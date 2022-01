Agenda desportiva: Sporting e Benfica com testes aos ataques

A Liga portuguesa traz-nos uma visita potencialmente enganadora do Sporting ao Santa Clara, com os açorianos na cauda da tabela mas em plena recuperação, numa ronda em que o interesse está também na receção de um Benfica em reformulação. Sob o comando de Nélson Veríssimo, a equipa da Luz recebe um Paços de Ferreira com vida nova após a chegada de César Peixoto. Haverá surpresas no topo da tabela em Portugal?

Noutras paragens, destaque para a visita da Juventus a casa da Roma, de José Mourinho, numa partida em que as filosofias das duas equipas até poderão beneficiar o português. Na Alemanha, são esperados golos entre Eintracht Frankfurt e Dortmund, enquanto a NFL tem a derradeira jornada da fase regular e com um título já em discussão. Ano novo, emoções novas.

Liga portuguesa: "Leão" visita açorianos em recuperação

Sexta-feira, 07 de janeiro, 18h30

O Sporting está em grande forma, apesar de ter acusado, no jogo com o Portimonense em casa (3-2), um aspeto pouco visto no futebol da equipa, com alguma permeabilidade defensiva. Ainda assim, a formação de Alvalade tem a melhor defesa, com apenas sete golos sofridos, algo que deverá ser fundamental na visita a um Santa Clara que é o terceiro pior ataque (14) e a segunda pior defesa (32).

Os açorianos estão numa fase de recuperação, venceram dois e empataram outro jogo nos últimos cinco. Deverão jogar na expetativa, recuados. O facto de serem a quinta equipa que menos remates permite em média (11,0), atrás apenas dos três grandes e do Braga, jogará certamente a favor dos da casa, pelo que é de esperar um triunfo do Sporting, embora num jogo com poucos golos. A odd Solverde.pt para vitória leonina e menos de 3,5 golos está muito boa.

Liga portuguesa 7 de janeiro Santa Clara vs Sporting 8.00 4.25 1.40 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: face ainda desconhecida da águia

Domingo, 09 de janeiro, 18h00

Que Benfica teremos nesta receção ao Paços? O jogo no Dragão não terá sido o melhor exemplo para sabermos que ideias Nélson Veríssimo terá para o resto da época – além da vontade de recuperar o 4-4-2 –, pela especificidade do jogo e respetivo contexto. Assim, a curiosidade é grande para sabermos como se vai apresentar uma águia que não pode perder mais pontos se quiser continuar na corrida pelo título. O adversário é o Paços, equipa que parece ressurgir com confiança com a chegada de César Peixoto – vitórias nos últimos dois jogos.

Os encarnados são favoritos, claro está. Terão alguns regressos importantes, como Otamendi e, possivelmente, Darwin e Grimaldo, e deverão vencer. Resta saber se conseguirão manter a baliza inviolada. Tendo em conta a capacidade da equipa no ataque, um triunfo benfiquista e mais de 2,5 golos parece um cenário credível.

Liga portuguesa 9 de janeiro Benfica vs Paços de Ferreira 1.16 6.50 15.00 aposta

Bundesliga: esperados golos entre equipas virtuosas

Sábado, 08 de janeiro, 17h30

O jogo de maior cartaz da 18ª jornada da Liga alemã opõe o sexto classificado ao segundo. O Eintracht de Frankfurt está a viver uma época mais tranquila do que as anteriores e é uma verdadeira ameaça, tendo ganho quatro dos últimos cinco jogos, incluindo os derradeiros três. Ao invés, o Dortmund está irregular, ganhou somente dois no mesmo período. E como visitante leva já quatro desaires. A sorte é que o Eintracht também não é nenhum "papão" em casa (quatro empates e uma derrota em oito partidas).

Assim, prevê-se um jogo equilibrado, no qual, antes de antevermos um vencedor, acreditamos que terá mais de 2,5 golos… pelo menos.

Bundesliga 8 de janeiro Eintracht Frankfurt vs Dortmund 3.30 3.80 1.95 aposta

Serie A: jogo ideal para a matreirice de Mourinho

Domingo, 09 de janeiro, 17h30

Mais um teste duro para Mourinho que, tirando a goleada em casa da Atalanta, não se tem dado bem ao leme da Roma frente a adversários do topo da tabela. Desta feita, recebe a Juventus, quinta classificada, um lugar acima e com mais dois pontos. Oportunidade única para os homens da capital subirem uma posição, mas vão ter pela frente uma Juve em crescendo, que venceu quatro e empatou um dos últimos cinco encontros, e que na primeira volta ganhou à Roma, em Turim, por 1-0.

A diferença na média de posse de bola (41% vs. 57%) nos últimos jogos levanta um pouco o véu sobre o que poderá ser a partida, com a Roma a explorar o contra-ataque e a Juve a mandar.

Tendo em conta que a Roma é a equipa da Serie A que permite menos remates (9,6) e a segunda com melhor média de disparos (16,2), e a terceira com mais golos em contragolpe (3), arriscamos um triunfo para a Roma e para Mourinho.

Serie A 9 de janeiro Roma vs Juventus brevemente disponível

NFL: título em jogo para os Patriots

Domingo, 09 de janeiro, 21h25

A NFL chega ao fim da fase regular com a jornada 18. A receção dos Miami Dolphins aos New England Patriots está a prender as atenções, não tanto pelo futuro da equipa de Miami na prova – já fora de qualquer hipótese de atingir os play-offs –, mas mais pela luta pelo título da AFC Leste por parte dos Patriots. Pela primeira vez desde a saída de Tom Brady, perderam no jogo de abertura da época (16-17) na receção aos Dolphins. Têm agora a possibilidade de desforra.

Precisam mesmo de o fazer caso queiram o título da divisão, embora estejam também dependentes de um desaire do líder Buffalo Bills. Por todos estes motivos, e por serem melhor equipa, os Patriots são favoritos e devem vencer sem problemas.