Agenda desportiva: Taça da Liga a todo o vapor em Portugal

O Mundial do Qatar avança a bom ritmo. Por cá, sucedem-se os jogos da Taça da Liga portuguesa. Neste fim de semana, temos a visita do Paços de Ferreira ao Trofense, duas equipas em crise, pelo que deverá vingar a melhor capacidade individual dos pacenses. O Arouca, em grande na Liga, recebe um Leixões em forma nesta competição, enquanto o Braga quer desforrar-se do Casa Pia.

Lá por fora, está quase tudo parado, menos as Ligas secundárias. Em Espanha, um histórico em crise, o Saragoça, recebe o último classificado da La Liga 2, o Ibiza. Na Serie B italiana, o Cagliari é o anfitrião da viagem do Parma, duas equipas com pedigree no escalão primeiro do futebol transalpino.

Taça da Liga: Paços à procura da confiança perdida

Sábado, 3 de dezembro, 20h45

Mal, muito mal na Liga, o Paços de Ferreira tem aqui a possibilidade de conseguir uma vitória que lhe dê esperanças na Taça da Liga portuguesa e aumente os níveis de confiança do emblema que é último classificado no campeonato.

Os pacenses visitam o Trofense, equipa que ocupa o penúltimo lugar da Liga Portugal 2 e que, na primeira ronda do Grupo D da Taça da Liga, perdeu por 3-0 na visita ao Sporting de Braga. O Paços empatou com o Casa Pia (1-1), um sinal de potencial recuperação, pelo que viaja até à Trofa com rótulo de favorito.

Taça da Liga 3 de dezembro Trofense vs Paços de Ferreira 1 X 2 Apostar Agora

Taça da Liga: Arouca quer dar salto na tabela

Domingo, 4 de dezembro, 17h00

A formação leixonense lidera destacada o Grupo G da Taça da Liga, com duas vitórias em dois jogos, ambos em casa. Visita agora uma das equipas da Primeira Liga, o Arouca, que tem sido uma das boas surpresas da temporada. Os arouquenses têm apenas um jogo disputado, que empataram, e podem dar um salto na tabela se vencerem.

Sem perspetiva de poupanças, e com o apuramento ainda como possível, a formação da casa deverá fazer valer a sua maior qualidade, embora se saiba que no seu reduto as coisas não têm corrido tão bem como nas deslocações. O triunfo do Arouca é a aposta mais segura, uma vez que, fora de casa, o Leixões tem mostrado grandes oscilações.

Taça da Liga 4 de dezembro Arouca vs Leixões 1 X 2 Apostar Agora

La Liga 2: Saragoça recebe o último

Sábado, 3 de dezembro, 15h15

O histórico Saragoça está longe dos lugares de subida na segunda divisão espanhola, ocupando o 16º posto numa competição com 22 formações. O momento de forma também não é famoso, com duas derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. A boa notícia é que recebe uma equipa que não está muito melhor.

O Ibiza é o último classificado da La Liga 2, não sabe o que é ganhar há muito tempo e em oito partidas fora de casa perdeu seis, com apenas um triunfo pelo caminho. É certo que o Saragoça em casa também não é nenhum “bicho-papão” – dois triunfos em dois jogos –, mas parte para este jogo como favorito.

La Liga 2 3 de dezembro Saragoça vs Ibiza 1 X 2 Apostar Agora

Serie B: fator casa pode ter peso

Sábado, 3 de dezembro, 17h00

A Serie B italiana não pára. O Cagliari recebe o Parma num jogo importante na luta pelos lugares de acesso ao play-off de subida à primeira divisão. Os insulares somaram três das suas quatro vitórias em casa, onde é mais forte, apesar de ter empatado os seus dois compromissos como anfitrião.

Pela frente terá o histórico Parma, que ocupa um lugar de acesso ao tal play-off (é sexto), mas que baseia a sua campanha no que tem feito perante os seus adeptos. As deslocações têm sido o “calcanhar de Aquiles” da equipa, que apenas venceu uma vez fora de portas. Favoritismo, portanto, para o Cagliari.

Serie B 3 de dezembro Cagliari vs Parma 1 X 2 Apostar Agora

Super 14! Taça da Liga: Braga quer desforra da Liga

Sábado, 3 de dezembro, 17h00

O Sporting de Braga começou a sua participação no Grupo D da Taça da Liga com uma vitória clara em casa sobre o Trofense, por 3-0. Agora, recebe o segundo classificado, o Casa Pia, que não foi além de um empate 1-1 na visita ao Paços de Ferreira. Na Liga, os lisboetas foram ganhar a casa dos bracarenses, mas este é um cenário diferente.

É conhecida a solidez defensiva dos gansos, mas a equipa-sensação do campeonato está a viver uma fase de maior irregularidade e os minhotos não quererão ver repetido o desfecho do encontro da Liga. Mesmo sem Ricardo Horta, a representar Portugal no Qatar 2022, os bracarenses são favoritos a vencerem e a darem um passo fundamental rumo à próxima fase.