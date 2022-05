Agenda desportiva: Porto pode ser campeão em casa do Benfica

Será desta? O Porto pode chegar ao 30º título de campeão nacional já este sábado, mas para tal terá de conseguir um de dois resultados na visita ao Benfica, no Estádio da Luz: a vitória ou, simplesmente, o empate. Se tal acontecer, arruma desde já a questão e torna a visita do Sporting ao Portimonense virtualmente um jogo "a feijões". Seja como for, será uma tarde de grandes emoções.

Em Inglaterra, o Liverpool prossegue a perseguição ao Manchester City com uma complicada receção ao Tottenham. Em Espanha, a capital vai estar ao rubro com o dérbi entre Atlético e Real Madrid, apesar de já se conhecer o novo campeão da La Liga, precisamente os Merengues. E, para finalizar o dia de domingo, temos a estreia da Fórmula 1 no circuito de Miami, nos Estados Unidos.

Liga portuguesa: clássico que pode dar o título ao Porto

Sábado, 7 de maio, 18h00

E esta, hein? O Porto poderia ter sido campeão nas duas últimas jornadas, mas ainda não o consumou, podendo fazê-lo agora no escaldante clássico no Estádio da Luz com o grande rival Benfica. A formação azul e branca precisa de apenas um empate para somar o 30º título e, certamente, não quererá enjeitar a possibilidade de o fazer em casa dos encarnados.

O histórico recente atribui favoritismo aos dragões. Nas últimas dez visitas à Luz para o campeonato, venceram quatro vezes e só perderam duas, sendo que houve os três desfechos possíveis nas três últimas épocas.

Esta temporada, os dois rivais já se encontraram duas vezes, ambas no Estádio do Dragão e sempre com triunfo portista – para a Liga e para a Taça de Portugal. Ainda assim, depois do brilharete do Benfica na Liga dos Campeões, é de esperar também uma águia competitiva e a querer evitar a festa adversária.

Assim, a nossa sugestão é mesmo Ambas marcam e mais de 2,5 golos – houve três ou mais tentos em seis dos últimos dez embates entre as equipas, em todas as competições. A odd Solverde.pt é generosa.

Liga portuguesa 7 de maio Benfica vs Porto 2.95 3.40 2.25 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: leão à espreita em Portimão

Sábado, 7 de maio, 20h30

À espreita estará o Sporting, ainda que, assumido pelos próprios jogadores e equipa técnica, o título não passe de uma miragem. À hora em que os ainda campeões nacionais entrarem em campo em Portimão já saberão o desfecho do clássico. Esse facto poderá levar Rúben Amorim a fazer algumas alterações no onze inicial, dando oportunidade a jovens e a jogadores menos utilizados… isto, se o Porto for já campeão.

O Portimonense é também uma equipa sem pressão, com a manutenção garantida, pelo que é de todo possível que se assista a um jogo aberto e com situações de golo para ambos os lados.

Ainda assim, o favoritismo é todo dos leões, pelo que a dica que deixamos é o triunfo dos homens de Alvalade, num jogo com mais de 1,5 golos – que está com boa odd na Solverde.pt. É que os algarvios registam uma tímida média de 0,8 golos marcados por jogo em casa, mas o Sporting marcou sempre como visitante e está com média de 2,3 apontados nas deslocações.

Liga portuguesa 7 de maio Portimonense vs Sporting 7.75 4.75 1.35 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: Liverpool sem espaço para deslizes

Sábado, 7 de maio, 19h45

A luta pelo título da Liga inglesa continua ao rubro. Nem Manchester City nem Liverpool desarmam, com as duas formações separadas por apenas um ponto. Faltam ainda 12 para disputar, em quatro jornadas. O próximo compromisso não se afigura nada fácil, pois os Reds recebem um Tottenham que está numa boa forma, em especial o atacante coreano Son Heung-min.

Contudo, convém sermos realistas. O Liverpool é muito melhor equipa do que os Spurs e, apesar de tudo poder acontecer na Premier League, a verdade é que os comandados de Jürgen Klopp são amplamente favoritos.

A última vitória dos londrinos em Anfield aconteceu em Maio de 2011, sendo que nas últimas dez temporadas o Liverpool nunca perdeu e apenas permitiu três empates. Em casa, os Reds marcaram sempre esta época e estão com uma média de 2,7 golos apontados por jogo. Vitória do Liverpool e mais de 1,5 golos é a nossa sugestão.

Premier League 7 de maio Liverpool vs Tottenham 1.45 4.50 6.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

La Liga: duelo de Madrid fundamental para o Atlético

Domingo, 8 de maio, 20h00

A La Liga já tem novo campeão, o Real Madrid, que visita o ainda detentor do ceptro, o grande rival citadino, Atlético. O jogo será sempre quente e competitivo, apesar de os dois emblemas estarem em situações diferentes.

Os Colchoneros estão em feroz luta por um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada, pelo que não vão, certamente, tirar o pé do acelerador. Por seu turno, os Merengues já conseguiram o principal objetivo interno e vêm de uma exigente jornada europeia com o Manchester City, pelo que o foco poderá não ser o indicado para este encontro.

Acontece que a última vitória do Atlético em casa ante o Real aconteceu em 2015 e, desde então, só conseguiu quatro empates e perdeu duas vezes. Nessas seis partidas, quatro delas tiveram menos de 2,5 golos. Tendo em atenção que o Atlético fez só um golo nos últimos quatro jogos na Liga espanhola, essa (jogo com menos de 2,5 golos) será uma alternativa a ter em consideração.

La Liga 8 de maio Atlético vs Real Madrid 2.05 3.40 3.40 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Fórmula 1: Incerteza na corrida de estreia em Miami

Domingo, 8 de maio, 20h30

Ora ganhas tu, ora ganho eu. Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, ganharam dois Grandes Prémios cada um, alternadamente, e voltam a ser favoritos ao triunfo em Miami, nos Estados Unidos – isto enquanto Lewis Hamilton não consegue tirar o melhor do seu Mercedes. Esta é a primeira vez que os pilotos vão correr na pista de Miami, pelo que há grande expectativa e incerteza em relação ao que poderá acontecer.

Assim sendo, temos de nos guiar pelo que aconteceu na última prova, em Imola, onde Verstappen conseguiu a pole position, a volta mais rápida e, também, o triunfo final. Um dia em cheio para o neerlandês, que parece estar a conseguir tirar o melhor do carro a cada corrida que passa. É ele o nosso favorito.