Agenda desportiva: Grandes de Lisboa com testes bem distintos

A 23ª jornada da Liga portuguesa traz-nos um jogo que é um clássico no futebol nacional, a receção de um Boavista que quase só sabe empatar a um Benfica que, no meio de tanta irregularidade, consegue, ainda assim, ser mais competente fora de casa do que na Luz. Na mesma ronda, o Sporting recebe o Estoril Praia, que já viveu melhores momentos, mas que continua a ser uma equipa complicada.

Em Inglaterra, o adversário dos leões na Liga dos Campeões, o Manchester City, recebe um Tottenham que está numa espécie de queda-livre, enquanto em Espanha há um escaldante dérbi basco entre Athletic e Real Sociedad. Na NBA, os campeões Bucks recebem os 76ers, que contrataram James Harden, mas ainda não podem contar com a sua nova estrela.

Liga portuguesa: águia de visita ao rei dos empates

Sexta-feira, 18 de fevereiro, 20h15

O Benfica, acabadinho de recuperar dois pontos a Porto e Sporting, viaja esta sexta-feira até ao Bessa para defrontar o rei dos empates. O Boavista soma 12 igualdades esta temporada na Liga, em 22 jogos (seis nos últimos sete encontros), dos quais sete aconteceram em casa, e terá certamente uma tarefa complicada perante uma formação encarnada que parece mais confortável fora de portas do que na Luz.

Porém, o Benfica não se dá muito bem contra equipas que fazem da intensidade na pressão a meio-campo a sua principal arma e é nisso que o Boavista é bom. Não vai ser um jogo fácil para os lisboetas que, ainda assim, são favoritos. Olhando para os números, vemos que 64% dos jogos dos axadrezados em casa tiveram “ambas marcam”, o mesmo que 55% dos jogos do Benfica fora. As águias marcam em média 2,8 golos por jogo nas suas deslocações, pelo que a nossa dica é mesmo Ambas marcam e mais de 2,5 golos, que tem excelente odd Solverde.pt.

Liga portuguesa 18 de fevereiro Boavista FC vs SL Benfica

Liga portuguesa: leão sem piedade dos canarinhos

Domingo, 20 de fevereiro, 18h00

O Sporting regressa ao seu estádio para defrontar uma das equipas que melhor figura tem feito nesta Liga, mas que nos últimos tempos tem sentido grandes dificuldades e esteve sete jogos sem conhecer o sabor da vitória. Os leões vêm de empatar no Dragão, num jogo em que estiveram a vencer por 2-1 e deram boa conta de si enquanto tiveram 11 em campo. Não nos passa, por isso, pela cabeça que o campeão nacional não vença na receção ao Estoril Praia, pois caso perca mais pontos pode ver o Benfica aproximar-se do segundo lugar e o líder Porto fugir de forma irreversível.

Acontece que apenas 27% dos jogos do Sporting em casa e os mesmos 27% dos encontros do Estoril Praia como visitante tiveram mais de 2,5 golos, pelo que vemos com grande interesse a hipótese de vitória do Sporting e menos de 3,5 golos, com odd apetecível.

Liga portuguesa 20 de fevereiro Sporting CP vs Estoril Praia

Premier League: City recebe Spurs em queda

Sábado, 19 de fevereiro, 17h30

Vindo de jogar em Alvalade, o City recebe um Tottenham que já viveu melhores dias e perdeu os últimos três jogos, dois deles em casa. Ao invés, o City não perde há 15 jornadas e ganhou 14 delas, apresentando um futebol arrebatador e sem rival neste momento na Premier League. Os comandados de Pep Guardiola são, por isso, favoritos a vencer este jogo, e não é por poucos. Os campeões têm uma média de 2,8 golos marcados em casa, o Tottenham de 1,4 sofridos fora, pelo que a nossa dica vai para triunfo do City e mais de 2,5 golos, com odd imperdível em Solverde.pt.

Premier League 19 de fevereiro Man. City vs Tottenham

La Liga: dérbi basco com pólvora seca?

Domingo, 20 de fevereiro, 20h00

O quentíssimo dérbi do País Basco entre Athletic de Bilbau e Real Sociedad aquece a noite de domingo da La Liga. A formação da casa vai-se mantendo ligeiramente acima de meio da tabela, os visitantes ameaçaram lutar pelo título, mas vão caindo sob o peso de alguma irregularidade e, acima de tudo, de uma incapacidade ofensiva que faz estranhar, perante a qualidade do seu ataque.

Nas últimas cinco épocas houve duas vitórias para cada lado e um empate, mas sempre muita emoção. O contexto atual não nos deixa apontar claramente a um vencedor, mas o facto de ambas as equipas registarem uma média de golos marcados à volta de um por jogo, e de sofrerem menos de um por partida, leva-nos a apontar para um jogo com menos de 2,5 golos.

La Liga 20 de fevereiro Athletic Bilbao vs Real Sociedad