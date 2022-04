Agenda desportiva: FC Porto em Guimarães e jogo do título em Inglaterra

A luta pelo título na Liga portuguesa continua ao rubro, apesar de começarem a faltar jornadas para que se verifiquem grandes reviravoltas. Na 29ª ronda, o foco está todo na visita do Porto ao Vitória de Guimarães, enquanto o Sporting viaja até casa de um Tondela a dar mostras de recuperação e o Benfica recebe a Belenenses SAD, desta feita, esperamos, num jogo “normal”.

Um dos pontos altos do fim de semana será o escaldante Manchester City – Liverpool, jogo entre os dois primeiros da Premier League inglesa, separados por apenas um ponto, e que poderá começar a definir o próximo campeão inglês, enquanto nos motores temos o regresso da Fórmula 1 à Austrália. A não perder!

Liga portuguesa: Agora sim, é a sério

Sábado, 9 de abril, 18h00

O “jogo” da primeira volta foi o que foi e o seu desfecho não diz nada sobre as diferenças entre as duas equipas. Assim, este vai ser o primeiro encontro “a sério” esta temporada entre Benfica e Belenenses SAD. Os encarnados vão alternando bons jogos com outros menos conseguidos e vêm mesmo de uma derrota comprometedora por 3-2 em Braga. Contudo, o seu próximo adversário poderá ser o ideal para uma reação.

Os “azuis” só na última jornada conseguiram sair do último lugar e a verdade é que não perdem há quatro jogos, com um triunfo e três empates nesse período, mas a Belenenses SAD não só é a terceira pior defesa (46), como é, de longe, o pior ataque, com somente 17 golos marcados, e é a formação que mais remates permite aos adversários por jogo, nada menos que 15,5, desses 9,4 na sua grande área, também máximo. A odd Solverde.pt para a vitória do Benfica sem sofrer golos é uma das mais interessantes.

Liga portuguesa 9 de abril Benfica vs Belenenses 1.14 6.75 19.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: leão mantém perseguição ao líder

Sábado, 9 de abril, 20h30

As jornadas começam a escassear para o Sporting conseguir chegar ao primeiro lugar. Até ao final da Liga portuguesa faltam seis jornadas e são seis os pontos de atraso dos leões em relação ao líder Porto. Porém, os comandados de Rúben Amorim não baixam os braços e visitam agora um Tondela que parece apostado em fugir aos lugares perigosos. A vitória beirã por 3-1 na visita ao Marítimo é um sinal que o campeão nacional deve ter em conta, apesar do seu total favoritismo.

O Tondela é a pior defesa do campeonato, com 55 golos sofridos, 27 deles em casa (segunda pior defesa entre anfitriões), mas a verdade é que regista 20 golos e é o sexto melhor ataque como formação visitada. Por esse motivo, a nossa dica vai para vitória do Sporting e mais de 2,5 golos marcados, que está com excelente odd em Solverde.pt.

Liga portuguesa 9 de abril Tondela vs Sporting 8.50 4.50 1.35 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: são esperados golos entre Vitória e Porto

Domingo, 10 de abril, 20h30

O grande jogo da ronda 29 em Portugal. As visitas do Porto ao Castelo têm corrido bem aos da Invicta, que venceram quatro e empataram um dos últimos cinco jogos em Guimarães. O Vitória ganhou aos portistas em casa pela derradeira vez em janeiro de 2016, pelo que o favoritismo só pode ser do Porto, o líder destacado da Liga.

Alguns pontos a ter em conta: nos últimos cinco jogos, os vimaranenses ganharam três vezes e as duas derrotas aconteceram com Benfica e Sporting. Por outro lado, nos últimos cinco desafios entre Vitória e Porto em Guimarães, só por uma vez os dragões ganharam por mais de um golo de diferença, pelo que se espera um jogo empolgante. Tendo em conta que os minhotos têm o quinto melhor ataque em casa (24) e o Porto o segundo melhor ataque fora, vemos com muito interesse a odd Solverde.pt para empate ou vitória do Porto e mais de 2,5 golos.

Liga portuguesa 10 de abril Vitória SC vs FC Porto 6.25 4.25 1.47 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: jogo do título entre City e Liverpool

Domingo, 10 de abril, 16h30

Inglaterra vai parar no domingo. As duas maiores potências da Premier League, Manchester City e Liverpool, defrontam-se no Ethiad, naquele que poderá ser o jogo do título… ou então não, porque se trata da Liga inglesa e já se sabe que, por aquelas bandas, tudo pode mudar num ápice, e as duas formações estão apenas separadas por um ponto (com vantagem para o City).

Prever o que vai suceder é praticamente impossível, dada a qualidade das equipas em confronto, e este jogo tem tudo para “se partir” e termos uma chuva de golos. Olhando para o histórico recente, a vantagem é total dos homens de Pep Guardiola, que venceram três das últimas cinco receções aos Reds e só permitiram dois empates – e com duas goleadas pelo meio, uma por 4-0, outra por 5-0. Assim, e tendo em conta que o City tem uma média de 2,9 golos marcados em casa e o Liverpool de 2,5 tentos fora, este é um encontro para mais de 2,5 golos, e a odd é interessante.

Premier League 10 de abril Man. City vs Liverpool 1.97 3.60 3.40 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Fórmula 1: regresso muito esperado a Melbourne

Domingo, 10 de abril, 06h00

Charles Leclerc venceu no Bahrain, Max Verstappen ganhou na Arábia Saudita (e Leclerc ficou em segundo). A Ferrari vai surpreendendo tudo e todos neste arranque de temporada, com carros competitivos e pilotos a transpirarem confiança, mas esta é ainda uma fase precoce da temporada e há ainda Lewis Hamilton, que pode fazer o seu Mercedes voltar à discussão das vitórias.

Três anos depois, o Grande Circo está de volta à Austrália e espera-se espetáculo – que não deverá perder se quiser acordar às 06h00 da manhã de domingo a tempo de ver a partida. Valtteri Bottas venceu a última corrida por estas bandas, mas esta temporada dificilmente voltará a repetir o feito, com Leclerc e Verstappen a surgirem como favoritos, e acreditamos que desta vez vai cair para o lado do atual campeão do mundo. O circuito de Melbourne recebeu um “tapete” de alcatrão novo, está bem mais rápido que no passado e, pelo que se viu na Arábia Saudita, a velocidade de ponta dos Red Bull ainda faz a diferença.