Agenda desportiva: Hora das decisões na Liga das Nações

Só a vitória interessa a Portugal na visita à Chéquia, para que a formação lusa possa disputar com Espanha, no duelo ibérico de terça-feira, a vitória no Grupo 2 da Liga das Nações, num agrupamento que terá um jogo teoricamente mais fácil para nuestros hermanos frente à Suíça.

No Grupo 1, a Dinamarca vai tentar provar, na receção à aflita França, que a vitória em Paris, na primeira volta, não foi um acidente. Já a Sérvia procura manter a pressão sobre a Noruega e os Países Baixos vão tentar arrumar a questão no Grupo 4, quando receberem a vizinha Bélgica.

Liga das Nações: É ganhar ou ganhar

Sábado, 24 de setembro, 19h45

A derrota na jornada 4 do Grupo 2 da Liga das Nações com a Suíça deixou Portugal no segundo lugar, com menos um ponto que a líder Espanha. Ainda tudo é possível para a formação lusa atingir o primeiro posto, que é o único que dá apuramento, caso vença Espanha na derradeira jornada, em casa, mas para tal não poderá vacilar na Chéquia.

A turma das quinas ganhou aos checos por 2-0 na primeira volta e é favorito a repetir o feito na deslocação de sábado. Atenção à seleção do Leste europeu, que é forte, mostrou qualidade no último Euro 2020 e tem jogadores de topo, como Patrik Schick ou Tomáš Soucek. Mas, Portugal tem mais argumentos individuais, a Chéquia só tem uma vitória e um empate em quatro jogos. Se tudo correr pelo normal, a formação lusa arrecada os três pontos.

Liga das Nações 24 de setembro Chéquia vs Portugal 1 X 2 Apostar Agora

Liga das Nações: liderança e salvação em jogo

Domingo, 25 de setembro, 19h45

Surpreendentemente, este é o primeiro jogo entre Dinamarca e França em casa dos nórdicos em jogos oficiais. Os registos contam a história de quatro encontros amigáveis entre os dois países em solo dinamarquês, com duas vitórias para os anfitriões e um empate. Em provas “a doer”, ou seja, fases finais, os gauleses têm ascendente, mas importa olhar para o histórico recente para percebermos o que pode acontecer nesta partida.

No jogo da primeira volta, a Dinamarca foi a Paris bater a França por 2-1 e, à quarta jornada, os nórdicos são líderes do Grupo 1, com mais dois pontos do que a Croácia. Já França é o lanterna-vermelha, sem triunfos e afastada do apuramento. Uma vitória garante praticamente o primeiro posto aos homens da casa. Mas os franceses precisam de ganhar para evitarem a despromoção da Liga A para a B, pelo que será um jogo tenso. Em casa, os dinamarqueses são ferozes, por isso pelo menos um empate deverão arrancar.

Liga das Nações 25 de setembro Dinamarca vs França 1 X 2 Apostar Agora

Liga das Nações: Espanha muito forte para helvéticos

Sábado, 24 de setembro, 19h45

Para Portugal, um deslize de Espanha na receção à Suíça seria ouro sobre azul, uma vez que nuestros hermanos lideram o Grupo 2. Acontece que a La Roja está em boa forma, ganhou os dois últimos jogos e ainda não perdeu. Defronta agora uma formação helvética à procura da sua melhor ideia de jogo, apesar de ter já batido Portugal.

Os suíços são últimos do grupo, com um triunfo e três derrotas, perderam em casa com os espanhóis na primeira volta e não deverão ter argumentos para contrariar e evitar novo desaire ante os comandados de Luis Enrique, que também têm pouca margem de erro, com Portugal na sua peugada.

Liga das Nações 24 de setembro Espanha vs Suíça 1 X 2 Apostar Agora

Liga das Nações: sérvios na crista da onda de Mitrovic

Sábado, 24 de setembro, 19h45

Este promete ser um jogo entretido e com golos. A Sérvia é segunda no Grupo 4 da Liga B, a três pontos da seleção de Haaland (a Noruega), e precisa de vencer para continuar a pressionar os nórdicos no objetivo de subida. A seleção dos Balcãs está numa boa fase e tem jogadores em grande forma, nomeadamente o ponta de lança do Fulham, Aleksandar Mitrovic, que é, nesta altura, uma verdadeira máquina de golos e uma ameaça no jogo aéreo.

A Suécia, apesar da qualidade dos seus jogadores, já não pode chegar ao topo, tem apenas três pontos em quatro jornadas e tem como objetivo evitar a descida à Liga C, com a Eslovénia em último, a um ponto. Essa urgência não deverá ser, contudo, suficiente para evitar a vitória sérvia.

Liga das Nações 24 de setembro Sérvia vs Suécia 1 X 2 Apostar Agora

Super 14! Liga das Nações: duelo épico em perspetiva

Domingo, 25 de setembro, 19h45

Este é um jogo entre “primos”, duas equipas de futebol de ataque, executantes de primeiríssima água e cujos jogos costumam ter muitos golos. A primeira volta, na Bélgica, terminou com a vitória dos visitantes, os Países Baixos, por categóricos 4-1. Jogos assim desequilibrados entre as duas seleções são uma raridade, pelo que é de esperar uma partida muito disputada e com resultado imprevisível até ao final.

A formação laranja, contudo, está melhor, venceu três dos quatro jogos disputados e ainda não perdeu. Em casa deverá ditar a sua lei, vencendo o seu vizinho e carimbando, definitivamente, o apuramento para a fase seguinte.