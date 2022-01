Agenda desportiva: Sporting e Sp. Braga com duelo intenso em Alvalade

A Liga portuguesa está ao rubro, em especial a luta pelo primeiro lugar. O segundo classificado Sporting recebe o quarto, o Sporting de Braga, no jogo grande da jornada 19. Os homens de Alvalade não vão querer perder pontos, pois o líder Porto tem um jogo "fácil" em casa com o Famalicão e pode fugir na liderança. Isto num fim de semana em que Portugal continua a defesa do título europeu de futsal, num embate com os Países Baixos.

Em Inglaterra, temos mais um dérbi da Premier League, entre equipas algo irregulares nesta fase da temporada. Em Itália, há um estrondoso confronto entre Milan e Juventus. Enquanto na NBA, o extraordinário Giannis Antetokounmpo vai querer liderar os Bucks rumo a uma vitória sobre os Bulls.







Liga portuguesa: Alvalade recebe embate de "Sportingues"

Sporting-Braga: sábado, 22 de janeiro, 20h30

Porto-Famalicão: domingo, 23 de janeiro, 20h30







O jogo grande da 19ª jornada da Liga portuguesa põe em confronto os dois "Sportingues". O de Lisboa é segundo classificado, o de Braga é quarto, e, em teoria, seria um jogo equilibrado e emotivo. Porém, o histórico recente não aponta para esse cenário. Os últimos dez embates entre as duas equipas em Alvalade tiveram oito vitórias leoninas, um empate e um triunfo minhoto (em 2016) e o Braga tem sentido muitas dificuldades ante os grandes (na Luz sofreu seis golos). Os visitantes não vão apenas defender, vão certamente subir linhas, e o Sporting é letal a aproveitar esta realidade. Dica para triunfo simples da equipa de Rúben Amorim.

A força do Porto esta temporada é incontornável, em especial no ataque, liderado pelo extraordinário Luis Díaz. O próximo jogo é no Dragão, a potencial vítima é o Famalicão. Os portistas são o segundo melhor ataque (48) e a segunda melhor defesa (12) da competição, e são a única formação ainda invicta. Os famalicenses tardam em carburar, embora não percam há quatro jogos (uma vitória). Mas em casa, o Porto é arrasador, ganhou os oito encontros, com 22 golos marcados e quatro sofridos, e deverá vencer facilmente. A odd para vitória portista e mais de 2,5 golos está muito boa na Solverde.pt.

Liga portuguesa 22 de janeiro Sporting vs Braga 1.57 3.80 5.50 aposta Estas odds podem sofrer alterações. Encontre odds actualizadas em tempo real no site Solverde.pt









Premier League: londrinos à procura da melhor forma

Domingo, 23 de janeiro, 16h30







Dérbi londrino, mais um, entre duas equipas em estados de forma titubeantes. Os Blues vêm de perder o jogo em casa do Manchester City, por 1-0, e nos últimos cinco encontros ganharam apenas uma vez (três empates). Recebem um Tottenham que "descansou" no fim de semana passado – o jogo com o Arsenal foi adiado devido a lesões e covid do lado dos Gunners – e que vai alternando vitórias e empates.

O Chelsea, em casa, já empatou cinco e perdeu um jogo, em 11 – os últimos três terminaram em igualdades. Os Spurs ganharam só três vezes fora esta época e têm menos golos marcados (7) que sofridos (10). A lógica aponta para vitória do Chelsea ou empate e é essa a nossa dica, num jogo com menos de 3,5 golos – boa odd na Solverde.pt.

Premier League 23 de janeiro Chelsea vs Tottenham 1.67 3.70 4.75 aposta









Serie A: equipas com golo fácil

Domingo, 23 de janeiro, 19h45







Jogo de tripla em Itália entre dois colossos do futebol transalpino e europeu. O Milan está a lutar pelos primeiros lugares, a Juve tenta aproximar-se dos lugares cimeiros e as duas equipas estão em bons momentos ofensivos, com os golos a surgirem com maior ou menor dificuldade. Não queremos arriscar um vencedor neste jogo, mas olhar sim para o que cada equipa tem feito em casa/fora. E nessa perspetiva, a nossa sugestão vai para Ambas marcam.

Em San Siro, cerca de metade dos jogos do Milan tiveram tentos de ambos os lados, algo que se torna mais provável ante uma formação com a qualidade da Juve… que por seu turno teve Ambas marcam em 68% das suas visitas.

Serie A 23 de janeiro Milan vs Juventus 2.60 3.15 2.65 aposta









Euro Futsal: Portugal mais forte do que anfitriões

Domingo, 23 de janeiro, 16h30







Portugal é campeão da Europa e do mundo de futsal e vai tentar defender o título continental no Europeu da modalidade, a decorrer nos Países Baixos. Ditou a sorte que Portugal vai defrontar os anfitriões – num grupo com Sérvia e Ucrânia – no domingo, numa partida que se poderá tornar perigosa. A "laranja" não é, longe disso, candidata ao triunfo final e não está sequer perto da qualidade lusa, mas a capacidade física poderá causar alguns problemas. Se os campeões conseguirem evitar o contacto físico e impor a qualidade técnica e tática, a vitória será o desfecho mais do que lógico, e é nisso que acreditamos, sem reservas.

Euro Futsal 23 de janeiro Portugal vs Países Baixos 1.24 5.75 5.50 aposta









A não perder! Giannis à caça de Bulls em queda Esteja atento ao site da Solverde.pt e a mais um jogo quente NBA

Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls Sábado, 22 de janeiro, 01h00

Os Bucks não param de surpreender. Ou melhor, Giannis Antetokounmpo. Antevimos a vitória dos Golden State Warriors no fim de semana passado, mas o grego arrasou com 30 pontos, 12 ressaltos e 11 assistências, contribuindo decisivamente para a vitória da equipa por expressivos 118-99. Agora, segue-se a receção aos sensacionais Chicago Bulls, que têm dominado a Conferência Este… mas que estão em queda, com algumas derrotas em sequência recentemente com uma das principais figuras, Lonzo Ball, a contas com alguns problemas físicos. Os Bulls têm confiado muito na capacidade nos lançamentos de três pontos, algo que não resulta sempre, e frente a campeões com um Giannis em tão boa forma, a nossa dica vai mesmo para a vitória dos Bucks e o regresso dos Bulls a uma certa penumbra.