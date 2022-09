Agenda desportiva: FC Porto e Sporting com testes fora de portas

A próxima jornada da Liga portuguesa promove a deslocação do Porto ao terreno do Estoril Praia, um reduto onde os azuis e brancos costumam dar-se bem e são favoritos. Também o é o Sporting, embora a tarefa seja bem mais complicada, uma vez que visita o quinto classificado Boavista, uma das formações em melhor forma nesta altura do campeonato. O Benfica líder, por seu turno, recebe o último posicionado.

Lá por fora, o Milan joga em casa com um Nápoles que, nas últimas sete épocas, venceu quatro e empatou três das suas visitas, e os rossoneri não vão poder contar com a sua estrela, Rafael Leão, enquanto em Espanha, Atlético e Real medem forças no titânico dérbi de Madrid, entre uma equipa que tarda em encontrar a melhor regularidade e o campeão e líder da La Liga, só com vitórias.

Liga portuguesa: Porto visita estádio onde se dá bem

Sábado, 17 de setembro, 18h00

A última deslocação do FC Porto na Liga – a casa do Rio Ave – redundou numa derrota pesada por 3-1. Agora, os dragões vão até à Amoreira para defrontarem o Estoril Praia, um adversário que tem sido mais doce para os portistas do que propriamente uma pedra no sapato. A última vitória dos canarinhos sobre os homens da Invicta remonta a 1977. Desde então têm-se verificado bastantes empates, mas nas últimas quatro temporadas o Porto ganhou sempre, embora sofrendo golos em todas as ocasiões.

De regresso após compromisso europeu, o Porto terá de novo Taremi na frente de ataque – não o teve contra o Club Brugge – e deverá sair deste jogo com os três pontos. Os homens da Linha somaram os três resultados possíveis nos jogos em casa, com quatro golos marcados e outros tantos sofridos, e ainda não se mostraram a um nível elevado nesta Liga em casa, ao contrário do que conseguiram fora (duas vitórias).

Liga portuguesa: Sporting visita “Boavistão”

Sábado, 17 de setembro, 20h30

Esta pode ser bem complicada para o Sporting. Os leões têm estado numa forma intermitente esta temporada, embora estejam aparentemente em subida de forma, e visitam agora um Boavista que tem sido “Boavistão”. Os axadrezados ocupam o quinto lugar, com mais dois pontos que os homens de Alvalade, e seguem com duas vitórias seguidas, num total de quatro. Uma equipa competente que pode dar trabalho aos lisboetas.

Contudo, o Boavista não vence os leões desde 2008, averbando seis derrotas nos oito últimos encontros da Liga com o Sporting. Nas duas últimas temporadas, perderam por 3-0 e 2-0 em casa, sendo que é de esperar que ataque e deixe alguns espaços para os visitantes explorarem. Triunfo da equipa de Rúben Amorim em perspetiva.

Liga portuguesa: primeiro recebe último

Domingo, 18 de setembro, 18h00

Já aqui o referimos. O Benfica aparenta algum desgaste, o que tem afetado as exibições recentes. Ainda assim, os comandados de Roger Schmidt vão ganhando os seus jogos e somam 11 triunfos consecutivos esta temporada, um número de respeito, e com um registo defensivo de qualidade.

As águias recebem agora o último classificado do campeonato, o Marítimo, que perdeu as seis jornadas disputadas até ao momento. Os insulares são a pior defesa da competição, com 17 golos sofridos, e não parece que seja no Estádio da Luz que irão iniciar a tão ansiada recuperação.

Serie A: San Siro recebe jogo quente do Calcio

Domingo, 18 de setembro, 19h45

Milan e Nápoles comandam – com a Atalanta – a Serie A italiana, registando os mesmos 14 pontos. Os dois candidatos ao Scudetto encontram-se este domingo em San Siro para o encontro mais importante da jornada 7 do campeonato transalpino e tudo pode acontecer, tendo em conta o momento das equipas.

Ambas somam quatro vitórias e dois empates, o Milan com 12 golos marcados e seis sofridos, o Nápoles com 13 apontados e quatro concedidos, estando as duas numa série de dois triunfos consecutivos. Os anfitriões ganharam os três jogos em casa, os napolitanos empataram um fora e, em casa do Milan, têm um registo recente de respeito, com quatro vitórias em três empates nas últimas sete visitas – o Milan não ganha ao Nápoles em San Siro desde 2014. Rafael Leão, a estrela dos rossoneri, vai falhar o jogo por castigo, pelo que sugerimos empate ou vitória dos napolitanos.

Super 14! La Liga: Dérbi de Madrid com tendência crescente

Domingo, 18 de setembro, 20h00

A vitória do Atlético na época passada sobre o Real no Wanda Metropolitano foi a exceção da tendência crescente dos últimos dérbis de Madrid. Antes desse jogo, o último sucesso dos colchoneros ante os merengues no seu reduto havia sido em 2015. Pelo meio, quatro empates e duas vitórias dos atuais campeões de Espanha e da Europa, e a forma recente pode voltar a beneficiar os blancos.

O Atlético vai alternando grandes exibições (como a última contra o Celta) com jogos frustrantes para os seus adeptos, quer internamente, quer nas provas europeias. O Real parece bem mais sólido, é líder só com vitórias e é o melhor ataque a par do Barcelona, com 15 golos. O Atlético é sétimo e está longe de mostrar consistência. Favoritismo para os homens do Santiago Bernabéu.