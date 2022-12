Agenda desportiva: olhos postos na Taça da Liga e no Championship

A Taça da Liga tem vários grupos a entrar na reta final, incluindo o grupo D. Este é dominado sem contestação pelo Braga, já apurado para os quartos de final e que recebe um Paços de Ferreira que teima em não vencer. No mesmo agrupamento, o Casa Pia vai cumprir calendário com o "lanterna-vermelha", o Trofense.

Lá por fora, o Granada vai testar o poderio caseiro com outro candidato à subida, o Burgos, enquanto em Inglaterra há jogos escaldantes no Championship, com alguns históricos em ação, entre eles o Middlesbrough e o Queens Park Rangers. Históricos, sim, mas o poderio parece estar do lado oposto.

Taça da Liga: Braga favorito em jogo "a feijões"

Domingo, 11 de dezembro, 19h00

O grupo D da Taça da Liga está decidido. O Braga venceu os dois jogos e beneficiou do empate do Paços de Ferreira na Trofa para garantir a presença nos quartos de final da prova. Este domingo disputa-se a derradeira jornada, com jogo para cumprir calendário. Os Guerreiros nunca tiraram o pé do acelerador, mesmo nestes jogos a realizarem-se durante o Mundial de 2022, e não é expectável que tal suceda agora.

Certamente, o treinador Artur Jorge irá proceder a alterações, para lançar jogadores menos utilizados, mas terá sempre melhor equipa que um Paços de Ferreira que não conseguiu, na Taça da Liga, entrar no caminho das vitórias. Braga é favorito e deverá vencer.

Taça da Liga: Gansos com mais argumentos

Domingo, 11 de dezembro, 19h00

O outro jogo do grupo D põe em confronto o Casa Pia, terceiro classificado, e o Trofense. Ambas as formações somam apenas um ponto. Mas os lisboetas têm melhor diferença entre golos marcados e sofridos. E também têm mais argumentos individuais.

Além de surpreendente na Liga portuguesa, o Casa Pia vai mostrando consistência defensiva e deverá vencer perante um Trofense que ocupa os lugares na cauda da Liga Portugal 2 e que também deverá rodar jogadores.

La Liga 2: jogo quente entre candidatos

Domingo, 11 de dezembro, 17h30

O Granada, que na época passada jogava na primeira divisão, ocupa agora o sétimo posto do segundo escalão, mas ainda com todas as hipóteses de lutar pela subida. Recebe um Burgos que é segundo classificado, com os mesmos 34 pontos do primeiro e mais seis apenas que o anfitrião desta partida.

Acontece que, em casa, o Granada tem estado imbatível e é a melhor equipa do campeonato. Em nove partidas ganhou sete e empatou duas, com incríveis 20 golos marcados e somente dois sofridos. Fora de portas o Burgos também tem estado bem, sendo a segunda melhor formação nas deslocações, com quatro vitórias, outros tantos empates e só um desaire. Mas marca poucos golos como visitante (9), pelo que, no máximo, conseguirá um empate.

Championship: Luton, uma força fora de portas

Sábado, 10 de dezembro, 15h00

O Middlesbrough, equipa que num passado não muito longínquo pontificava na Premier League e brilhava na Europa, vai penando no 15º posto do Championship, e em casa soma mais jogos sem vencer (7) que triunfos (3). Recebe um Luton Town que tem apenas mais três pontos, no 11º posto.

A nossa sugestão de triunfo do Luton tem uma base muito simples. Fora de portas a equipa é verdadeiramente intratável, somando 17 pontos, que lhe dão o quarto lugar entre as formações forasteiras. As dificuldades do Boro em casa e a exuberância do Luton fora deverão permitir a vitória dos visitantes.

Super 14! Championship: Um Burnley com pressa para regressar

Domingo, 11 de dezembro, 13h00

O histórico QPR arrisca-se a subir de divisão no final da temporada. Atualmente no sexto posto, o emblema de Londres recebe o Burnley, formação que na época passada jogava na Premier League e que, muito provavelmente, fá-lo-á de novo na próxima temporada, uma vez que é primeira classificada, com mais três pontos do que o segundo.

Em casa, o QPR tem-se mostrado intermitente, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas, tendo perdido os dois últimos embates no seu reduto. O Burnley também perdeu a última deslocação, mas já soma quatro vitórias como visitante e deverá chegar à quinta nesta partida.