Agenda desportiva: Dérbis em Portugal e Itália e embate quente em Camp Nou

A Liga portuguesa vai ter um jogo que, apesar de não incluir nenhum dos três grandes, prende sempre as atenções dos adeptos. Vitória SC e Braga defrontam-se no Castelo, numa partida em que a solidez (ou debilidade) defensiva pode ter um peso grande, tal como a história recente, francamente desequilibrada. Destaque também para o Sporting, que regressa a casa após perder em Alvalade com os bracarenses e conquistar a Taça da Liga ante o Benfica.

Em Itália, joga-se o sempre espetacular "Derby della Madonnina". Na Alemanha, o Leipzig visita um líder pouco disposto a misericórdias perante os adversários. E, em Espanha, dois dos principais emblemas da La Liga defrontam-se, num jogo entre formações em crise. Na NBA, há encontro entre Utah Jazz e Brooklyn Nets, conjuntos que já estiveram em melhor forma.

Liga portuguesa: "leão" em casa e dérbi minhoto a aquecer

Sporting-Famalicão, 6 de fevereiro, 20h30

Vitória SC-Braga, 5 de fevereiro, 20h30

O Sporting vem de vencer a Taça da Liga portuguesa, na final com o Benfica, respondendo à derrota em casa com o Braga. Os "leões" voltam domingo a Alvalade com um adversário nem sempre fácil noutras épocas, mas apetecível no momento atual. O "Fama" está em lugar de perigo e é uma das piores defesas da Liga, sendo mesmo a pior fora de portas (22 golos sofridos). À atenção do Sporting está o facto de os famalicenses serem o quarto melhor ataque como visitante, apenas atrás dos três grandes, mas é a fragilidade defensiva que nos faz acreditar numa vitória tranquila dos campeões nacionais.

O jogo que mais atenções prende na 21ª jornada é o dérbi minhoto entre Vitória SC e Sp. Braga. Há alguns dados interessantes a ter em atenção nesta partida: os vimaranenses são fortes no ataque, mas frágeis a defender e só venceram um dos últimos cinco jogos. Os bracarenses ganharam em Alvalade, são ofensivamente perigosos e triunfaram em cinco das últimas seis deslocações ao Castelo (um empate), com 11 golos marcados e apenas um sofrido. O Braga é favorito, mas se se sentirem com sorte, a odd para triunfo do Braga e ambas marcam está fortíssima.

Liga portuguesa 5 de fevereiro Vitória SC vs Braga 3.40 3.40 2.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Bundesliga: Red Bull no "matadouro" de Munique?

Sábado, 5 de fevereiro, 17h30

O arranque de época do Leipzig de André Silva foi complicado, mas a equipa da Red Bull está a entrar nos eixos, registando neste momento três vitórias consecutivas. As aspirações ao título são, contudo, inexistentes, ocupando o sexto lugar a 18 pontos do líder Bayern. E o próximo jogo é precisamente em casa do campeão, que é mais do que favorito.

Os bávaros têm uma média de três golos marcados por jogo, 90% das partidas em casa tiveram mais de 2,5 golos e é isso mesmo que esperamos desta partida: triunfo do Bayern e mais de 2,5 tentos – com odd muito boa na Solverde.pt.

Bundesliga 5 de fevereiro Bayern vs Leipzig 1.40 5.00 6.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: golos esperados no "Derby della Madonnina"

Sábado, 5 de fevereiro, 17h00

A 24ª jornada da Serie A italiana tem um prato principal e todos os outros jogos não passam de aperitivos. O "Derby della Madonnina" vai pôr em confronto o Inter, líder isolado, ao Milan, segundo classificado que está a quatro pontos, mas com mais um jogo disputado.

Um dado importante: nas últimas dez temporadas, o Milan apenas por uma vez venceu o eterno rival na condição de visitante, e foi precisamente na época passada (2-1). Até essa partida foram seis vitórias para os Nerazzurri e três empates.

O Inter é o melhor ataque, a segunda melhor defesa, a equipa em melhor forma em Itália e é claramente favorito a ganhar. Se preferir não ir por um vencedor, dado o cartaz e a imprevisibilidade dos dérbis, então aponte: o Inter marca uma média de 2,6 golos por jogo em casa, o Milan 2,5 fora de portas, e ambas marcaram sempre (casa/fora).

Posto isto, tanto Ambas marcam como Mais de 2,5 golos são excelentes opções na Solverde.pt. Os dois mercados juntos ainda melhor.

Serie A 5 de fevereiro Inter vs Milan 1.80 3.60 4.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

La Liga: equipas em crise encontram-se em Camp Nou

Domingo, 6 de fevereiro, 15h15

O jogo grande da 23ª jornada da Liga espanhola põe em confronto duas equipas longe da melhor forma. O Barcelona atravessa uma das maiores crises dos últimos anos. Está em quinto lugar, a 15 pontos do líder Real Madrid, mas a apenas um do campeão Atlético de Madrid.

Historicamente, o ponto mais relevante é o facto de o Atlético não vencer na visita a Barcelona desde 2006, com dez derrotas e cinco empates desde então.

As duas formações estão longe de ser defensivamente sólidas (o que espanta no caso do Atlético), com o Barça a sofrer golos em 80% dos jogos em Camp Nou e os "colchoneros" a concederem sempre fora de casa. Favorito? Não arriscamos, pelo que a nossa dica é mesmo para Ambas marcam.

La Liga 6 de fevereiro Barcelona vs Atlético 2.30 3.25 2.95 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt