Agenda desportiva: Sólido Casa Pia no caminho de Sporting em crise

O Sporting vem de duas derrotas dolorosas, na Champions e na Taça de Portugal. Numa altura em que precisa de reagir aos maus resultados, recebe uma das melhores defesas do campeonato português, sabendo-se de antemão das dificuldades ante equipas que recuam. O Braga, por seu turno, visita um Estoril que se dá melhor fora de portas, enquanto no Castelo há embate entre dois históricos do futebol nacional.

As Ligas europeias têm sempre jogos de grande nível para nos presentear. Em Itália, a Roma de José Mourinho recebe o líder Nápoles, uma das equipas em melhor forma na Europa e arrasadora a jogar fora de casa. Em Inglaterra, um “deprimido” Manchester United desloca-se ao reduto de um Chelsea em evidente subida de forma.

Liga portuguesa: adversário complicado para Sporting em crise

Sábado, 22 de outubro, 20h30

O momento não é nada famoso para o Sporting. Acaba de perder na Liga dos Campeões com o Marselha e na Taça de Portugal com o Varzim, do terceiro escalão. Nada corre bem ao emblema de Rúben Amorim e o próximo adversário pode não ser o ideal para uma recuperação convincente. Estamos a falar de um Casa Pia surpreendente que faz da solidez a sua identidade e é a melhor defesa do campeonato luso, a par do Benfica, com apenas cinco golos sofridos. É conhecida a dificuldade do Sporting perante equipas que se fecham bem na retaguarda, com linhas recuadas.

Logo a seguir aos quatro primeiros classificados, os gansos são a formação que menos remates permite em média na sua grande área (apenas 6,4 remates), e a quarta que menos golos esperados concede aos adversários (9,0 xG). Esperam-se problemas para o leão, num jogo que, teoricamente, deverá ter poucos golos. Ainda assim, o Sporting é favorito, perante a urgência de reagir ao mau momento.

Liga portuguesa: Braga pode aproveitar desacerto do Estoril em casa

Sábado, 22 de outubro, 18h00

O histórico do Estoril Praia em casa frente ao Sporting de Braga não é animador nos tempos mais recentes. Nas últimas três temporadas, os minhotos venceram duas vezes e só em 2021/22 consentiram um empate. Em 2017/18, por exemplo, os bracarenses venceram por categóricos 6-0. Mas esta época o cenário parece um pouco mais equilibrado, pelo menos olhando para a classificação – o Estoril é sétimo na tabela, o Braga é terceiro. Porém, há dados que apontam uma tendência.

Em casa, o Estoril ganhou apenas uma vez, mostrando-se bem mais competente na condição de visitante (três triunfos). Já os minhotos são, de longe, o melhor ataque fora de portas, com 13 tentos apontados (sendo certo que seis aconteceram em Arouca). Acontece que os canarinhos são a sexta equipa da Liga que mais remates permite aos adversários (18,8 remates), enquanto o Braga é a segunda com mais remates (média de 19,8). Os guerreiros deverão sair da Amoreira com os três pontos.

Liga portuguesa: choque entre históricos no Castelo

Domingo, 23 de outubro, 20h30

Jogo que promete emoção entre dois históricos do futebol português, Vitória de Guimarães e Boavista. Os dois conjuntos costumam dar bons espetáculos quando se defrontam e, desta feita, não deverá ser diferente, apesar de atravessarem ambos momentos de alguma irregularidade – os boavisteiros mais nas últimas jornadas. O Vitória não perde há quatro rondas, com dois triunfos, enquanto os portuenses não ganham há dois encontros, com uma derrota no registo.

Acontece que o Boavista não ganha no Castelo desde o longínquo ano de 2001, precisamente no ano da conquista do seu único título de campeão nacional. Desde então foram 14 jogos na Cidade Berço, com nove triunfos dos minhotos e cinco empates. O favoritismo recai nos homens da casa, pelo histórico, pelo fator casa e pelos momentos de forma. Mas este é um encontro com grandes probabilidades de terminar empatado.

Serie A: problemas para Mourinho ante um super-Nápoles

Domingo, 23 de outubro, 19h45

José Mourinho fez questão de nos contrariar nos poucos vaticínios que realizámos aos seus jogos e este pode muito bem ser mais um desses casos. Contudo, que nos desculpe o Special One, não antevemos facilidades para a sua Roma. Este fim de semana, recebe o sensacional Nápoles, líder da Serie A e uma das equipas em melhor forma na Europa, em especial a jogar fora de casa, quer na Liga italiana, quer na Champions.

O Nápoles ganhou quatro e empatou uma das cinco deslocações nesta temporada na Liga, com 13 golos marcados, e ganhou quatro das últimas seis visitas à Roma. No contra-ataque, a formação napolitana é letal e tem boas hipóteses de vencer no Olímpico, cimentando assim a sua liderança na prova.

Premier League: United com visita perigosa a Stamford Bridge

Sábado, 22 de outubro, 17h30

É o jogo grande na Premiership entre duas equipas que já viveram momentos mais felizes. Ainda assim, o Chelsea melhorou bastante com a chegada de Graham Potter ao comando técnico e já subiu ao quarto lugar, mercê de quatro triunfos consecutivos, nos quais marcou nove golos e sofreu somente dois. É certo que o histórico recente com o Manchester United em casa na Liga não é bom – os red devils venceram um e empataram três das últimas quatro deslocações a Stamford Bridge –, mas desta feita o cenário parece algo diferente.

O Manchester United é quinto classificado, mas tanto na Europa como a nível doméstico dá mostras de grandes dificuldades a nível ofensivo, algo que nem Cristiano Ronaldo – claramente em sub-rendimento – está a conseguir contrariar. O United é apenas a oitava equipa mais rematadora da competição (12,7 disparos por jogo), o Chelsea está ainda pior (12,4 remates), mas os londrinos são uma das equipas que menos remates permite aos adversários (9,1 remates), enquanto os de Old Trafford são a sétima que mais concede (14,4 remates). Chelsea favorito a vencer este verdadeiro clássico do futebol inglês.