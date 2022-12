Agenda desportiva: Ligas a todo o vapor na Turquia

Com o Natal à porta, são poucos os jogos para apostar, a não ser que nos viremos para países em que a tradição natalícia não esteja presente na sociedade com o mesmo simbolismo. Esse é o caso da Turquia, onde teremos jogos um pouco por todos os escalões, com destaque para a Liga principal.

O líder Fenerbahçe, de Jorge Jesus, tem uma deslocação difícil ao terreno do campeão em título. O segundo classificado Galatasaray recebe um aflito Istanbulspor, enquanto o Konyaspor, em crise atacante em casa, recebe uma equipa que não gosta de deslocações. O Besiktas tem uma visita complicada na agenda. Na segunda divisão, um histórico que já eliminou o Sporting vai tentar sair do fundo do poço.

Liga turca: Jorge Jesus em deslocação complicada

Sábado, 24 de dezembro, 16h00

O Fenerbahçe é líder da Liga turca, com mais dois pontos do que o segundo classificado, isto apesar de ter perdido o último jogo, em casa, em novembro passado. A formação comandada por Jorge Jesus visita agora o Trabzonspor, que ocupa o sétimo lugar, mas que foi campeão na época passada e bateu a equipa de Istambul em três das últimas quatro receções.

Este é um indicador de cautela para o Fenerbahçe, que vai sentir, certamente, dificuldades, pois o Trabzonspor ainda não perdeu em seis jogos no seu reduto. Contudo, os pupilos de JJ têm alguns pontos a favor, a começar pelo facto de os anfitriões também já terem registado três empates. No seu reduto costumam ser sólidos defensivamente, com apenas 0,7 golos sofridos por partida. Mas, o Fenerbahçe é mortífero nas suas visitas, registando uma extraordinária média de 2,8 tentos marcados por deslocação. Favoritismo para a equipa forasteira.

Liga turca: Gala demasiado forte para recém-promovido

Domingo, 25 de dezembro, 16h00

Esta parece fácil. O poderoso Galatasaray, segundo classificado, recebe o Istanbulspor, equipa que subiu à primeira divisão esta temporada, promoção essa que arrisca a ser uma "visita de médico", pois ocupa a penúltima posição, com apenas oito pontos somados em 13 partidas, e está numa série de seis derrotas consecutivas.

O Gala ganha há três jogos seguidos na Liga e é claro favorito, mesmo tendo já empatado uma vez e perdido outra em cinco jogos em casa, e o Istanbulspor ter somado as suas duas únicas vitórias na condição de visitante.

Liga turca: jogo entre equipas em crise ofensiva

Domingo, 25 de dezembro, 13h00

Tal como na época finda, o Konyaspor está em boa forma. Em 2021/22 terminou no terceiro lugar do campeonato e agora é quarto classificado, a apenas cinco pontos do líder Fenerbahçe, ainda que com um jogo a mais.

Este arrisca a ser um jogo com poucos golos, uma vez que o Konyaspor apenas marcou quatro tentos e sofreu dois em casa, sendo, por isso, apenas o oitavo melhor emblema no seu reduto. O Alanyaspor é nono posicionado, mas fora de portas as coisas vão de mal a pior, com apenas um triunfo e quatro derrotas em sete deslocações. A má forma defensiva da equipa fora (só oito golos marcados) poderá ser importante para a redenção ofensiva do Konyaspor perante o seu público, mas este é claramente um jogo de dupla, com favoritismo para os homens da casa, mas risco de empate.

Segunda Liga turca: um "histórico" a definhar

Domingo, 25 de dezembro, 13h00

Este é apenas o segundo jogo de sempre entre estas duas equipas em provas oficiais, pelo que o histórico dificilmente poderá ser para aqui chamado. A forma das equipas deverá dizer tudo sobre o potencial desfecho da partida.

O Gençlerbirligi é uma equipa que já andou pelos lugares cimeiros da Liga turca, jogou na Europa e até já eliminou o Sporting da Liga Europa, na longínqua temporada de 2003/04. Hoje definha na segunda divisão turca, onde ocupa o último lugar, com apenas uma vitória e já 12 derrotas em 17 jornadas. Recebe o Bandirmaspor, que é sétimo colocado e já soma três vitórias e quatro empates em nove deslocações. Vitória do Bandirmaspor em perspetiva.

Liga turca: embate entre equipas "indecisas"

Domingo, 25 de dezembro, 13h00

Este é um daqueles jogos que pode cair para qualquer um dos lados. Longe vão os tempos do poderoso Besiktas, que foi campeão turco em 2019/20. Esta temporada as coisas não estão a correr bem e a equipa de Istambul, que ocupa um modesto oitavo lugar, visita agora o décimo posicionado Gaziantep, com as equipas separadas por seis pontos.

O Gaziantep tem feito uma carreira "indecisa" em casa esta época, com duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco partidas, mas o Besiktas, de Gedson, não apresenta melhor registo como visitante, com empate total entre resultados (dois de cada, tendo as derrotas acontecido nas duas últimas deslocações) e também nos golos marcados e sofridos (11-11). Assim sendo, este é um jogo com cara de empate.

