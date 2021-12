Agenda desportiva: Porto e Benfica tiram protagonismo ao Pai Natal

Nem nos deixam respirar. É já esta quinta-feira o primeiro de dois clássicos entre Porto e Benfica, este para os oitavos de final da Taça de Portugal, um jogo que promete emoção entre os dois melhores ataques da Liga portuguesa e cujos últimos embates no Dragão não deixam grande margem para previsões seguras.

Com as celebrações do Natal a caírem no fim de semana, há muitas Ligas que param, mas a não ser que a covid-19 pregue partidas, tal não acontecerá em Inglaterra, com uma grande quantidade de jogos no Boxing Day e para lá do dia 26. Do outro lado do Atlântico, o que não pára é a NBA e as emoções do futebol americano.

Taça de Portugal: confiar no poderio ofensivo de dragões e águias

Quinta-feira, 23 de dezembro, 20h45

O primeiro de dois clássicos escaldantes entre Porto e Benfica no espaço de uma semana, no Dragão, acontece já esta quinta-feira à noite, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Nunca é fácil prever o que vai acontecer num jogo deste calibre, embora os últimos embates entre as duas equipas apontem para uma maior probabilidade de os portistas saírem por cima. Isso mesmo está expresso na odd, que dá maior favoritismo aos anfitriões, mas o melhor mesmo é ir com calma.

Ponto prévio: na Liga, Porto (38) e Benfica (46) são os melhores ataques e se os encarnados têm vantagem neste detalhe, os azuis e brancos ganham na defesa (8-12 em sofridos). Nas últimas dez receções do dragão à águia, em todas as competições a diferença não é muito grande, com os homens da Invicta a somarem quatro triunfos, os lisboetas dois e houve quatro empates.

Porém, só por três vezes houve mais de 2,5 golos, 2-1 em maio de 2014 (o Benfica já era campeão), 1-2 em 2019 e 3-2 em 2020. A lógica manda pensarmos em menos de 2,5 golos, mas perante as recentes debacles benfiquistas contra equipas mais fortes, e tendo em conta o poderio ofensivo dos dois conjuntos, a nossa dica vai mesmo para Ambas marcam, com odd muito interessante na Solverde.pt.

Premier League: City na caça à raposa

Domingo, 26 de dezembro, 15h00

O Manchester City é cada vez mais líder de uma Liga inglesa mergulhada no caos de covid-19, com vários jogos adiados. No famoso Boxing Day, recebe o Leicester, equipa que, na época passada, provocou alguns desgostos a Pep Guardiola, mas que nesta está longe do seu melhor, penando no nono lugar.

Os Foxes têm 27 golos sofridos (e também marcados), pelo que parecem presa fácil para um City que é o segundo melhor ataque da prova, com 44 golos, e a melhor defesa, com somente nove sofridos. Nos últimos cinco encontros, o City fez 17 golos, pelo que um triunfo com mais de 2,5 golos marcados parece relativamente pacífico, e a odd está boa.

Premier League: terá Gerrard unhas para o campeão europeu?

Domingo, 26 de dezembro, 17h30

A chegada de Steven Gerrard a Villa Park baralhou um pouco as contas dos jogos do Aston Villa, que estava longe de convencer, mas que ganhou um novo impulso com o ex-Liverpool e Rangers. Em seis jogos, os Villains ganharam quatro e perderam dois, mas os desaires foram contra o Manchester City (1-2 em casa) e Liverpool (1-0 fora), ambos pela margem mínima. A equipa mostra uma qualidade competitiva assinalável e recebe, também no Boxing Day, um Chelsea que está em queda, com uma derrota e dois empates nos últimos cinco jogos e algumas dificuldades no ataque. É verdade que as odds apontam para triunfo dos Blues de Londres, mas perante o exposto em cima, a odd para Ambas marcam parece-nos bem mais atrativa (e segura).

Premier League: teste ao crescimento do Man. United

Segunda-feira, 27 de dezembro, 20h00

O Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, visita o Norte de Inglaterra, para defrontar o "novo rico" Newcastle. Os Red Devils parecem no caminho da consolidação de processos sob o comando de Ralf Rangnick, com três vitórias consecutivas. Defrontam agora os aflitos Magpies, que ocupam o penúltimo lugar e só venceram uma vez esta temporada.

O Newcastle é, de longe, a pior defesa da prova, com 41 golos sofridos e não parece ser adversário à altura dos homens de Manchester, que são claramente favoritos. O triunfo do United num jogo com mais de 2,5 golos está com odd muito boa na Solverde.pt.

NFL: Patriots mais regulares do que os Bills

Domingo, 26 de dezembro, 18h00

Favoritismo ténue para os anfitriões neste jogo pouco consensual para os observadores, que veem pouco a separar os dois conjuntos. Ainda assim os Patriots chegam a este jogo após uma fase longa com excelentes resultados e sequências vitoriosas, enquanto os Buffalo Bills vêm desde outubro sem conseguir triunfos consecutivos de forma consistente.

Por este motivo a nossa dica – num contexto de grande incerteza até no que toca ao "over/under" de total de pontos – não foge à lógica e aponta para um triunfo dos New England Patriots, que venceu na última vez que as duas equipas se defrontaram, a 6 de dezembro, por magros 14-10.

