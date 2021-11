Agenda desportiva: Portugal com o Qatar ao virar da esquina

Portugal volta aos compromissos com dois jogos, o primeiro já esta quinta-feira e o segundo no domingo, com a Sérvia, o principal adversário na tentativa dos lusos em vencerem o Grupo A. Aconteça o que acontecer na República da Irlanda, se a turma das quinas bater os sérvios, garante o apuramento direto. Isto ao mesmo tempo que os nossos jovens sub-21 tentam cimentar o domínio na qualificação para o Euro da categoria em 2023, num duplo compromisso com o Chipre.

Atenção que a emoção não se fica por aqui. Sexta-feira há um escaldante Itália-Suíça, e na terça-feira jogam Argentina e Brasil, ainda no rescaldo da insólita interrupção do jogo da primeira volta pelas autoridades sanitárias brasileiras. Por falar em Brasil, no domingo há Grande Prémio de Fórmula 1, com mais um capítulo do duelo Verstappen-Hamilton.

Qualificação Mundial 2022: Portugal rumo ao Qatar

Rep. Irlanda-Portugal: quinta-feira, 11 de novembro, 19h45

Portugal-Sérvia: domingo, 14 de novembro, 19h45

Toda a gente se lembra, certamente, do ataque de nervos que foi a vitória de Portugal sobre a República da Irlanda, no Algarve, no jogo da primeira mão do Grupo A de apuramento para o Mundial 2022. A formação lusa esteve a perder por 1-0 até ao minuto 89, até que Cristiano Ronaldo bisou e deu à turma das quinas o triunfo aos 96 minutos. Os irlandeses já não têm hipóteses de apuramento e têm uma característica: sofrem e marcam poucos golos (8-8). Portugal é amplamente favorito, mas um triunfo luso não deve ser acompanhado de muitos golos. O jogo é já hoje, quinta-feira, às 19h45.

O jogo que vai definir o vencedor do grupo joga-se no domingo. Se tudo correr bem esta quinta-feira, Portugal entra em campo com a Sérvia na condição de líder, e basta um empate para garantir a liderança final e o apuramento direto. Mesmo que não corra, os comandados de Fernando Santos têm o futuro nas mãos. Para tal "bastará" vencer. Mesmo sendo a Sérvia uma equipa forte, pelo que se viu na primeira volta, Portugal é também favorito – e até "ganhou", mas o assistente não viu a bola dentro da baliza sérvia. Neste, sim, os golos podem aparecer em boa quantidade.

Q. Mundial 2022 11 de novembro Rep. Irlanda vs Portugal 8.50 4.50 1.35 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Qualificação Euro sub-21: ganhar duas vezes ao Chipre e mais nada

Chipre-Portugal: sexta-feira, 12 de novembro, 16h00

Portugal-Chipre: terça-feira, 16 de novembro, 19h15

No Grupo 4 de apuramento para o Euro sub-21 de 2023, Portugal tem duplo compromisso com o surpreendente Chipre – que nas três jornadas que já disputou ganhou duas e empatou apenas uma, sem golos, na Grécia. Os cipriotas ainda não sofreram golos e marcaram 12, todos em dois jogos que terminaram 6-0 ante o Liechtenstein, seleção à qual Portugal fez 11 golos num só jogo.

Esta capacidade ofensiva e defensiva dos cipriotas obriga a cautelas. Portugal vai, certamente, responder com competência, rumo a duas vitórias mais ou menos complicadas. As nossas fichas estão nos jovens lusos e estamos confiantes de que Gonçalo Inácio, Nuno Tavares, Vitinha, Fábio Vieira e Gonçalo Ramos, entre outros (que grande equipa!), não nos vão desiludir.

Q. Euro sub-21 12 de novembro Chipre vs Portugal 19.00 6.50 1.11 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Qualificação Mundial 2022: poucos golos entre italianos e suíços

Quinta-feira, 12 de novembro, 19h45

Itália e Suíça são, de longe, as duas melhores seleções do Grupo C de apuramento para o Mundial de 2022. Ambas somam 14 pontos em seis jornadas. Itália lidera porque somou mais dois golos (12) do que os helvéticos (ambos sofreram um só).

Este tem tudo para ser um jogo competitivo, renhido, uma vez que as duas formações empataram a zero no jogo da primeira volta. Porém, recordamo-nos de dois embates: recentemente, Itália bateu a poderosa Bélgica no jogo do terceiro lugar da Liga das Nações e, no Euro 2020, os transalpinos "despacharam" os suíços por 3-0 na fase de grupos. Favoritismo para Itália, mas com poucos golos.

Q. Mundial 2022 12 de novembro Itália vs Suíça 1.62 3.75 5.25 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Qualificação Mundial 2022 CONMEBOL: jogo equilibrado em perspetiva

Terça-feira, 16 de novembro, 23h30

O Brasil-Argentina de setembro não se realizou devido à "bronca" da invasão de campo pelos responsáveis das autoridades sanitárias brasileiras, por alegadas violações de protocolos de jogadores argentinos. O encontro acabou por não se disputar, mas a partida da segunda volta realiza-se já na próxima terça-feira. Os dois rivais sul-americanos são líderes da tabela, os brasileiros na frente, com 31 pontos, mais seis que a albiceleste.

As duas equipas sofrem poucos golos (Argentina 6, Brasil 4). A canarinha é mais forte no ataque (16-19) e é pelos golos que a nossa dica se orienta. Os embates entre as duas seleções são sempre equilibrados. Nos últimos cinco, só por uma vez houve mais de um golo. A Argentina, por jogar em casa e ter ganho os dois últimos embates com o eterno rival, é favorita, mas apostar em menos de 2,5 golos parece-nos mais seguro. Nós avisamos!

Q. Mundial 2022 CONMEBOL 16 de novembro Argentina vs Brasil 2.45 3.10 2.90 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Fórmula 1: Max com o Brasil a seus pés

Domingo, 14 de novembro, 17h00

Max Verstappen está "on fire". O neerlandês ganhou as duas últimas corridas, está em grande forma e destacado no comando do Mundial, com 19 pontos sobre Lewis Hamilton. O triunfo no México foi categórico e tanto o piloto como o carro (Red Bull) parecem em muito melhor forma que o inglês e o Mercedes.

Agora teremos um Grande Prémio do Brasil, uma das mais míticas e espetaculares pistas do calendário. Tanto Hamilton como Verstappen se dão bem na "montanha-russa" brasileira, em especial Max – ainda por cima com previsão de possível chuva, condição na qual o piloto dos Países Baixos costuma dar-se bem.

O nosso palpite é mais um triunfo de Verstappen, que deve ficar a um passo do primeiro título mundial, quebrando o ciclo de Lewis.