Agenda desportiva: Passeio no Dragão e luta pelo quarto lugar

O Porto vem de uma derrota e um empate na Liga, mas tem todas as condições para regressar às vitórias na receção ao último classificado, o Paços de Ferreira, que após 11 jornadas ainda não conseguiu vencer qualquer jogo do campeonato. Também no sábado, o Sporting recebe um sensacional Vitória de Guimarães, num desafio em que está em causa o quarto lugar.

Por essa Europa fora não faltará emoção. Em Itália, a Roma de José Mourinho recebe a Lázio no dérbi da Cidade Eterna. O Tottenham defronta um Liverpool em profunda crise e há dérbi de Londres entre o Chelsea e o Arsenal, o surpreendente líder que vende saúde e tem tudo para continuar a comandar a Premier League.

Liga portuguesa: um passeio para o dragão?

Sábado, 5 de novembro, 18h00

Este é um daqueles jogos que não merecem grande discussão relativamente ao resultado final. É certo que o Porto vem de dois resultados negativos, a derrota em casa com o Benfica e o empate na visita ao Santa Clara, que colocaram os dragões a perigosos oito pontos de distância das águias, mas o embate com o Paços de Ferreira promete ser um passeio para os campeões nacionais.

Nunca em 24 jogos entre as duas formações com o Porto como anfitrião os castores conseguiram vencer, registando três empates e 21 derrotas. Esta temporada os homens da Capital do Móvel conseguem mesmo ser a única equipa ainda sem qualquer vitória, ocupando o último lugar da tabela. São mesmo o pior ataque da prova (7) e a segunda pior defesa (20) e nem o regresso de José Mota mudou o destino da equipa. O poder de fogo do Porto é conhecido e o resultado deverá ser mesmo a vitória azul e branca, com maior ou menor dificuldade.

Liga portuguesa: luta pelo quarto posto em Alvalade

Sábado, 5 de novembro, 20h30

Quem diria? À 12ª jornada da Liga portuguesa, a receção do Sporting ao Vitória de Guimarães vai ser uma luta pelo quarto lugar, com os leões a ocuparem o sexto posto, um ponto abaixo dos vimaranenses. Os minhotos estão a atravessar um excelente momento de forma, não perdem há seis jogos e registam três vitórias consecutivas. Os lisboetas perderam a última jornada com o Arouca e tardam em convencer.

Os de Alvalade sentem dificuldades frente a equipas que se fecham e o Vitória não tem problemas em fazê-lo, como aconteceu em Braga e em casa ante o Benfica, conseguindo adiar o golo bracarense até aos descontos e impondo o único empate às águias no campeonato. Por outro lado, os vimaranenses são uma das equipas que menos remates permitem aos adversários por jogo (11,1). Anteveem-se grandes dificuldades a um Sporting sem ideias. Arriscamos um triunfo leonino, ou mesmo um empate neste encontro.

Serie A: dérbi de Roma ao jeito de Mourinho

Domingo, 6 de novembro, 17h00

Cidade Eterna "a arder". Não, não nos deu nenhum complexo de Nero – tendo o imperador sido ou não responsável pelo incêndio de Roma. É mesmo o entusiasmo pelo grande dérbi da capital italiana. A Roma, de José Mourinho, recebe a Lázio no recinto que é casa de ambos e, como sempre, é esperada emoção e luta intensa pela vitória. Nestes jogos não são apenas os três pontos que estão em jogo, é também a honra e o orgulho dos adeptos.

E quem melhor do que José Mourinho para chamar pelo espírito dos jogadores nestes momentos? A Roma é quarta classificada, com mais um ponto do que o rival citadino, que perdeu o último jogo em casa por 3-1 com a Salernitana. Os giallorossi são a quinta equipa mais rematadora (14,4), embora a Lázio tenha um melhor ataque (24-16), fruto de uma taxa de conversão (17,3%) que é a mais alta da Serie A. Mas essa eficácia não dura para sempre e a Roma deverá vencer esta partida, à base da garra.

Premier League: spurs querem aproveitar crise dos reds

Domingo, 6 de novembro, 16h30

Londres recebe um dos embates mais interessantes da jornada da 14ª jornada da Liga inglesa. O Tottenham, em terceiro, recebe o Liverpool, que ocupa um surpreendente nono lugar. O momento de forma das duas equipas poderá ser a oportunidade perfeita para os londrinos inverterem a tendência recente de embates entre as duas formações na capital inglesa, onde os homens de Merseyside venceram três e empataram uma das últimas quatro visitas.

O Tottenham é certo que perdeu dois dos últimos três embates. Mas o Liverpool vai em duas derrotas seguidas e apresenta uma fragilidade defensiva confrangedora, permitindo muitos golos em contra-ataque, que é uma das especialidades do Tottenham esta temporada. Perante os seus adeptos, os spurs devem assegurar a vitória.

Super 14! Premier League: dérbi de Londres pintado de vermelho

Domingo, 6 de novembro, 12h00

O jogo de maior cartaz da ronda em Inglaterra opõe o Chelsea ao surpreendente Arsenal, que esta temporada se reforçou para se assumir como candidato ao título e é líder isolado, com mais dois pontos do que o campeão Manchester City. Este jogo chega no melhor momento possível para os gunners. Visitam uns blues que estiveram muito bem sob o comando de Graham Potter nos primeiros jogos do técnico em Stamford Bridge, mas estão em queda, com dois empates e uma derrota (4-1) na visita ao Brighton, anterior emblema de… Graham Potter.

O Arsenal, por seu turno, só perdeu uma vez na Liga, ganhou cinco dos últimos seis desafios e apresenta um futebol dinâmico, veloz e ofensivo, sendo a terceira equipa mais rematadora (16,2), enquanto o Chelsea é apenas a 11ª (12,2). Os comandados de Mikel Arteta são mesmo a segunda equipa que menos remates permite aos adversários (8,2) e, nas duas últimas épocas, ganharam na casa do Chelsea, a última por 4-2. Triunfo dos líderes em perspetiva.