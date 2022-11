Agenda desportiva: Espanha e Alemanha já prendem as atenções

O Mundial 2022 não deixa espaço para (quase) nada no panorama futebolístico. Nos próximos dias, haverá jogos de grande calibre a acompanhar – o mais sonante será o Espanha-Alemanha, que domina o Super 14 e será um dos prognósticos mais difíceis de acertar. Porém, não nos podemos esquecer de outros embates, como o sempre emocionante (e imprevisível) duelo entre França e Dinamarca.

A Bélgica, ainda à procura da melhor forma, bate-se com uma seleção de Marrocos cheia de talento, mas que nestas fases costuma baquear. Já a Argentina de Messi vai querer recuperar do choque da primeira jornada, no encontro com o México. Em Portugal, na Taça da Liga, Gil Vicente e Nacional querem dar novo rumo a épocas titubeantes.

Mundial 2022: habitual "pedra no sapato" dos gauleses afia garras

Sábado, 26 de novembro, 16h00

França chegou a este Mundial 2022 com muitas ausências, e de peso, a maior de todas Karim Benzema, mas também N’Golo Kanté e Christopher Nkunku. Ainda assim, os campeões do mundo são uma força a ter em conta, com craques em todas as posições e um, acima de todos, sobre o qual os olhos recaem, Kylian Mbappé. Na teoria, França é favorita, mas a realidade pode ser bem diferente.

A Dinamarca tem causado muitos problemas a França sempre que as duas equipas se defrontam. Nas últimas três vezes em que se encontraram, sempre em jogos oficiais – Mundial de 2018 e Liga das Nações –, houve duas vitórias para os nórdicos e um só empate (a zero, no Rússia 2018). Na Liga das Nações, os dinamarqueses foram ganhar 2-1 a Paris e venceram depois em casa os gauleses por 2-0. Perante tantas ausências dos les bleus, não surpreenderá um empate ou triunfo da Dinamarca.

Mundial 2022: diabos vermelhos com mais pedigree em Mundiais

Domingo, 27 de novembro, 13h00

Os belgas estão longe do fulgor de há poucos anos, em parte devido à quebra de forma de diversas das suas principais figuras, como Eden Hazard ou Romelu Lukaku. Pela frente terão uma talentosa seleção de Marrocos que tem alguns jogadores de grande nível internacional, como Ziyech, Mazraoui ou Hakimi. Porém, nas fases de grupo, os europeus costumam ditar as suas leis.

A Bélgica venceu todos os jogos do seu grupo no Mundial de 2018 e não costuma vacilar nestas fases, tal como não vacilou no Euro 2020. Os marroquinos, por seu turno, costumam jogar bem e colocar dificuldades às grandes equipas, mas nos momentos em que precisam de "matar" os jogos, as coisas acabam por não correr de feição. Falta um goleador a uma equipa que, no último terço, não tem tido argumentos ante as principais potências. Diabos vermelhos favoritos à vitória.

Mundial 2022: derrota inicial como tónico para argentinos

Sábado, 26 de novembro, 19h00

Após o grande choque da primeira jornada, a derrota ante a Arábia Saudita, a Argentina não vai querer vacilar perante o México naquele que é um jogo que desperta rivalidades. A alviceleste até mostrou bom futebol na primeira parte com os sauditas, marcou um golo e outros três foram anulados. Alguma complacência na segunda metade terá contribuído para o desaire. Algo que não se espera neste jogo.

Nos últimos três amigáveis com os mexicanos, a Argentina venceu sempre, com oito golos marcados no total e nenhum sofrido. A última partida, em 2019, terminou mesmo com 4-0.

O México, sem a fantasia de Tecatito Corona e com o goleador Raúl Jiménez longe dos melhores momentos – desde que contraiu uma grave lesão na cabeça –, não deverá ter argumentos contra Messi e companhia.

Taça da Liga portuguesa: Gil de olhos na recuperação anímica

Domingo, 27 de novembro, 15h00

A paragem das competições nacionais – bom, quase todas – devido ao Mundial do Qatar não deverá promover muita rotatividade e poupanças nos embates da Taça da Liga portuguesa. Este domingo, o primodivisionário Gil Vicente recebe o Nacional da Madeira, em embate do Grupo E.

O Gil Vicente é antepenúltimo na Liga portuguesa, está em baixo de forma, mas tem um novo treinador, Daniel Sousa, que tem tido tempo para trabalhar a equipa e as novas ideias. Pela frente terá uma formação insular que ocupa o 13º posto da Liga 2 e não deverá regressar no final desta temporada ao convívio dos grandes. Duas equipas à procura do melhor momento, pelo que deverá prevalecer a melhor qualidade dos jogadores minhotos.

Super 14! Mundial 2022: choque de titãs sem favorito

Domingo, 27 de novembro, 19h00

>Para muitos, é o grande jogo da fase de grupos do Mundial de 2022, inserido no Grupo E. Dois antigos campeões do mundo, Espanha e Alemanha, defrontam-se em momentos algo imprecisos de forma, o que nos leva a pensar que pouco deverá separar as duas seleções.

Historicamente, há registo para 25 confrontos, com oito vitórias para os espanhóis, nove para a Alemanha e oito empates. O equilíbrio tem sido nota dominante, com exceção para o último confronto entre as duas equipas, em novembro de 2020, na Liga das Nações, em que a la roja goleou os germânicos em casa por 6-0.

Contudo, não há jogos iguais, o futebol de posse de bola de Espanha deverá vigorar, mas o poder e a mentalidade alemã deverão equilibrar. Um empate em perspetiva para este embate de titãs.