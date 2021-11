Agenda desportiva: dérbi portuense a aquecer um sábado agitado

Os três grandes do futebol português entram todos em ação este sábado, numa sequência de jogos dos quais destacamos o sempre quente dérbi da Invicta entre Porto e Boavista, bem como a receção do Sporting ao incómodo Vitória . Contudo, este será também um fim de semana em que estará muito em jogo para José Mourinho, que recebe o seu amigo Zlatan Ibrahimovic, em Roma.

Um dos temas do momento no futebol europeu é a má forma do Manchester United, que foi goleado em casa pelo Liverpool e visita agora outra equipa em crise, o Tottenham, mas que em casa é forte, enquanto do outro lado do Atlântico, a NBA avança a todo o vapor e temos um jogo que promete equilíbrio. Não perca toda a ação, pois nós também não.

Liga portuguesa: dérbi da Invicta com favorito claro

Sábado, 30 de outubro, 17h00

O grande dérbi do Porto está à porta. Este já não é um embate pleno de dúvida como no passado, mas a carga emotiva está lá toda. Ainda assim, tal não invalida que este seja um jogo potencialmente desequilibrado a favor dos azuis e brancos, pelo histórico, mas também pelos dados recentes – apesar do empate 2-2 registado na última temporada.

Em 58 jogos com o Porto na condição de visitado, os dragões venceram 49 vezes e só consentiram duas derrotas, a última das quais em novembro de 2004. Desde então, oito triunfos portistas, duas igualdades, 22 golos marcados para o Porto, somente três sofridos. Esta temporada, os comandados de Sérgio Conceição ainda não perderam na Liga, registando 12 golos marcados em quatro jogos em casa, apenas um sofrido, enquanto o Boavista ainda não ganhou fora e já sofreu nove tentos. Favoritismo total para o Porto e com odd apetecível na Solverde.pt para um jogo com mais de 2,5 golos.

Liga portuguesa 30 de outubro FC Porto vs Boavista FC 1.21 6.00 12.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: jogo com poucos golos em perspetiva

Sábado, 30 de outubro, 21h15

Este é, tradicionalmente, um dos jogos mais apetecíveis da Liga portuguesa, os confrontos entre o Sporting e o Vitória , apesar de, historicamente, a formação de Alvalade levar quase sempre a melhor. Em 76 jogos entre as duas equipas em Lisboa, os leões ganharam 57 e perderam sete, com a última derrota a acontecer em novembro de 2010, por emocionantes 3-2.

Esta temporada será difícil termos tantos golos. O Sporting é “apenas” a melhor defesa da Liga (4), não perde em casa para o campeonato há 28 jogos, enquanto o Vitória, além de ser também uma das melhores defesas, com apenas oito tentos consentidos, é a terceira equipa com melhor média de remates por jogo (14,9), mas com um aproveitamento fraco (modestos 8,3% de conversão). Tendo em conta que o leão tem a tendência de vencer pela margem mínima, este será certamente um embate com poucos tentos. A odd Solverde.pt para triunfo do Sporting e menos de 3,5 golos está imperdível.

Liga portuguesa 30 de outubro Sporting CP vs Vitória SC 1.52 4.00 5.75 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: NES pode aproveitar desnorte do United

Sábado, 30 de outubro, 17h30

Jogo entre equipas em crise. Spurs e Red Devils ocupam o sexto e sétimo lugares, com 15 e 14 pontos, respetivamente, e esta partida é fundamental para o futuro imediato – um pouco mais para o United e para Ole Gunnar Solskjær, após o 5-0 averbado em casa com o Liverpool. Ao contrário da época passada, os visitantes não estão tão sólidos defensivamente fora de casa (nem em casa, diga-se), ao mesmo tempo que os comandados de Nuno Espírito Santo somam três triunfos em quatro jogos no seu reduto. Tendo em conta o recente descalabro defensivo do United e a solidez do Tottenham no seu terreno, não é de descurar uma vitória para os londrinos de NES, para desgosto de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Premier League 30 de outubro Tottenham vs Man. United 2.80 3.40 2.35 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: Mourinho reencontra Ibrahimovic

Domingo, 31 de outubro, 19h45

Após o nulo que a Roma impôs ao líder da Serie A, o Nápoles, a equipa de José Mourinho regressa aos jogos grandes no Stadio Olimpico. Desta feita vai reencontrar o seu antigo pupilo, Zlatan Ibrahimovic, que fará certamente parte da comitiva do Milan em visita ao emblema da capital italiana. Os romanos, que têm uma das melhores defesas da prova, defrontam uma formação milanesa que, apesar da má campanha na Liga dos Campeões, está lá no topo da Liga transalpina, também com uma das melhores defesas e ataques. A Roma é a melhor equipa em casa na prova, o Milan a segunda melhor fora, pelo que um empate é uma probabilidade forte. A possibilidade de haver menos de 2,5 golos está com odd apetecível na Solverde.pt.

Serie A 31 de outubro AS Roma vs AC Milan 2.25 3.40 2.90 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt