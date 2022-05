Agenda desportiva: dobradinha ao virar do Jamor

Este domingo disputa-se a final da Taça de Portugal. O Porto, campeão nacional, está na decisão com o recém-despromovido Tondela, pelo que tem tudo para garantir a dobradinha em 2021/22. Porém, terá primeiro de bater os beirões, que vão querer salvar a época com um brilharete.

Na Alemanha, também há final da Taça, com o Leipzig de André Silva a defrontar o Friburgo, em Inglaterra decide-se em definitivo o título, o mesmo acontecendo em Itália, com o Milan perto de se sagrar campeão pela primeira vez desde 2010/11. Noutras paragens, os motores vão acelerar no Grande Prémio de Espanha, em Fórmula 1.

Final da Taça de Portugal: dobradinha ao virar da esquina

Domingo, 22 de maio, 17h00

Após conquistar o seu 30º título de campeão nacional, o Porto pode alcançar, este domingo, a dobradinha, caso consiga bater o Tondela na final da Taça de Portugal, a disputar no Jamor. Esta é uma decisão inédita, pois os beirões nunca atingiram esta fase da competição, e não há volta a dar-lhe: o favoritismo é todo dos dragões.

As finais são especiais, a festa da Taça é uma tradição, tal como as surpresas que acontecem amiúde, mas colocar todas as fichas num triunfo do Porto é o mais avisado. Não só os azuis e brancos foram a melhor equipa esta temporada em Portugal, com o melhor ataque, a melhor defesa e com novo recorde de pontos na Liga (91), como enfrentam um conjunto que, na última jornada, não resistiu e acabou despromovido para a segunda divisão. No histórico de confrontos, os números também não mentem: 15 jogos, 13 vitórias do Porto, um empate e um triunfo para o Tondela, que aconteceu em abril de 2016. A nossa dica vai para a vitória do Porto e mais de 2,5 golos – dragões terminaram a Liga com 2,53 golos marcados por partida.

Final da Taça da Alemanha: André Silva com um título à vista

Sábado, 21 de maio, 19h00

Também na Alemanha se joga a final da Taça, e também aqui há um favorito, embora não de forma tão clara. O sempre espetacular Leipzig, do português André Silva, defronta o Friburgo, adversário com o qual lutou até à derradeira jornada por um lugar na Liga dos campeões. Os homens da Red Bull conseguiram terminar no quarto lugar (de forma dramática, com um golo no derradeiro minuto em casa do Arminia), o Friburgo perdeu em Leverkusen e terminou em sexto (três pontos atrás), garantindo a Liga Europa.

Historicamente a vantagem é do Leipzig, mas de forma ligeira, pois venceu seis dos 16 embates entre os dois emblemas, com quatro triunfos contrários. Esta temporada, os dois jogos a contar para a Bundesliga terminaram empatados 1-1, mas é inegável a grande força dos homens da Red Bull, em especial quando Christopher Nkunku abre o livro. Assim, a nossa dica vai para vitória do Leipzig ou empate e menos de 3,5 golos, tendo em conta os desfechos renhidos dos dois duelos esta temporada. A odd Solverde.pt está muito boa.

Premier League: Liverpool num último suspiro

Domingo, 22 de maio, 16h00

Dia de decisões na Liga inglesa. O Liverpool conseguiu lutar até à derradeira jornada com o City pelo título de campeão, mas o empate da equipa de Guardiola, após estar a perder por 2-0 com o West Ham, deixa os atuais detentores do título a dependerem exclusivamente de si. Contudo, o Liverpool não deixará de fazer o seu papel e esperar um eventual (mas pouco esperado) deslize dos citizens em casa com o Aston Villa – não vá o treinador destes, o “ex-red” Steven Gerrard, fazer uma gracinha em Manchester.

Na última jornada, os de Anfield recebem o Wolverhampton, de Bruno Lage, equipa que está em queda, não ganha há seis jogos e perdeu quatro dessas partidas. Não é de esperar, por isso, que os lobos sejam um adversário complicado como o foi na primeira metade da época. Nos últimos cinco compromissos, a equipa de Lage sofreu 12 golos e o Liverpool deverá aproveitar essa fragilidade defensiva para vencer, em jogo com mais de 2,5 golos.

Serie A: Milan com uma mão no Scudetto

Domingo, 22 de maio, 14h00

Milão está ao rubro. Uma das duas equipas da cidade vai ser campeã de Itália e o grande favorito a consegui-lo é o Milan, que tem mais dois pontos do que o rival Inter, quando falta apenas disputar uma jornada para o final da prova. Com o português Rafael Leão em grande forma, os rossoneri precisam apenas de evitar a derrota para erguerem o Scudetto pela primeira vez desde 2010/11, mas a tarefa não será fácil.

O Sassuolo já venceu a Juventus, o Inter, bem como a Lazio, Atalanta e Fiorentina esta temporada… mas sempre fora de casa. É essa a força desta equipa, os jogos como visitante. Em casa, a coisa é mais complicada e é aí que o Milan poderá ganhar vantagem. Historicamente, é curioso notar que o Milan perdeu nas três primeiras deslocações ao reduto deste adversário, mas venceu as cinco seguintes. É esse o desfecho que prevemos: triunfo milanês… ou empate, e mais de 2,5 golos, tal como aconteceu nas duas últimas temporadas.

Fórmula 1: circuito à medida de Verstappen?

Domingo, 22 de maio, 14h00

A tabela do mundial de pilotos está ao rubro. Charles Leclerc, da Ferrari, lidera com 104 pontos, Max Verstappen é segundo, com 84, mas venceu nos dois últimos circuitos – embora em Miami por pouca vantagem. O francês, ao invés, esteve em todos os pódios da época, daí ocupar o primeiro lugar, e agora há Grande Prémio de Espanha, uma pista que costuma favorecer… Lewis Hamilton. O inglês venceu as últimas cinco corridas, mas esta época o experiente piloto parece estar arredado dos melhores resultados, pelo que as atenções se viram para Verstappen.

O neerlandês venceu em 2016 e detém a volta mais rápida no circuito, e as características da pista, traçado, vento e exigência aerodinâmica beneficiam o melhor conjunto, na relação entre “setup” do carro e capacidade do piloto. Apesar da excelente réplica da Ferrari, Max parece ser ainda o melhor entre os dois e com o melhor e mais potente carro, pelo que voltamos a apontar para Verstappen como favorito à vitória.