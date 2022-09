Agenda desportiva: Dérbi minhoto com campo inclinado?

O jogo mais sonante da Liga portuguesa sem os tradicionais três grandes é o que opõe Braga e Vitória de Guimarães, no sempre escaldante dérbi do Minho, que este sábado tem mais um capítulo. Potencialmente, este será um dos dérbis do Minho mais desequilibrados dos últimos anos, mais pela força dos arsenalistas do que fraqueza dos vimaranenses. Nos Açores, há um embate entre insulares aflitos, que ainda não venceram qualquer jogo do campeonato.

Muito do foco do fim de semana recai no Brasileirão, com jogos importantes entre candidatos. O Palmeiras de Abel Ferreira visita o Red Bull Bragantino, enquanto o vice-líder recebe o Ceará e o Corinthians de Vítor Oliveira tem um encontro caseiro com uma equipa em grande forma, o Internacional de Porto Alegre. Emoção não falta em português.

Liga portuguesa: Braga arrasador favorito no dérbi

Sábado, 03 de setembro, 15h30

Dérbi é dérbi e há que ter sempre em atenção esse facto, mas este parece, à partida, inclinado a favor de um dos lados. O Sporting de Braga está numa forma arrasadora, soma três vitórias e um empate (ante o Sporting) na Liga, com 17 golos marcados (melhor ataque) e somente três sofridos. Recebe um Vitória de Guimarães que até começou bem a época, mas que aparenta estar em queda – até perdeu em casa com o Casa Pia na última jornada e soma dois desaires consecutivos.

Os arsenalistas são claramente favoritos para este encontro, estão coletivamente com uma saúde invejável e, individualmente, há diversos jogadores a atravessar um grande momento. Historicamente, a tendência também aponta para a vitória do Braga, que bateu este mesmo adversário, em casa, em seis das últimas dez temporadas da Liga, com três empates pelo meio.

Liga portuguesa: jogo entre insulares em crise

Domingo, 04 de setembro, 18h00

Este será um jogo entre duas das três equipas que ainda não venceram na presente edição da Liga portuguesa. O Santa Clara parece que ainda não resolveu os problemas deixados pelas saídas de Lincoln para o Fenerbahçe e de Morita para o Sporting. No último jogo, em Famalicão, perdeu também uma pedra importante por lesão: Ricardinho.

O Marítimo, por seu turno, é último classificado só com derrotas e precisa de arrepiar caminho. Fora de casa, as coisas estão bem complicadas. Os insulares da Madeira marcaram apenas um golo e sofreram dez em apenas duas partidas, pelo que chegam aos Açores claramente na mó de baixo.

Em casa, o Santa Clara tem um golo marcado e dois sofridos, e também não inspira grande confiança. A nossa sugestão vai para um empate, pois ambas as formações têm tudo para se anularem.

Brasileirão: Palmeiras sem medo das asas do Bragantino

Sábado, 03 de setembro, 23h00

O Verdão de Abel Ferreira segue bem lançado na liderança do Brasileirão, com mais sete pontos que o segundo classificado Flamengo. É verdade que empatou os dois últimos jogos, mas foram precisamente ante o 2º e o 3º classificados da prova, o Mengão e o Fluminense, respetivamente. Nenhum sinal de alarme, portanto, para um Palmeiras impositivo e que visita o Bragantino.

A formação da Red Bull esteve muito bem na época passada, mas na presente tem oscilado muito de forma. Apesar de registar excelentes 33 golos marcados, também já sofreu 30 tentos e somou três derrotas e um empate nos quatro últimos compromissos do campeonato. Palmeiras favorito a levar os três pontos.

Brasileirão: Flamengo com vida facilitada

Domingo, 04 de setembro, 15h00

O Flamengo está em boa forma, com sete vitórias e um empate nos últimos oito encontros do Brasileirão, e assume-se como principal concorrente do Palmeiras na luta pelo título. Na 25ª jornada recebe o Ceará, uma equipa que ocupa o 15º lugar e que nos últimos tempos tem estado em queda.

Os visitantes não vencem um encontro do campeonato brasileiro há seis jornadas, período no qual perderam por três vezes e empataram outras tantas. O Flamengo, por seu turno, vai em seis triunfos seguidos no Maracanã, tem um ataque que contabiliza já 25 golos em casa e somente cinco sofridos, pelo que seria loucura não atribuir total favoritismo ao Mengão.

Brasileirão: Vítor Pereira com adversário complicado

Domingo, 04 de setembro, 20h00

Após um período difícil em que esteve três jogos sem vencer – perdeu dois, empatou um e marcou apenas um golo –, o Corinthians de Vítor Pereira regressou às vitórias, pela margem mínima, frente ao Bragantino (o tal que vai defrontar o Palmeiras). Os problemas atacantes continuam a ser os principais para o Timão, que recebe, no domingo, um Internacional em crescendo. A formação de Porto Alegre vai em três triunfos consecutivos, um deles por 3-0 sobre o candidato Fluminense, tendo marcado oito golos e não sofrido nenhum neste período.

É caso para dizer que o confronto com o Internacional não veio na melhor altura para o treinador português, que poderá ter de se dar por satisfeito se conseguir um empate.