Agenda desportiva: Porto versus Braga e título mundial decidido na F1

O Porto recebe este domingo o Braga, no Estádio do Dragão, no jogo grande da 14ª jornada da Liga portuguesa. Os portistas estão em grande forma e resta saber se os minhotos vão ser um osso duro de roer ou se caem como aconteceu na Luz. Isto numa jornada com outro clássico, entre o espetacular Sporting e o inconsistente Boavista.

Lá fora, teremos jogo com muitos portugueses na receção do Manchester City ao Wolves e um escaldante dérbi de Madrid, entre um Real que ganha há seis jogos seguidos e um Atlético longe da solidez de outros tempos. E em Abu Dhabi vamos, finalmente, conhecer o novo, ou o velho, campeão do mundo de Fórmula 1. Já reservámos lugar no sofá.

Liga portuguesa: prova de fogo para Porto e Braga

Domingo, 12 de dezembro, 20h30

Este é a doer para os dois lados, mas em especial para o Braga. O jogo mais importante da 14ª jornada da Liga portuguesa põe em confronto um dos dois líderes e o quarto classificado. As duas equipas estão num bom momento – em especial os dragões, com os minhotos também em crescendo. Só que o histórico das duas equipas dá total favoritismo aos portistas, que ganharam 53 dos 65 encontros em que o Porto foi anfitrião. Os "guerreiros" venceram apenas quatro, o último dos quais em janeiro de 2020.

O Porto é, neste momento, o melhor ataque do campeonato, com 33 golos, e está numa forma ofensiva tremenda, assente no 4-4-2 que põe muita gente na área, e tem Luis Díaz numa forma pouco vista. Em casa, os comandados de Sérgio Conceição ganharam todos os seis jogos, marcaram 18 golos e só sofreram três, sendo a equipa mais rematadora da prova. Os bracarenses vêm de uma goleada de 6-1 sofrida na última deslocação, pelo que não dá para fugir do favoritismo do dragão, certamente num jogo com mais de 2,5 golos.

Liga portuguesa 12 de dezembro Porto vs Braga 1.52 4.25 5.75

Liga portuguesa: leão em grande, mas marca pouco em casa

Sábado, 11 de dezembro, 20h30

O momento de forma do Sporting – que vem de vencer categoricamente no Estádio da Luz sem duas das peças mais importantes –, frente à fase difícil do Boavista no campeonato (já para não falar na odd!), não nos deixa equacionar outro desfecho que não o triunfo tranquilo dos campeões nacionais.

Este é o desfecho que damos como dica, mas com uma ressalva. O Sporting regista tímidos 1,57 golos marcados em Alvalade, enquanto o Boavista – embora tenha uma média de 2,5 sofridos fora – é a quinta equipa que menos remates permite aos adversários (11,2), e também na sua grande área (7,4). O triunfo leonino e menos de 3,5 golos está com excelente odd na Solverde.pt. Este foi o jogo que, na época passada, confirmou o título leonino

Liga portuguesa 11 de dezembro Sporting vs Boavista 1.18 6.25 14.00

Premier League: embate de armadas lusas

Sábado, 11 de dezembro, 12h30

O (por vezes) avassalador Manchester City recebe o Wolves, orientado por Bruno Lage. São esperados muitos jogadores lusos em campo, de um lado e do outro. Estas são duas equipas em forma, com os comandados de Pep Guardiola liderados por um Bernardo Silva que está num dos melhores momentos da carreira – e a marcar golos, muitas vezes sustentado pela competência de João Cancelo.

O City é o líder da Premier League. Em casa, ganhou cinco de sete jogos, com 17 golos marcados e apenas três sofridos (dois na única derrota) – uma média de 2,43 golos marcados. O Wolves até marca mais fora do que em casa. Pode causar alguns problemas, pois só sofreu seis golos como visitante. Algo que não deverá evitar o triunfo do City, mas com fortes possibilidades de ser sem goleada.

Premier League 11 de dezembro Manchester City vs Wolverhampton 1.15 6.50 17.00

La Liga: Real e Atlético a parar Madrid

Domingo, 12 de dezembro, 20h00

É o grande dérbi da capital espanhola. Jogo de tripla, certamente, mas os últimos jogos dão-nos pistas sobre o que poderá sair do grande jogo da 17ª jornada da La Liga. O Real Madrid está em grande forma, tendo vencido sete dos últimos dez jogos do campeonato, seis dos quais consecutivamente, e é, de longe, o melhor ataque da prova (37). O Atlético vive uma época atípica, sem a solidez defensiva que o caracterizou na última década, e perdeu o último jogo em casa.

A odd para a vitória do Real Madrid é muito apetecível, melhor ainda se tivermos em conta que os merengues não perdem em casa com os colchoneros desde 2016 e que venceram os dois últimos jogos sem sofrer golos.

Ainda assim não se esperam goleadas. Se não quiser arriscar, a odd para menos de 2,5 golos – que se verificou nas seis últimas temporadas na casa do Real – está bem alta na Solverde.pt.

La Liga 12 de dezembro Real Madrid vs Atlético Madrid 2.10 3.30 3.30

Fórmula 1: campeão do mundo decidido no domingo

Domingo, 12 de dezembro, 13h00

Tal como previmos nas nossas últimas abordagens à Fórmula 1, Lewis Hamilton chega a esta reta final da época fortíssimo e a vencer, demonstrando uma estabilidade emocional que Max Verstappen não está a conseguir reunir e com um motor potente, quase como novo, sem dar grandes hipóteses à concorrência.

A vitória na Arábia Saudita – e o ponto pela volta mais rápida – deixou o inglês e o neerlandês com os mesmos 369,5 pontos à entrada para a última corrida, este domingo, em Abu Dhabi. Tudo será decidido ao "photo finish".

Previsões? Lewis é melhor e mais experiente. O Mercedes está afinadíssimo e a pista em Abu Dhabi para este ano terá menos curvas, mais retas longas e locais de ultrapassagem, condições nas quais o britânico se sente como peixe na água. Vaticinamos a vitória de Lewis e o (inédito) oitavo título mundial.