Agenda desportiva: Nem “a feijões” os três grandes deverão facilitar

Já há campeão em Portugal, bem como segundo e terceiro classificados, mas os três grandes do futebol luso vão disputar a derradeira jornada da Liga portuguesa certamente com ideia na vitória, apesar de os seus jogos serem “a feijões”. Mais ainda o Porto que, perante o seu público, fará a festa do 30º título e quererá presentear os adeptos com um resultado digno da ocasião, ante o Estoril Praia. Já o Sporting é esperado que mude bastante na receção ao Santa Clara, enquanto o Benfica vai tentar sacudir a desilusão da derrota no clássico, na visita ao Paços de Ferreira.

Em Inglaterra, o Manchester City é cada vez mais favorito à reconquista do título, mas terá de saber lidar com o West Ham, uma das equipas que mais surpreenderam pela positiva no arranque da temporada, enquanto no MotoGP, o campeão Fabio Quartararo vai correr em casa e querer, certamente, oferecer a vitória ao público francês. Será que o conseguirá?

Liga portuguesa: golos para abrilhantar festa do Dragão

Sábado, 14 de maio, 18h00

O título está atribuído ao FC Porto e agora é tempo de festejar com os adeptos no seu estádio. Os dragões recebem o Estoril Praia e, apesar do ambiente certamente bem mais descontraído, a ordem será vencer para abrilhantar as celebrações. Não é de esperar nada menos que um Porto ofensivo, à procura de vencer de forma categórica, realçando ainda mais o facto de ser o melhor ataque da competição, bem como a melhor defesa.

Historicamente, o cenário também favorece os azuis e brancos de forma clara. Em 26 receções à formação da Linha, os portistas venceram 20, empataram cinco e perderam somente uma. Tendo em conta estes fatores, a dificuldade que os estorilistas têm apresentado fora de casa (perderam quatro e empataram uma das últimas cinco deslocações) e a média de três golos por partida no Dragão por parte dos comandados de Sérgio Conceição, a nossa dica vai para vitória do Porto e mais de 2,5 golos, com excelente odd em Solverde.pt.

Liga portuguesa 14 de maio FC Porto vs Estoril Praia 1.17 6.50 13.00

Liga portuguesa: duas equipas que já viveram melhores dias

Sexta-feira, 13 de maio, 20h15

Este poderá ser um jogo um pouco à imagem do Sporting-Santa Clara, embora com estados de espírito previsivelmente distintos. O Paços fez excelente temporada sob o comando de César Peixoto, mas nas últimas jornadas tem vindo a cair. O Benfica perdeu em casa com o Porto e viu o seu rival festejar na Luz, pelo que a motivação deve estar em níveis baixos.

Assim sendo, este será um jogo arriscado para apontar um favorito, apesar da maior capacidade benfiquista. Olhemos então para os golos. Em casa, 62 por cento dos jogos do Paços tiveram tentos das duas equipas, o mesmo acontecendo em 56 por cento dos encontros das águias fora de portas, sendo que o Benfica tem uma média de 2,5 golos marcados como visitante. A dica que deixamos é ambas marcam e mais de 2,5 golos. A odd Solverde.pt é daquelas para aproveitar.

Liga portuguesa 13 de maio Paços de Ferreira vs Benfica 6.50 4.75 1.40

Liga portuguesa: um jogo para rodar e jogar ao ataque

Sábado, 14 de maio, 20h30

Um jogo “a feijões” para as duas equipas, que será tipicamente de final de temporada, sem muitos fatores motivacionais, mas também sem pressão. Certamente veremos um encontro mais ou menos aberto, não só por parte do Sporting, como também do Santa Clara, que pode deixar de lado a necessidade de pontuar e jogar o jogo pelo jogo – isto apesar de não poder contar com um dos seus melhores elementos, o japonês Hidemasa Morita.

Já todos conhecem Rúben Amorim, não é? Sem objetivos, o treinador leonino certamente irá rodar a sua equipa e lançar jogadores da “cantera” de Alcochete, algo que acontece com regularidade, mesmo quando há muito mais em jogo. Por tudo isto, e também porque foi o Santa Clara a impor a primeira derrota ao leão esta época, nos Açores (3-2), este parece um jogo interessante para arriscar. A nossa proposta: vitória do Sporting e ambas marcam. A odd Solverde.pt é imperdível.

Liga portuguesa 14 de maio Sporting vs Santa Clara 1.22 6.00 11.00

Premier League: City não quer facilitar em Londres

Domingo, 15 de maio, 14h00

O empate do Liverpool em casa com o Tottenham permitiu ao Manchester City ampliar a vantagem na liderança da Premier League, tornando-se cada vez mais favorito à revalidação do título. O próximo obstáculo é o West Ham, equipa londrina que começou a temporada em grande forma, mas que tem vindo a cair e até foi eliminada recentemente nas meias-finais da Liga Europa.

Livre das distrações da Liga dos Campeões, o foco absoluto do City é a reconquista da Liga inglesa, pelo que não nos parece que Pep Guardiola e os seus pupilos deem quaisquer hipóteses aos Hammers. Dica para vitória do Manchester City e mais de 2,5 golos, pois só os Citizens costumam marcar dois tentos por jogo fora de casa.

Premier League 15 de maio West Ham vs Man. City 7.00 4.75 1.37