 golos sofridos. O Porto, por seu turno, vem de uma goleada ao Paços de Ferreira, por 4-0, e o histórico recente só dá motivos para sorrir.

Os dragões venceram as oito últimas visitas ao rival citadino, que não consegue bater os azuis e brancos em casa desde abril de 2007. Pior: o Boavista não marca qualquer golo ao Porto no Bessa há nove jogos, sofrendo 19 golos no total. Os campeões nacionais são claros favoritos a vencerem o dérbi.

Liga portuguesa: leão quer vencer antes da paragem

Domingo, 13 de novembro, 20h30

Este é um jogo entre duas equipas que já viveram melhores dias. O Famalicão tarda em estabilizar o seu futebol, algo que nem o regresso de João Pedro Sousa ajudou a concretizar. Os famalicenses são mesmo o quinto pior ataque da Liga, somente dez golos marcados, o que pode significar problemas quando é tempo de defrontar um dos grandes do futebol português, o Sporting.

O Famalicão, porém, olha para a história com esperança. Desde que regressou ao escalão maior do futebol português, em 2019/20, a equipa ainda não perdeu com os leões, somando uma vitória e dois empates, estes nas duas últimas temporadas. Ainda assim, e apesar da crise, os homens de Alvalade não quererão entrar na longa pausa para o Campeonato do Mundo com mais um desaire, pelo que deverão entrar com tudo e vencer a partida.

Premier League: Newcastle na crista da onda

Sábado, 12 de novembro, 17h30

Ninguém imaginaria que, um ano depois de o Newcastle estar a lutar pela manutenção, a equipa do Norte de Inglaterra estaria agora em posição de Liga dos Campeões na Premier League, ocupando o terceiro lugar. Os magpies estão em grande forma, somando quatro vitórias consecutivas no campeonato – não perdem há nove partidas –, incluindo duas goleadas e um triunfo na visita ao Tottenham, e são mesmo a melhor defesa da prova (11), a par do Arsenal. O próximo adversário, em casa, é o Chelsea, que é uma pálida imagem da equipa que venceu a Champions no Dragão há dois anos.

Os blues de Londres, por seu turno, não ganham há quatro jogos, com duas derrotas nas últimas duas partidas, incluindo uma goleada por 4-1 em Brighton. A vida de Graham Potter parece cada vez mais complicada e, com o segundo pior ataque (17) da primeira metade da tabela, não parece que seja desta que o Chelsea consiga entrar nos eixos. Newcastle favorito à vitória.

Serie A: jogo grande entre defesas férreas

Domingo, 13 de novembro, 19h45

A recente vitória da Juventus em casa na receção ao Inter poderá ser um impulso grande à moral da equipa de Turim. Não só foi afastada da Liga dos Campeões com duas derrotas ante o Benfica, como ocupa apenas o quinto lugar na Serie A, a dez pontos do líder Nápoles. Esse resultado deverá servir como tónico na partida em casa com a Lázio (da 15º jornada), formação que subiu ao terceiro lugar após vencer o dérbi de Roma com a equipa de José Mourinho – posições e números à entrada para a 14ª ronda, disputada a meio desta semana.

Em casa, a Juve é a segunda melhor equipa da Liga italiana, ainda sem derrotas, mas os homens da capital também ainda não perderam fora de portas. As duas equipas são, inclusive, as melhores defesas da prova, com sete e oito tentos apenas concedidos, sendo que a "velha senhora" sofreu três em casa e a Lazio apenas um como visitante. A Juve é favorita, mas perante estes números há também a forte hipótese de um empate.

Super 14! Serie A: Inter com problemas em Bérgamo

Domingo, 13 de novembro, 11h30

Ainda na Serie A, o jogo grande da 15ª jornada opõe a Atalanta ao Inter. A formação de Bérgamo está a fazer um campeonato à justa medida das expectativas. O mesmo não se pode dizer do Inter, que averbou mais derrotas na Liga até esta altura do que em toda a época passada no campeonato (4). Um dos mais dolorosos desaires aconteceu na ronda 13, quando perdeu 2-0 em casa da Juventus.

Estes momentos de forma acalentam a esperança da Atalanta, que não vence o Inter em casa desde 2019, com uma derrota e dois empates desde então. É que os homens da casa são, nesta altura, uma das equipas que menos remates permitem aos adversários na grande área – pelo que os nerazzurri deverão sentir grandes dificuldades para marcar –, ao mesmo tempo que, fora de casa, são mesmo uma das piores defesas, ao nível das equipas do fim da tabela. Triunfo da Atalanta ganha corpo.