Agenda desportiva: FC Porto pode ser já campeão e há MotoGP em Portimão

Após a vitória do Benfica em Alvalade, no dérbi com o Sporting, o Porto pode sagrar-se campeão nacional já nesta 31ª jornada, mas para tal terá de vencer em Braga, no jogo de maior cartaz da ronda em Portugal. Depois, se o leão vacilar no Bessa, na visita ao Boavista, o título estará entregue aos azuis e brancos. Se ambos ganharem, tudo ficará adiado para outras núpcias.

Na Alemanha, também poderá haver campeão já este sábado. O líder Bayern recebe o segundo classificado Dortmund e basta-lhe ganhar para arrecadar o 10º título consecutivo. Em Inglaterra, duas equipas em mau momento de forma, Arsenal e Manchester United, defrontam-se no embate mais sonante da ronda da Premier League, enquanto em Itália José Mourinho tem outra visita a um candidato, o “seu” Inter. Nos motores, há Grande Prémio de Imola, e, no MotoGP, Miguel Oliveira vai correr em Portugal no Grande Prémio de Portimão.

Liga portuguesa: Porto pode festejar o título após jogar em Braga

Braga-Porto, 25 de abril, 18h00

Boavista-Sporting, 25 de abril, 20h30

As grandes decisões da Liga portuguesa estão a chegar e, após o desfecho do dérbi, que deu vitória do Benfica sobre o Sporting em Alvalade, o Porto poderá sagrar-se já campeão nesta 31ª jornada. Para tal precisa de vencer e esperar que o Sporting não o faça no Bessa. O dragão pode até empatar na Pedreira, caso o Sporting perca mesmo com o Boavista.

O Braga, praticamente sem objetivos internos, recebe um Porto embalado, motivado e que dificilmente relaxará quando pode já festejar o título. A nossa dica vai para empate ou triunfo dos portistas, em jogo com mais de 2,5 golos, que está com excelente odd na Solverde.pt. Nas últimas três épocas, houve os três resultados possíveis, e sempre com três ou mais golos.

O outro jogo que interessa diretamente à questão do título disputa-se no Bessa. O Sporting vem de perder com o Benfica, num jogo em que denotou dificuldades ante uma equipa recuada. Acontece que o Boavista, com Petit, raramente estaciona o “autocarro”, algo que o leão poderá aproveitar, com espaços disponíveis. E os axadrezados, após a perda do influente Gustavo Sauer, foram goleados na Madeira por 4-0. Vitória do Sporting em perspetiva, muito provavelmente sem sofrer golos.

Liga portuguesa 25 de abril SC Braga vs FC Porto 3.90 3.60 1.82 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Premier League: clássico entre equipas à procura de identidade

Sábado, 23 de abril, 12h30

A luta pelo quarto lugar (ocupado nesta altura pelo Tottenham) em Inglaterra está ao rubro. Em jogo da 34ª jornada, o Arsenal (sexto) recebe o Manchester United (quinto, com os mesmos 54 pontos), numa partida entre históricos que estão a realizar uma temporada bem abaixo das expetativas.

Os Gunners até estavam a realizar uma extraordinária segunda metade de temporada, mas parece terem regressado a um registo negativo, com três derrotas seguidas a ensombrar a forma recente. O United, por seu turno, intercala bons resultados com outros maus e parece só funcionar quando Cristiano Ronaldo liga a máquina de golos.

Nas últimas três temporadas, o United só conseguiu um empate, perdendo duas vezes, e não marcou nenhum golo, pelo que será natural aceitar o favoritismo dos londrinos. Porém, ambos os conjuntos estão em fases imprevisíveis. Tendo em contra os registos recentes entre ambos, parece-nos bem provável que este seja um jogo com menos de 2,5 golos. A odd é muito boa.

Premier League 23 de abril Arsenal vs Man. United 2.05 3.40 3.40 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Bundesliga: Bayern pode sagrar-se campeão ante grande rival

Sábado, 23 de abril, 17h30

A 31ª jornada da Liga alemã pode fechar as contas do título de campeão, quando faltam disputar apenas quatro jornadas para o final da prova. O Bayern tem nove pontos de vantagem sobre o segundo classificado Dortmund e, caso vença, arrecada de imediato o ceptro. Se os visitantes ganharem, é mais ou menos pacífico que apenas adiariam em alguns dias algo que parece inevitável.

Sabemos que o futebol é pródigo em surpresas, mas não parece que tal vá acontecer. Os bávaros vão querer, certamente, fazer já a festa perante o seu público, e logo ante o Dortmund. O mais certo é que o consigam.

A última vitória do BVB em Munique aconteceu em abril de 2014, há já oito épocas, tendo o Bayern vencido todos os encontros em casa desde então. Só por uma vez houve menos de quatro golos. É jogo para nos atirarmos de cabeça com a vitória do Bayern e mais de 3,5 golos, que tem uma grande odd na Solverde.pt.

Bundesliga 23 de abril Bayern vs Dortmund 1.35 5.25 6.75 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Serie A: Mourinho em maus lençóis

Sábado, 23 de abril, 17h00

O empate de segunda-feira em Nápoles impediu a Roma de José Mourinho de se aproximar da quarta classificada Juventus (que empatou em casa). Azar dos azares, os romanos voltam a jogar fora na 34ª jornada, e de novo no reduto de um candidato, o Inter.

Mourinho já defrontou os “nerazzurri” duas vezes esta temporada, com duas derrotas e saldo de cinco golos sofridos e nenhum marcado (0-3 em casa na Liga e 2-0 fora na Taça).

Não queremos ser portadores de más notícias para o treinador português, mas tendo em conta os registos recentes (e a indisponibilidade de Zaniolo), a dica mais lógica será a vitória do Inter e mais de 1,5 golos, que tem uma odd apetecível – não nos podemos esquecer de que o Inter é o melhor ataque da Serie A, com 68 golos, 38 deles em casa.

Serie A 23 de abril Inter vs Roma 1.57 4.00 5.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Fórmula 1: Grande Circo regressa na mítica pista de Imola

Domingo, 24 de abril, 14h00

A Fórmula 1 está de regresso com o mítico Grande Prémio de Imola, em Itália. A Ferrari corre em casa. Este é um aspeto a ter em atenção, dado o ressurgimento da mítica “scuderia” esta época, com excelentes resultados e já dois triunfos nas três primeiras corridas, ambas para Charles Leclerc.

O fator casa pode ter aqui um peso, mas a chuva que se prevê em Emília-Romanha poderá ser ainda mais decisiva. A pista é “à antiga”, sinuosa, estreia e muito técnica. Max Verstappen terá uma vantagem sobre todos os outros, pois é considerado um dos melhores, se não o melhor, a correr em piso molhado. Já no ano passado foi assim, ao vencer duas das quatro corridas com chuva, terminando outra em segundo. Dica para triunfo do piloto dos Países Baixos.

Formula 1 24 de abril Leclerc vs Verstappen vs Hamilton 2.10 2.75 15.00 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt