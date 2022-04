Agenda desportiva: Novo round para o FC Porto garantir o 30º título

Ainda não foi na segunda-feira que o Porto garantiu o seu 30º título de campeão nacional, pois perdeu em Braga, mas terá nova tentativa agora, em casa, ante o Vizela, equipa que goleou na primeira volta. Caso vença terá ainda de esperar pelo desfecho do jogo do Sporting, que recebe o surpreendente Gil Vicente em Alvalade. Porém, há mais pontos de interesse no fim de semana.

Em Inglaterra, haverá dérbi de Londres entre duas equipas capazes do melhor e do pior, enquanto em França é jornada de Clássico dos Olympiques, um jogo que se tornou num dos mais aguardados da Ligue 1. No Grande Prémio de Portugal, em Portimão, Miguel Oliveira terminou no quinto lugar, mas agora terá, em Espanha, possibilidade de tentar novo triunfo no MotoGP.

Liga portuguesa: dragão fortemente favorito

Sábado, 30 de abril, 19h00

A derrota em Braga adiou a festa do título dos azuis e brancos, que perderam pela primeira vez após 58 jogos invictos. A conquista do troféu pode acontecer na 32ª jornada, na receção ao Vizela, embora dependente do que o Sporting fizer em Alvalade com o Gil Vicente. E o primeiro passo para esse objetivo parece estar perfeitamente ao alcance dos dragões.

Na primeira volta, o Porto foi a Vizela ganhar de forma categórica por 4-0, e agora, em casa, com o título tão perto, não se espera nada menos do que uma avalancha ofensiva, um triunfo dos comandados de Sérgio Conceição e golos. Os portistas registam uma média de 2,9 golos marcados em casa, os vizelenses 1,2 sofridos fora, pelo que não espantaria, tendo em consideração todos estes dados, que terminasse com vitória do Porto e mais de 3,5 golos. Este é um bom jogo para “perder a cabeça” em termos de odd, e ela está bem alta em Solverde.pt.

Liga portuguesa 30 de abril FC Porto vs Vizela 1.12 7.50 18.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: galo no caminho do leão

Domingo, 1 de maio, 20h30

Este é um jogo potencialmente perigoso para o Sporting que, caso não vença, poderá ver o Porto sagrar-se campeão já este fim de semana. O Gil Vicente é a grande sensação da temporada, com empates arrancados no Dragão e na Luz e um triunfo em Braga, e poderá causar surpresa em Alvalade. Contudo, há dois senãos para os minhotos.

Os gilistas não vencem em Alvalade desde 2002, registando nove derrotas consecutivas desde então. Além disso, após a boa fase, a equipa de Barcelos está a atravessar um período de cinco jogos sem vencer, com duas derrotas pelo meio. Assim, o favoritismo é leonino, e tendo em conta que apenas 27% dos jogos do Sporting em casa têm mais de 2,5 golos, a nossa dica vai para vitória do leão e menos de 3,5 golos, com odd imbatível em Solverde.pt.

Liga portuguesa 1 de maio Sporting vs Gil Vicente 1.32 5.00 8.25 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: dérbi londrino imprevisível

Domingo, 1 de maio, 16h30

Sente-se baralhado com alguns dos últimos resultados das Ligas europeias? Então este jogo não é para si! O dérbi londrino põe frente a frente duas formações que vivem autênticas montanhas-russas de resultados. O West Ham começou a época numa forma estrondosa, lutando mesmo pelos quatro primeiros lugares, mas aos poucos foi caindo de produção, até ao sétimo posto – não ganha há três jogos (duas derrotas). O Arsenal, por seu turno, começou de forma desastrosa, mas recuperou e é quarto, apesar de ter registado uma má fase recente. Só que nos dois últimos jogos ganhou na visita ao Chelsea e em casa ao Manchester United, com sete golos marcados no total.

Os últimos três jogos com os Hammers como anfitriões ante os Gunners terminaram com os três resultados possíveis. Por esse motivo, avançamos com a dica de Ambas marcam e mais de 2,5 golos, isto porque houve golos das duas formações em 76% dos jogos do West Ham em casa esta temporada, e mais de 2,5 tentos em 59%. A odd Solverde.pt está irrecusável.

Premier League 1 de maio West Ham vs Arsenal 4.25 3.60 1.75 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Ligue 1: Choc des Olympiques quase a feijões

Domingo, 1 de maio, 19h45

O título francês pode já estar fora do alcance do Marselha, que é segundo, atrás do já campeão PSG, e o Lyon está a realizar uma temporada muito aquém das expectativas, mas o Choc des Olympiques, ou Clássico dos Olympiques, é sempre um jogo muito quente da Ligue 1. Domingo estará em causa o segundo lugar dos da casa, que têm seis pontos de vantagem sobre o Rennes, terceiro, e uma possível qualificação dos visitantes para um lugar europeu (estão a cinco da Liga Conferência).

O favoritismo é do Marselha, mas a equipa não é das mais sólidas em casa, sendo apenas a nona melhor equipa no seu reduto, com cinco empates e quatro derrotas em 17 partidas. Aliás, nas últimas cinco partidas, os marselheses só ganharam uma vez nas receções ao Lyon e perderam duas. Por esse motivo, aconselhamos a ir pelo seguro e pelo Ambas marcam, desfecho que aconteceu em 59% dos jogos do Marselha em casa e 56% do Lyon fora. Não se espera, aliás, que alguma das equipas jogue à defesa. A odd não é nada má.

Ligue 1 1 de maio Marseille vs Lyon 2.20 3.40 2.95 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

MotoGP: piloto da casa favorito em Espanha

Domingo, 1 de maio, 13h00

O Grande Prémio de Portugal, em Portimão, pode não ter dado o ambicionado triunfo a Miguel Oliveira, mas o piloto português, que começou do 11º lugar na grelha de partida, terminou num honroso quinto lugar. Quando as questões técnicas ajudam, o almadense dá um ar da sua graça e, no Grande Prémio de Espanha, não o pomos fora de hipótese de arrancar uma vitória.

Contudo, há outros favoritos. O campeão do mundo, Fabio Quartararo, ganhou em grande estilo em Portimão, e surge em crescendo, pelo que é o nome lógico a apontar para a vitória final. Contudo, há ainda Enea Bastianini, cuja queda em Portugal lhe retirou a liderança no Mundial de Pilotos, e, acima de tudo, Alex Rins, quarto no Algarve, e que, a correr em casa, não deverá querer desapontar os seus fãs. É ele o nosso favorito à vitória.