Agenda desportiva: estará o Sporting em queda ou foi acidente?

O Sporting perdeu pela primeira vez esta temporada na Liga e sofreu tantos golos em dois jogos como nos 15 anteriores. Os olhos estão postos na visita do leão a Vizela, para saber se esta é uma fase de queda leonina ou se não passou de um deslize. Isto numa ronda em que o Benfica vai tentar dar seguimento à sua transformação ante o Moreirense.

Em Inglaterra, há encontro entre os finalistas da última Champions e também entre os maiores rivais de Londres; em Itália, o Inter tem boas hipóteses de vencer em Bérgamo e, na NBA, os campeões Bucks recebem uma equipa que tem um “atirador furtivo” verdadeiramente irresistível nesta fase da época regular da NBA.

Liga Portuguesa: teste à solidez defensiva do Sporting

Benfica-Moreirense: sábado, 15 de janeiro, 18h00

Vizela-Sporting: domingo, 16 de janeiro, 20h30

Os dois grandes de Lisboa estão separados por quatro pontos e ambos na perseguição ao líder Porto. A nenhum dos dois, em especial às águias, dá jeito escorregar na primeira jornada da segunda volta da Liga portuguesa, sendo que o Benfica tem, teoricamente, a tarefa mais facilitada, a receção ao Moreirense. Os visitantes venceram na estreia de Sá Pinto no banco e mostraram ambição, mas na Luz a conversa não será tão simples. Os comandados de Nélson Veríssimo assumiram em definitivo o 4-4-2, mostraram que querem ser uma equipa mais proativa no ataque e menos reativa, pelo que são favoritos ao triunfo.

Em Vizela, realiza-se um jogo que desperta muita atenção, em especial pelo momento do Sporting. Os leões sofreram a primeira derrota da época no campeonato na visita ao Santa Clara, e se perder não é coisa para espantar, o que tem deixado desconfiados os sportinguistas é a quantidade de golos sofridos. Os comandados de Rúben Amorim sofreram cinco golos nos dois últimos jogos, o dobro do que haviam consentido nas primeiras 15 jornadas. Porém, o Vizela é equipa que gosta de atacar e o leão aproveita como ninguém esse tipo de filosofia. A nossa dica vai para vitória do Sporting, e sem sofrer golos, desfecho com excelente odd em Solverde.pt.

Liga Portuguesa 16 de janeiro FC Vizela vs Sporting CP

Premier League: finalistas da Champions em novo embate

Sábado, 15 de janeiro, 12h30

Reencontro entre os dois últimos finalistas da Liga dos Campeões e atuais dois primeiros classificados da Premier League. O Manchester City joga em casa e tem a possibilidade de aumentar para 13 os pontos de vantagem sobre o Chelsea, que, por seu turno, tem a chance de encurtar distâncias para a liderança. O que diz o histórico recente? Que este é talvez o adversário mais incómodo para a equipa de Pep Guardiola. Os “blues” de Londres venceram os últimos três embates entre os dois clubes, um deles a final da Champions no Dragão.

Acontece que os de Manchester chegam a esta fase num grande momento e o Chelsea nem por isso, com muitas ausências e alguma irregularidade (quatro empates e uma vitória nos últimos cinco jogos). O City tem média de 3,1 golos marcados em casa, os visitantes de 2,0 alcançados fora, pelo que o favoritismo recai sobre o campeão. Se não quiser atravessar-se com um vencedor, saiba que houve “Ambas marcam” em 60% dos jogos do City em casa e do Chelsea fora, esta época, na Liga e a odd Solverde está boa.

Premier League 15 de janeiro Manchester City vs Chelsea

Premier League: incógnita (ou talvez não) em dérbi londrino

Domingo, 16 de janeiro, 16h30

O sempre tenso dérbi de Londres entre Spurs e Gunners, talvez a maior rivalidade da capital inglesa. O Tottenham tem solidificado o seu futebol desde a chegada do italiano Antonio Conte, que soma oito jogos ao comando da equipa na Premier League e ainda não perdeu, registando cinco vitórias e três empates. Dois pontos acima, no quarto posto, está o surpreendente Arsenal, que venceu quatro das últimas cinco jornadas, embora tenha perdido na última – desculpável, pois foi com o campeão City, por 2-1 – e sido eliminado pelo Nottingham Forest da Taça.

As últimas tendências apontam para o favoritismo de quem joga em casa, neste caso o Tottenham, mas este é um jogo revestido de grande incerteza, pelo que vemos com algum interesse a odd para empate. Assim sendo, a nossa dica aceita histórico recente e equilíbrio atual, pelo que apontamos para vitória do Tottenham ou empate e mais de 1,5 golos marcados. Confira a excelente odd em Solverde.pt.

Premier League 16 de janeiro Tottenham Hotspur vs Arsenal

Serie A: Inter quer aproveitar fragilidade da Atalanta em casa

Domingo, 16 de janeiro, 19h45

Jogo grande da 22ª jornada da Liga italiana entre a sempre empolgante Atalanta e o campeão e líder Inter. A lógica manda que tenhamos cautelas em relação a este jogo, mas não será o caso. A equipa de Bérgamo tem realizado um mau campeonato perante o seu público, ocupando o 12º lugar da tabela se contabilizarmos somente os jogos em casa (3v, 3E, 3D), com desaires importante, em especial o 1-4 ante a Roma.

O Inter perdeu uma vez e ganhou sete em dez jogos como visitante, pelo que destacamos a formação de Milão como favorita. Como marca em média 2,4 golos fora e a Atalanta 2,0 em casa, avançamos com vitória do Inter e mais de 2,5 golos. Se for mais cauteloso, então pode ir pelo triunfo do Inter ou empate e mais de 2,5 golos. Ambos estão com odds imperdíveis.

Serie A 16 de janeiro Atalanta vs Inter