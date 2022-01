Agenda desportiva: FC Porto com desafio insular para contornar

Em semana com poucos jogos das Ligas europeias, devido a compromissos de qualificação para o Mundial de 2022, o destaque vai para a receção do FC Porto ao Marítimo, um embate em que se espera um dragão forte, como tem sido até aqui, mas necessariamente alerta ante insulares que estão a dar cartas. E na Pedreira, o Braga, vindo de ganhar em Alvalade, recebe o Moreirense, acabado de contratar um craque belga.

O apuramento para o Mundial nas zonas CONCACAF e CONMEBOL promete jogos tremendos, com especial destaque para a Colômbia de Luis Díaz e Matheus Uribe contra o Peru, equipas com os mesmos pontos, mas também para o embate de vizinhos entre o Canadá de Eustáquio e Steven Vitória, e os Estados Unidos de Reggie Cannon. Mas atenção: já esta sexta-feira, Portugal pode confirmar a passagem aos quartos de final do Euro de Futsal. Não perca!

Liga portuguesa: Porto lançado na frente

Domingo, 30 de janeiro, 20h30







O Porto está lançado na liderança da Liga portuguesa, com seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado Sporting, e terá mais um jogo perante o seu público, palco em que ganhou todos os nove encontros disputados até ao momento, com 25 golos marcados e cinco sofridos. O adversário de domingo é o Marítimo, que está num grande momento, tendo ganho três e empatado um dos últimos quatro desafios.

Os portistas são claros favoritos, visto estarem em grande forma, e deverão vencer. Tendo em conta que os insulares se estão a mostrar um osso duro de roer, mas que também já apresentaram uma face menos positiva – foram goleados por 7-1 no Estádio da Luz ante o Benfica –, é de esperar um jogo em que os visitantes também procurarão o golo, sujeitando-se também a encaixar alguns. Dica para triunfo do Porto em jogo com mais de 2,5 golos.

Liga portuguesa 30 de janeiro FC Porto vs SC Marítimo 1.14 6.75 20.00









Liga portuguesa: segundas partes animadas na Pedreira

Domingo, 30 de janeiro, 18h00







Braga e Moreirense estão nas bocas do mundo. Os guerreiros vêm de impor a primeira derrota em Alvalade a Rúben Amorim como treinador do Sporting no campeonato. Após empatar na Luz, os cónegos perderam em casa com o Santa Clara, mas dias depois receberam a notícia de que vão ter Kevin Mirallas, sonante internacional belga, no plantel até final da época. Dérbi minhoto com grande interesse e que tem tudo para ter golos de ambas as partes. Mas vamos por outro caminho.

Em casa, o Braga marcou 56% dos seus golos e sofreu 67% nas segundas partes. Fora de portas, os cónegos marcaram 86% dos seus tentos na etapa complementar e sofreram 67% neste período. Acreditamos que a parte com mais golos será a segunda e a odd Solverde.pt está alta.

Liga portuguesa 30 de janeiro SC Braga vs Moreirense FC 1.42 4.25 6.75









Qualificação Mundial 2022 – CONMEBOL: “cafeteros” com mais robustez

Sexta-feira, 28 de janeiro, 21h00







A luta da qualificação para o Mundial de 2022 está ao rubro na CONMEBOL. Esta sexta-feira à noite realiza-se uma partida verdadeiramente escaldante, e potencialmente decisiva, para a definição do quarto lugar. A anfitriã Colômbia ocupa a posição, seguida do visitante Peru, embora com os mesmos 17 pontos. Os dois países sabem que, logo a seguir, no sexto posto, surge o sempre perigoso Chile, com apenas menos um ponto, pelo que perder é “proibido”. Acontece que os colombianos são comandados pelo exuberante Luis Díaz, do Porto, pelo que se torna difícil imaginar um desfecho diferente que não seja a vitória de “los cafeteros”. É esta a nossa dica.

CONMEBOL 28 de janeiro Colômbia vs Peru 1.70 3.40 5.25









Qualificação Mundial 2022 – CONCACAF: de olhos nos portugueses em ação

Domingo, 30 de janeiro, 20h05







Jogo que nos desperta muita atenção, não só porque se trata de um embate entre vizinhos e dominadores da terceira fase da qualificação da CONCACAF, como há portugueses do lado canadiano, nomeadamente Stephen Eustáquio, recentemente transferido do Paços de Ferreira para o Porto, e Steven Vitória, do Moreirense – e ainda há Reggie Cannon, jogador norte-americano do Boavista. Os canadianos têm sido a equipa mais sólida e regular da competição… a par dos Estados Unidos, pelo que se espera um jogo quente, vibrante, intenso e imprevisível, entre os melhores ataques e as melhores defesas. Ambas marcam é a hipótese que mais nos atrai para este jogo.

CONCACAF 30 de janeiro Canadá vs Estados Unidos 2.70 2.95 2.30









Euro Futsal: a um passo dos quartos de final

Sexta-feira, 28 de janeiro, 19h30







Dois terços do caminho estão feitos no Grupo A do Euro Futsal: Portugal, campeão do Mundo e da Europa, venceu os dois primeiros jogos, ante Sérvia e Países Baixos (anfitriões), e no derradeiro jogo desta fase defronta a poderosa Ucrânia. Este sim será um duro teste, mas a turma das Quinas pode até perder por quatro golos que se apura na mesma. Em caso de derrota por mais, seguirá em frente se os Países Baixos não baterem a Sérvia (o que é muito provável). O saldo luso contra os ucranianos é favorável, com cinco vitórias e apenas duas derrotas em dez partidas, contando amigáveis – a última no longínquo ano de 2003. Os dois últimos (também particulares) terminaram empatados, mas acreditamos que Portugal não vai dar hipótese e vai arrecadar a vitória.

Euro Futsal 28 de janeiro Ucrânia vs Portugal 3.60 4.50 1.52