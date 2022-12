Agenda desportiva: Preparados para um réveillon com muito futebol?

Dia 31 é véspera de Ano Novo. As festas desse dia não impedem que haja jogos a rodos nas principais Ligas europeias, como são exemplo a Premier League, Ligue 1 e La Liga. Em Londres, o Tottenham recebe o Aston Villa, um jogo entre equipas que, nos últimos tempos, têm apresentado momentos de forma irregulares. E em Newcastle, o "novo rico" da Premiership recebe um Leeds à procura de identidade.

Em França há embate entre o segundo classificado Lens e o líder e campeão PSG, que não deverá ter ainda Lionel Messi, enquanto em Espanha, a Real Sociedad e o Osasuna têm encontro marcado, num jogo no qual não se esperam muitos golos, e o Villarreal recebe o Valência, num embate entre formações de meio da tabela em Espanha.

Premier League: embate entre equipas irregulares

Domingo, 01 de janeiro, 14h00

O Tottenham, a lutar pelos quatro primeiros lugares da Premier League, recebe o Aston Villa, equipa que melhorou com a chegada de Unai Emery, mas que continua na segunda metade da tabela. Os Spurs, por seu turno, também estão numa fase menos regular, pelo que este jogo encerra alguma incerteza.

Ainda assim, é de realçar o facto de os londrinos terem seis vitórias em oito jogos em casa, sendo que os desaires aconteceram em receções consecutivas e com equipas de respeito, o Liverpool e o Newcastle, conjunto em grande forma. O Villa só ganhou uma vez fora de casa em oito deslocações, precisamente na última vez que atuou fora de portas, e apresenta uma astúcia sob o comando de Emery que não tinha com Steven Gerrard. Por esse motivo, e pela irregularidade de ambos os conjuntos, apontamos para um empate ou vitória do Tottenham.

Premier League: Newcastle forte demais

Sábado, 31 de dezembro, 15h00

Este deixa menos dúvidas. Esqueçamos o histórico entre as duas equipas. A chegada dos "petrodólares" aos Magpies mudou tudo e a equipa é agora uma das mais fortes de Inglaterra, estando mesmo a lutar pelos lugares cimeiros da classificação. Em casa, o Newcastle ainda não perdeu e está em crescendo, pois das cinco vitórias (em oito encontros) perante o seu público, quatro aconteceram nos quatro últimos desafios.

Por seu turno, o Leeds tarda em encontrar-se, ocupando um modesto 15º lugar. As visitas têm sido um suplício para os The Peacocks, que somam apenas um triunfo e um empate em sete deslocações e são a segunda pior equipa desta Premier League nas deslocações. O Newcastle deverá vencer com maior ou menor dificuldade.

Ligue 1: PSG já com Mbappé e Neymar

Domingo, 01 de janeiro, 19h45

Este é um jogão em perspetiva entre o líder da Liga francesa, o PSG, e o Lens, surpreendente segundo classificado. O facto de estarmos perante um jogo de luta direta pelo primeiro lugar e o Lens contar apenas por vitórias os jogos em casa levanta algumas dúvidas, ainda mais quando pensamos que Lionel Messi poderá ainda não estar pronto para dar o seu contributo à equipa e há lesionados importantes, como os portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira.

Contudo, há que ter em conta que Mbappé e Neymar, bem como a maioria do contingente que esteve no Mundial 2022, já está a trabalhar com o plantel parisiense, pelo que o poderio ofensivo dos visitantes deverá estar quase na máxima força. Por outro lado, o PSG é a equipa mais forte a atuar fora de casa, especialmente eficaz contra equipas que não se retraem muito, pelo que é de esperar um triunfo dos campeões em título.

La Liga: equipas com pouco golo devem "empatar-se"

Sábado, 31 de dezembro, 15h15

A Real Sociedad ainda não deverá contar com Mikel Oyarzabal, o seu principal jogador, apesar de este ter regressado aos treinos recentemente, após recuperar de uma grave lesão. Por esse motivo, o registo da equipa basca deverá manter-se o mesmo dos últimos tempos, com resultados irregulares em casa (três vitórias, dois empates e duas derrotas) e uma grande dificuldade em marcar golos (sete marcados e nove sofridos em sete encontros no seu reduto).

O Osasuna é um forasteiro habitualmente "chato", contando com dois triunfos, duas igualdades e dois desaires em seis deslocações e até já empatou no Santiago Bernabéu. Trata-se de uma equipa que sabe defender como poucas outras na La Liga (seis tentos sofridos fora), pelo que este tem tudo para ser um desafio com "poucas balizas" e um empate final.

Super 14! La Liga: Villarreal e Valência em duelo de meio da tabela

Sábado, 31 de dezembro, 15h15

O Submarino Amarelo caiu de produção desde que Emery saiu para o Aston Villa, mas o seu adversário de véspera de Ano Novo também não está nos seus melhores momentos. O Villarreal recebe o Valência num jogo entre equipas irregulares, pelo que não espanta que ambas estejam no meio da tabela, separadas por apenas dois pontos.

Os homens da casa, contudo, são favoritos neste jogo, pois sofreram somente uma derrota em cinco jogos em casa e consentido quatro golos apenas. O Valência só ganhou uma vez como forasteiro, em seis deslocações, e também não sabe marcar golos fora (sete tentos apontados apenas).

