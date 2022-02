Agenda desportiva: Sporting e Benfica no olho do furacão

A Liga portuguesa traz-nos dois jogos que prometem intensidade e golos, em especial o do Estádio da Luz, em que o Benfica recebe o Vitória, duas equipas que já se defrontaram duas vezes esta temporada e marcaram por dez vezes. O campeão Sporting tem uma visita complicada, pelo menos no papel, a um Marítimo que está em forma e a fazer um campeonato competente.

Por essa Europa fora, o nosso destaque vai para dois encontros, um importante em Espanha entre duas equipas acabadinhas de golear na jornada passada, o Barcelona e o Athletic de Bilbao, e outro em Inglaterra, a final da Taça da Liga entre Chelsea e Liverpool. Na NBA, é tempo do regresso da competição após o jogo All-Star, com um encontro que promete entre Chicago Bulls e Memphis Grizzlies. Não queremos que vos falte nada.

Liga portuguesa: dois leões em embate que promete

Sábado, 26 de fevereiro, 18h00

Um dos jogos de maior interesse da 24ª jornada da Liga portuguesa vai opor dois leões. Apesar da recente derrota em casa às mãos do Famalicão, o Marítimo é uma das equipas em melhor forma nesta fase do campeonato (embora aparente estar em ligeira quebra), pelo que não será presa fácil para o Sporting. Este é um terreno tradicionalmente difícil para os de Alvalade, que já perderam dez vezes em 41 deslocações ao recinto dos insulares e apenas venceram uma das últimas cinco.

O Marítimo é uma equipa que sofre poucos golos em casa, uma média de 0,9 por jogo, exatamente o mesmo que o Sporting fora. Assim, é de ir com cautela a uma dica para este jogo. Os campeões nacionais são favoritos, mas diz-nos a precaução que a hipótese dupla de vitória leonina ou empate, com menos de 3,5 golos marcados, é uma solução a ter em conta, e a odd na Solverde.pt não está nada má.

Liga portuguesa 26 de fevereiro Marítimo vs Sporting 7.50 4.50 1.37 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Liga portuguesa: festival de golos na Luz?

Domingo, 27 de fevereiro, 18h00

Duas equipas cuja palavra "irregular" assenta que nem uma luva. O Benfica vai alternando excelentes jogos com outros em que parece sem rumo. O Vitória é uma força ofensiva, que vai perdendo pontos devido a fragilidades defensivas. Todavia, tendo em conta os jogos que já se verificaram esta temporada entre os dois conjuntos, a nossa sugestão acaba por ser relativamente simples.

Na Liga, em Guimarães, o Benfica venceu por 3-1; a contar para a Taça da Liga, o jogo, também no Castelo, terminou em 3-3. Foram dez golos em duas partidas e nada nos faz crer que este encontro será diferente em termos de produção ofensiva. A opção de vitória do Benfica em jogo com mais de 2,5 golos está imperdível na Solverde.pt.

Liga portuguesa 27 de fevereiro Benfica vs Vitória SC 1.32 5.00 7.75 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

Final da Taça da Liga inglesa: Blues e Reds incendeiam Wembley

Domingo, 27 de fevereiro, 16h30

A odd denuncia o que todos pensam. O Liverpool é o favorito a vencer a Taça da Liga inglesa, na final de domingo ante o Chelsea, embora por curta margem, pois uma final é uma final. Não podemos ignorar o óbvio: os Reds estão em melhor forma do que os Blues. Na Premier League, os londrinos ganharam apenas dois dos últimos cinco jogos, os de Anfield levam cinco vitórias seguidas, e se é verdade que o Chelsea é uma equipa defensivamente sólida, com apenas 18 golos sofridos, o Liverpool é o melhor ataque, com 64 marcados.

Mas este jogo é uma final, não é apenas mais um de uma prova de regularidade. Os últimos confrontos têm caído ora para um lado, ora para o outro, mas o Chelsea ganhou as duas finais anteriores entre os dois clubes. Seja como for, tem de haver um vencedor, as duas equipas terão de abrir o seu jogo, pelo que a nossa dica é que ambas as equipas irão marcar em Wembley.

Final Taça da Liga inglesa 27 de fevereiro Chelsea vs Liverpool 3.10 3.10 2.30 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt

La Liga: jogo quente em Camp Nou entre velhos rivais

Domingo, 27 de fevereiro, 20h00

Este jogo promete, devido ao momento que as duas equipas atravessam, vindas ambas de goleadas com quatro golos apontados. O Barcelona foi ganhar a Valência por 4-1, o Athletic recebeu o rival basco Real Sociedad e marcou quatro golos sem resposta, numa das surpresas da ronda passada (pelos números envolvidos). O Barça parece estar finalmente a estabilizar o seu futebol, os homens do Bilbao ganharam três dos últimos cinco encontros. Vamos então ter um jogo equilibrado? Dificilmente.

A última vitória do Athletic em Camp Nou aconteceu em novembro de 2001 e, desde então, o máximo que os visitantes conseguiram foi empatar três vezes. Favoritismo total para o Barça num jogo que, ou muito nos enganamos, terá mais de 2,5 golos, algo que aconteceu em 64% dos jogos do Barça em casa esta temporada na Liga espanhola.

La Liga 27 de fevereiro Barcelona vs Athletic Bilbao 1.57 3.80 5.50 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt