Agenda desportiva: Guimarães e Bessa nas rotas de Sporting e FC Porto

A 27ª jornada da Liga portuguesa promete emoções fortes. Após a visita do Sporting ao sempre complicado Vitória, o FC Porto faz uma curta viagem ao Bessa para o dérbi com um Boavista a dar cartas nesta fase do campeonato, pelo que teremos dois jogos emocionantes e com resultados mais imprevisíveis do que o habitual. Mas há mais.

Em Espanha, Real Madrid e Barcelona defrontam-se no El Clásico. Em Itália, a Roma de José Mourinho joga o dérbi com a Lazio e, nos motores, temos o aguardado regresso da Fórmula 1, com novos carros e um baralhar das "cartas" que cada equipa tem para jogar nos mundiais de pilotos e construtores. É apertar os cintos, que o fim de semana promete momentos vertiginosos.

Liga portuguesa: Sporting em visita perigosa ao Castelo

Sábado, 19 de março, 20h30

É o jogo que prende as atenções da 27ª jornada da Liga portuguesa. Não há volta a dar-lhe, o Sporting não tem margem de erro se quiser manter-se na corrida pelo título com o Porto, e tal inclui a potencialmente perigosa visita ao Vitória. Os minhotos alternam grandes jogos, como o último em casa do Marítimo, com outros menos conseguidos, fundamentalmente devido a fragilidades defensivas. E é aqui que o Leão poderá ganhar vantagem.

O Vitória não é equipa para se ficar na defesa a minorar potenciais estragos, em especial em casa. É esperado que a equipa de Pêpa ataque, não tanto que o Sporting dê veleidades nesses momentos, mas também é muito provável que os da casa deem espaços na retaguarda. Foi assim na temporada transata, na qual os leões venceram por 4-0. Tendo em conta estes dados, bem como as boas odds de futebol Solverde.pt, a nossa dica é mesmo ir pela vitória simples do emblema de Alvalade.

Liga portuguesa 19 de março Vitória SC vs Sporting 4.75 3.70 1.67 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: dérbi da Invicta mais imprevisível do que o habitual

Domingo, 20 de março, 20h45

No domingo há um quente Boavista-Porto para agitar a Invicta e a Liga portuguesa. O histórico recente não deixa qualquer dúvida sobre o favoritismo absoluto dos dragões. Os azuis e brancos venceram nas sete últimas visitas ao Estádio do Bessa, com um total de 18 golos marcados e nenhum sofrido. O último triunfo dos axadrezados aconteceu a 28 de abril de 2007 (última vez que marcaram ao seu rival em casa), pelo que é difícil imaginar outro desfecho que não seja a vitória portista.

Acontece que o Boavista está diferente sob o comando de Petit, mais agressivo, com uma mentalidade competitiva renovada, tal como comprova o empate 2-2 na receção ao Benfica, após estar a perder por 2-0. As panteras não perdem há seis jogos e, se é verdade que só ganharam um desses encontros, também só perderam um dos últimos 12. Vai ser difícil para o Porto, que deverá ganhar, mas num jogo com menos de 3,5 golos. A odd Solverde.pt em apostas desportivas é imperdível.

Liga portuguesa 19 de março Boavista vs Porto 7.00 4.50 1.40 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

La Liga: El Clásico entre duas equipas em forma

Domingo, 20 de março, 20h00

Um El Clásico realizado há uns meses levar-nos-ia, imediatamente, a apontar o Real Madrid como favorito, mesmo que, no fim, a nossa dica fugisse para outros mercados. O Barcelona tem atravessado momentos de grande dificuldade. Mas, os catalães estão num bom período, catapultados pelas contratações que realizaram em janeiro, como Ferrán Torres, Adama Traoré ou Aubameyang.

O Real ganhou os últimos três jogos, não perde há sete e não é batido no seu reduto há 14 desafios. Por seu turno, o Barça venceu as últimas quatro partidas na La Liga, marcando quatro golos em três delas, não perde há 12 jornadas, incluindo dez fora de casa. Não nos atrevemos a prever o desfecho deste encontro que promete parar a Europa, mas estamos confiantes de que ambas as equipas marcam e vamos ver muitos golos. Quando virem a odd Solverde.pt…

La Liga 20 de março Real Madrid vs Barcelona 2.05 3.50 3.30 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: dérbi de Roma para Mourinho

Domingo, 20 de Março, 17h00

É o dérbi da cidade eterna. A Roma de José Mourinho recebe a Lazio, num jogo que, independentemente da forma das duas equipas, oferece sempre um espetáculo intenso, dada a rivalidade entre os dois emblemas. Mais ainda esta temporada, quando as duas formações estão relativamente longe dos lugares cimeiros.

Ambos na luta pelo quinto lugar, os registos recentes dão vantagem aos homens de Mourinho. A Roma ganhou três dos últimos cinco dérbis como anfitrião e perdeu apenas um. Em casa, os Giallorossi são a quarta melhor equipa em casa, enquanto os Laziale são sétimos fora de portas, com seis derrotas nas deslocações. É por isso que a nossa dica vai para vitória da Roma ou empate e mais de 1,5 golos.

Serie A 20 de março Roma vs Lazio 2.40 3.25 2.80 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Fórmula 1: arranque da nova época no Bahrain

Domingo, 20 de março, 15h00

O Grande Circo está de volta. Meses passaram desde o final empolgante e polémico da temporada de 2021, que consagrou Max Verstappen como campeão mundial de pilotos pela primeira vez na sua carreira. Seguiu-se um "reset" completo, com nova época, carros diferentes, certamente com desempenhos distintos dos anteriores, pelo que esta nossa primeira abordagem ao Mundial 2022, e ao Grande Prémio do Bahrain, tem naturalmente uma menor base de informação sobre o potencial de cada carro/piloto.

Ainda assim, tendo em conta os treinos e testes realizados até ao momento, há alguns dados a ter em atenção. A começar pela Red Bull, que começou de forma tímida, com resultados menos promissores, mas que começa a dar mostras de evolução. A Mercedes realizou algumas alterações aerodinâmicas interessantes que mantiveram o carro fiável e veloz, ao mesmo tempo que a Ferrari mostra uma progressão muito interessante. Tendo estes dados em atenção, não seria descabida uma vitória da "scuderia" italiana, mas, para já, Lewis Hamilton parece ser o homem em melhores condições para vencer a primeira corrida do ano.