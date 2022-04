Agenda desportiva: Dérbi lisboeta para desatar nó histórico

O Sporting está sólido no segundo lugar e pode arrumar de vez a questão em relação ao Benfica. Os dois rivais jogam o dérbi lisboeta este domingo e um triunfo deixa as águias a 12 pontos, num confronto entre formações com registo de vitórias e golos virtualmente idênticos. Um dia antes, no sábado, o Porto recebe o Portimonense e pode dar um passe decisivo rumo ao título.

Por essa Europa fora não faltam jogos empolgantes. Na Alemanha, defrontam-se o terceiro e o quarto classificados. Em Espanha, o terceiro recebe o primeiro e, em Itália, o terceiro abre as portas à visita do quinto, equipa de José Mourinho. Enquanto isso, a NBA entrou já na fase do torneiro Play-In. Vai perder toda esta ação?

Liga portuguesa: dérbi de Lisboa para separar rivais

Porto-Portimonense, 16 de abril, 20h30

Sporting-Benfica, 17 de abril, 20h30

Domingo é dia de dérbi de Lisboa. O Sporting recebe o Benfica em Alvalade num jogo que poderá confirmar a vantagem dos leões sobre as águias na tabela, ou então reaproximar as equipas. Acima de tudo é uma partida para separar os dois emblemas em termos históricos. No total, houve 87 jogos do campeonato entre os dois rivais em casa do Sporting, 33 vitórias para cada lado (21 empates pelo meio), 125 golos marcados pelos verdes e brancos… 125 golos marcados pelos encarnados. Será que o equilíbrio terminará? Este é um jogo em que o campeão Sporting é favorito, pela maior consistência demonstrada esta época, mas fugindo a essa abordagem arriscada, a nossa sugestão é mesmo a opção “Ambas marcam”, que está com boa odd no site de apostas desportivas em Solverde.pt.

Antes, no sábado, o Porto recebe o Portimonense, num jogo que se prevê tranquilo para os dragões. O Porto acabou de fixar um novo recorde nacional de jogos sem perder (57), está em grande forma e recebe uma formação algarvia que esteve 15 partidas sem ganhar, até bater o Famalicão na jornada 29. Tendo por base estes dados e as odds de futebol da Solverde.pt, o nosso palpite é o triunfo do Porto por essa margem. A odd é excelente.

Liga portuguesa 17 de abril Sporting vs Benfica 2.05 3.30 3.40

La Liga: tudo ou nada do Sevilha

Domingo, 17 de abril, 20h00

Jogo grande em Espanha, que pode afastar em definitivo o Sevilha da luta pelo título ou reaproximar os andaluzes do líder Real Madrid, no embate entre os dois conjuntos. Em casa, a equipa de Julen Lopetegui ainda não perdeu, sendo a única invicta na La Liga no seu reduto esta temporada. O Sevilha é mesmo a melhor defesa da prova (22), mas tal não deverá assustar o Real, formação que é o melhor ataque (63).

Todavia, os merengues estão ainda envolvidos nos compromissos da Liga dos Campeões e podem ser obrigados a algumas alterações, com potencial para tirar ímpeto ao seu jogo. Nas duas últimas épocas o Real ganhou, sempre por 1-0, pelo que não é de espantar que este seja um encontro com poucos golos. A odd Solverde.pt apostas online para menos de 2,5 golos é bastante equilibrada e tentadora.

La Liga 17 de abril Sevilha vs Real Madrid 2.85 3.20 2.40

Bundesliga: luta pelo terceiro lugar na Alemanha

Domingo, 17 de abril, 18h30

Jogo entre o terceiro e o quarto classificados da Liga alemã, separados por apenas um ponto. Leverkusen e Leipzig estão num excelente momento de forma, um pouco mais os homens da Red Bull, do português André Silva. Os visitantes vêm de oito jogos sem perder, com somente dois empates nesta fase e seis triunfos, um deles de forma espetacular por 4-1 na visita ao vice-líder Borussia de Dortmund.

O Leverkusen, por seu turno, tem sentido algumas dificuldades inesperadas no seu estádio, sendo apenas a oitava melhor equipa em casa na prova, com 35 golos marcados e 21 sofridos em 14 partidas. Tendo em conta estes dados, e o facto de o Bayer registar uma média de 2,5 golos marcados perante o seu público, não é difícil de imaginar um encontro em que ambas as equipas marcam e se verificam mais de 2,5 tentos. A odd é boa.

Bundesliga 17 de abril Leverkusen vs Leipzig 2.85 3.40 2.25

Serie A: Mourinho intromete-se na briga pelo título

Domingo, 17 de abril, 18h00

A luta feroz pelo Scudetto passa por Nápoles e com participação de José Mourinho. A formação napolitana ocupa o terceiro lugar, a dois pontos do líder Milan, e recebe a Roma, num jogo de tudo ou nada para os da casa. É que nos últimos cinco jogos, os homens do Sul de Itália perderam dois, o último dos quais em casa, 3-2 com a Fiorentina. Pela frente terão uma Roma que está invicta há 11 partidas, tendo ganho sete desses desafios, pelo que não será fácil.

Acontece que o registo de Mourinho contra equipas do topo da tabela esta temporada tem sido fraco, com exceção para a goleada de 4-1 infligida na casa da Atalanta, e nas duas últimas temporadas o Nápoles ganhou sempre aos homens da capital, na temporada transata por 4-0. Anfitriões favoritos, pelo que a nossa dica vai para vitória ou empate do Nápoles e menos de 3,5 golos, pois somente 25% das partidas no seu reduto tiveram quatro ou mais tentos.

Serie A 17 de abril Nápoles vs Roma 1.87 3.50 3.80

NBA: boa forma dos Celtics deve prevalecer

Sábado, 17 de abril, 20h30

O ressurgimento em força dos Celtics tem sido um dos pontos de interesse desta NBA e a equipa de Boston, que terminou a fase regular no segundo posto, recebe a abrir o play-off uma formação dos Brooklyn Nets que viveu momentos menos positivos e que só na reta final conseguiu amealhar uma boa sequência de vitórias seguidas (4). Com as duas equipas praticamente na máxima força (Robert Williams, dos homens da casa, e Joe Harris, dos visitantes, são as dores de cabeça), mesmo com Kevin Durant e Andre Drummond a pontificarem nos Nets, a excelente forma dos Celtics, comandados por Jayson Tatum, deve dar aos anfitriões a vitória neste primeiro jogo. E a odd está interessante.