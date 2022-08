Agenda desportiva: FC Porto e Sporting acendem jornada 3 da Liga

É já este sábado ao princípio da noite. O Estádio do Dragão recebe o escaldante Porto – Sporting, o clássico da terceira jornada da Liga portuguesa que prende todas as atenções da bola em Portugal. Porém, há mais jogos a acompanhar, como o Braga – Marítimo, com os minhotos a apresentarem um futebol de grande qualidade neste arranque de época.

Lá por fora, há dois encontros que prometem muita emoção em Espanha. O Atlético mostra boa forma, comandado por João Félix, e recebe um Villarreal que promete luta. Já no País Basco, o Barcelona vai querer corrigir o mau arranque da La Liga na visita à Real Sociedad. Para terminar, o Super 14 do Totobola traz-nos um Newcastle – Manchester City, com a curiosidade de ver até que ponto o "novo rico" Newcastle tem força para travar Haaland.

Liga portuguesa: Clássico que tem pendido para o Dragão

Sábado, 20 de agosto, 20h30

Nada como ter um grande clássico logo à terceira jornada da Liga. O atual campeão, FC Porto, recebe o campeão de 20/21, Sporting, numa partida que surge numa altura de ainda alguma indefinição na formação das equipas. Esse facto pode ser comprovado pela goleada do dragão na primeira jornada, à qual se seguiu um triunfo muito complicado em Vizela, conseguido nos instantes finais, mas também pelo empate – com sinais de alarme – do leão em Braga, seguido de uma vitória categórica em casa com o Rio Ave.

Ambas as equipas são capazes de arrancar um triunfo, mas o histórico recente dá-nos umas pistas sobre possíveis desfechos. O Sporting não ganha no Dragão desde abril de 2016, sendo que desde então se registaram quatro vitórias dos azuis e brancos e dois empates, isto contando apenas para o campeonato. Os dois últimos clássicos na Invicta terminaram empatados, pelo que, perante este cenário, a nossa sugestão vai para uma dupla, com vitória do Porto ou empate.

Liga portuguesa 20 de agosto Porto vs Sporting 1 X 2 Apostar Agora

Liga portuguesa: minhotos em grande forma

Domingo, 21 de agosto, 18h00

Os minhotos entraram na época a todo o gás. Após o empate a três na receção ao Sporting, os guerreiros foram a Famalicão aplicar chapa três, triunfando de forma categórica. Mesmo com Ricardo Horta meio no Braga, meio no Benfica, os arsenalistas mostram um futebol atacante fluido, com o ponta de lança Simon Banza em grande evidência neste início de época.

Já o Marítimo, após ser goleado 5-1 na primeira jornada no Dragão, mostrou que esse desaire talvez não tenha acontecido apenas por defrontar o campeão, mas por sintomas mais preocupantes. Na segunda jornada, os insulares perderam em casa 2-1 com o Desportivo de Chaves e deixaram no ar sinais de preocupação. Assim, o triunfo do Braga, de forma mais ou menos tranquila, é o desfecho mais óbvio para este encontro.

Liga portuguesa 21 de agosto Braga vs Marítimo 1 X 2 Apostar Agora

La Liga: Félix com o Atlético às costas

Domingo, 21 de agosto, 18h30

Viram a exibição de João Félix no fim de semana passado? O português fez um "hat trick" de assistências na categórica vitória do Atlético de Madrid na visita ao Getafe, por 3-0. João Félix começou a época a brilhar intensamente, numa formação colchonera que parece mais solta do que na temporada transata. É verdade que estamos ainda no início e pode ser enganador, mas os sinais são prometedores.

Na segunda jornada da La Liga, os madrilenos recebem o Villarreal, que conseguiu o mesmo resultado na visita ao Valladolid. O submarino amarelo é conhecido pela consistência defensiva e matreirice do seu treinador, Unai Emeri, pelo que não será tarefa fácil para os homens da casa. Contudo, o Atlético tem melhores argumentos, uma frente de ataque temível, pelo que deverá arrecadar os três pontos.

La Liga 21 de agosto Atl. Madrid vs Villarreal 1 X 2 Apostar Agora

La Liga: a redenção do novo Barça?

Domingo, 21 de agosto, 21h00

O Barcelona, supostamente com problemas financeiros, gastou a bem gastar no defeso para dar a Xavi Hernández uma equipa digna dos pergaminhos do clube catalão. Dito e feito, na primeira jornada da La Liga, em casa com o Rayo Vallecano… um empate sem golos. Parece mentira, mas é verdade. Na segunda jornada, segue-se uma visita a um emblema que muito boa conta de si tem dado nas últimas temporadas, a Real Sociedad.

Sergio Busquets, expulso ante o Rayo, será uma baixa no Barça para esta partida, mas a constelação de estrelas da formação de Camp Nou deverá, ainda assim, ser suficiente para levar de vencida o adversário basco, conhecido por permitir poucos golos em casa, mas também por marcar poucos. É que o Barça venceu quatro das últimas cinco visitas ao Anoeta, com um empate pelo meio.

La Liga 21 de agosto Real Sociedad vs Barcelona 1 X 2 Apostar Agora

Super 14! Premier League: magpies sem argumentos para Haaland e Cia

Domingo, 21 de agosto, 16h30

O Newcastle apresenta-se nesta nova temporada com ambições renovadas, após o investimento feito a partir de janeiro. Nas primeiras duas rondas da Premier League, a equipa do Norte de Inglaterra somou uma vitória e um empate, com a particularidade de não ter sofrido golos. O mesmo aconteceu ao Manchester City, que marcou seis nas primeiras duas rondas e também manteve a baliza inviolada.

O embate entre as duas formações, em St. James' Park, promete ser mais equilibrado do que o da época passada, que terminou com goleada do City por 4-0. Contudo, o poderio dos campeões ingleses, agora liderados no ataque pelo demolidor Erling Haaland, deverá ser demasiado para os magpies.